Fujifilm presenta su primera cámara de cine: es un poderoso modelo de formato medio con simulaciones de video y película 8K

La primera cámara de cine de Fujifilm incorpora un sensor de 44x33 mm y 102 MP

Puede grabar videos de 8K en una variedad de formatos, incluido el anamórfico.

El modelo profesional cuesta $16,499 (precios en Reino Unido y Australia por confirmar)

Vaya que esperaron mucho tiempo, pero Fujifilm finalmente presentó por completo su primera cámara de cine, la GFX Eterna 55, luego de su suave anuncio el año pasado.

Como sugiere su nombre, esta costosa cámara de cine profesional utiliza la misma tecnología de sensor de "formato medio" que la cámara insignia de Fujifilm orientada a fotografías, la GFX100 II de cinco estrellas, pero la incluye en un cuerpo de cine dedicado de alta gama.

Obtenemos el mismo sensor de 44 x 33 mm de 102 MP de segunda generación, que es mucho más grande que el de fotograma completo (conocido coloquialmente como "formato medio", pero no el verdadero formato medio como lo conocen los fotógrafos) y que permite una amplia gama de formatos y resoluciones cinematográficas, incluido el anamórfico 8K.

Pero no se equivoquen, no se trata de un modelo híbrido como la flagship de Fujifilm, ni de una cámara de cine compacta como la reciente Canon EOS C50, sino de un modelo profesional bestial (y costoso): a $16,499.95 dólares (más de 300 mil pesos) es más del doble del precio de la GFX100 II (precio en el Reino Unido y Australia por confirmar).

Junto con la cámara, Fujifilm presentó el nuevo lente GF 32-90mm T3.5 PZ OIS WR ($5,999.95 dólares), un lente de cine dedicado con una longitud focal equivalente a fotograma completo de 25-71 mm, que está diseñado para combinarse con la GFX Eterna 55.

Con marcas consolidadas como RED, no es fácil entrar en el mundo de las cámaras de cine profesionales, pero la GFX Eterna 55 parece tener las herramientas (y los objetivos) para lograrlo. Repasemos sus características más destacadas.

Un nuevo jugador en el espacio de las cámaras de cine profesionales

Muchos de los componentes internos de la GFX Eterna 55 son los mismos que los de la GFX100 II, incluido el sensor de 102 MP y 44 x 33 que supera a su rival, la grabación de video de hasta 8K y la gama completa de perfiles de color de simulación de película de Fujifilm.

Otras similitudes incluyen los diversos codecs de vídeo, con Apple ProPres 422 HQ interno, proxy y RAW externo de 12 bits a través de HDMI con un ISO base dual (800 y 3200) y un rango dinámico superior a 14 EV.

Las cámaras también usan la misma batería W235 y graban en tarjetas CFExpress Tipo B y SD. Al combinar la GFX Eterna 55 con un objetivo GF con autoenfoque, también admite detección de sujeto y seguimiento de enfoque automático.

Ya hemos probado las capacidades de video de la Eterna 55 con la GFX100 II. Sin embargo, lo que es totalmente nuevo es el diseño de la cámara, la experiencia de disparo y las funciones de video dedicadas.

Con un peso de 2 kg y unas dimensiones de 110,8 x 138,2 x 176,8 mm, la GFX Eterna 55 no es una cámara de cine portátil, sino una diseñada para un trípode o una plataforma o cardán a gran escala, especialmente una vez que se colocan una lente de cine voluminosa, un ocular y accesorios (ver arriba).

Incluye dos pantallas: una integrada de 3 pulgadas y 1,04 m de puntos y otra extraíble de 5 pulgadas y 6,22 m de puntos con un brillo de 2000 nits (parasol incluido). También incluye un filtro ND electrónico variable con un rango de 2 a 7 EV, ajustable en incrementos de medio paso, además de una selección de puertos de conexión profesionales.

Fujifilm se adentra en un mercado notoriamente difícil para conquistar el mercado con la GFX Eterna 55. Sin embargo, cuenta con las especificaciones para impresionar. Sin duda, espera que un corto titulado Okay, del director y guionista Andrew Kightlinger y el director de fotografía Oren Soffer, que muestra las habilidades de la cámara (próximamente), ayude a lograrlo.