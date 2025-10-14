La versión mejorada de la Instax mini LiPlay+ de Fujifilm permite añadir clips de audio a las fotos y ahora cuenta con dos cámaras

La mini LiPlay+ está disponible en "azul medianoche" (izquierda) y "beige arena" (derecha), y las fundas a juego tienen un costo adicional.

Fujifilm presenta la Instax mini LiPlay+, seis años después del modelo original.

La incorporación de una cámara para selfis es la principal mejora en cuanto a hardware.

Estará disponible a partir del 30 de octubre en dos colores, con fundas a juego.

¡Es oficial! Fujifilm presentó el sucesor de la Instax mini LiPlay, llamada "mini LiPlay+" y sí, eso significa que llegará más o menos seis años después.

El nuevo modelo híbrido conserva un diseño similar, con una pantalla LCD trasera para componer imágenes y la capacidad de producir impresiones Instax Mini. Pero viene con una importante mejora de hardware y la posibilidad de añadir clips de audio a las imágenes a través de la aplicación Instax mini LiPlay+.

La mini LiPlay+ cuenta con dos cámaras, añadiendo una cámara para selfies donde el modelo original solo tenía la cámara frontal. Además de facilitar la creación de selfies, estas dos cámaras permiten un nuevo modo de foto en capas, que combina las imágenes de la cámara frontal y trasera, con dos perfiles de color Instax entre los que elegir.

Y si tienes la nueva aplicación, hay cuatro formas de grabar clips de audio cortos para añadirlos a las imágenes, creando álbumes multisensoriales.

Hay dos versiones de color de la mini LiPlay+ entre las que elegir: azul medianoche y beige arena. Estarán disponibles a partir del 30 de octubre, con un precio de venta al público de 189,99 £ (lo que equivale a unos 250 $ / 390 AU$), mientras que la funda a juego cuesta 29,99 £ adicionales.

También se presenta una nueva película Instax Mini «Soft Glitter», que estará disponible el mismo día que el mini LiPlay+ y costará 899 pesos por un paquete de 10 unidades. Actualizaré esta página con los precios en Estados Unidos y Australia cuando tenga esa información.

Instax para la generación de los smartphones

Con exposición automática, flash y temporizador automático, la mini LiPlay+ híbrida debería ser tan sencilla como las cámaras instantáneas, aunque carezca del encanto analógico de las verdaderas cámaras instantáneas, como la divertida y creativa mini 99.

No, la mini LiPlay+ es para la generación de los smartphones, para quienes la aplicación que la acompaña es tan parte de la experiencia como obtener esas impresiones instantáneas.

Las cámaras instantáneas híbridas tienen ventajas, como el menor desperdicio de copias. Sin embargo, no son para los puristas analógicos que aprecian la naturaleza impredecible de la fotografía instantánea.

Actualmente tengo en mis manos la mini LiPlay+ y pronto compartiré una reseña. Pero, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Te gusta la idea de una cámara instantánea híbrida como la mini LiPlay+, o prefieres las cámaras Instax de la vieja escuela? ¡Cuéntamelo en los comentarios!

