DJI acusa a Insta360 de copiar "de manera descarada" su cámara para vlogs Pocket 3 en una nueva demanda y exige la prohibición de las cámaras Insta360 Luna

El DJI Pocket 3 (izquierda) y uno de sus competidores, el Insta360 Luna Ultra, en versiones en blanco y negro (derecha)

Insta360 lanzó la cámara para vlogs Luna Ultra 8K el 11 de junio

DJI presentó una demanda ese mismo día, alegando que la Luna había copiado su DJI Pocket 3

Debido a la prohibición vigente de DJI en EE. UU., Insta360 podría disfrutar de una disponibilidad sin igual en ese mercado

Apenas Insta360 ha presentado sus primeras cámaras para vlogs, la Luna Ultra y la (próxima) Luna Pro —que parecen destinadas a tener un acceso sin igual al mercado estadounidense debido a la prohibición impuesta a DJI—, cuando DJI ha presentado una demanda contra Insta360 en Estados Unidos, alegando que «copian descaradamente» su Pocket 3.

Durante años, DJI ha disfrutado de un dominio casi total en el mercado de las cámaras compactas para vlogs con su popularísima serie Osmo Pocket, pero ahora se enfrenta a dos desafíos muy reales: el acceso al mercado estadounidense y el primer producto que representa una rivalidad seria.

La última y mejor cámara para vlogs de DJI, la Pocket 4, se lanzó en abril de este año, pero la sofisticada sucesora de la Pocket 3 aún no ha llegado a EE. UU., dado que DJI figura en la «lista de productos sujetos a restricción» de la FCC, que actualmente afecta a cualquier producto de DJI que incluya una cámara, no solo a sus drones. Por lo tanto, es poco probable que llegue a las tiendas estadounidenses en el corto plazo.

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Mientras tanto, las cámaras Insta360 Luna han causado una gran impresión. A pesar de ser un producto de primera generación, la Luna Ultra está muy bien acabada y cuenta con un diseño modular muy cuidado del que carecen las cámaras DJI Pocket; échale un vistazo a mis primeras impresiones de la Luna Ultra, que he estado probando a fondo.

Ahora DJI va directamente a por todas con su demanda, exigiendo que se prohíban las cámaras Luna. He probado ambas cámaras y la experiencia de usuario es muy similar, pero el quid de la cuestión es si las cámaras Luna realmente violan las patentes de diseño y utilidad, tal como alega DJI en su demanda.

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Aquí está la cámara de DJI en cuestión, la Osmo Pocket 3. (Image credit: Tim Coleman)

La rivalidad entre DJI e Insta360 acaba de intensificarse

Hablé con Max Richter, cofundador de Insta360, en un evento previo al lanzamiento de la Luna, y me comentó que la empresa «no iba a competir en precio», sino en funciones premium y exclusivas. En concreto, se refería al innovador control remoto desmontable de la Luna, que cuenta con una pantalla OLED de 2 pulgadas, controles de la cámara y un micrófono integrado. Sin embargo, en este momento en EE. UU., Insta360 no necesita rivalizar con DJI en absoluto, ya que tiene el campo libre en ese mercado.

Pero Insta360 se enfrenta ahora a un posible dolor de cabeza en forma de demanda de DJI. Petapixel informa que DJI ha presentado dos demandas por infracción de patentes contra Arashi Vision Inc. —que opera bajo el nombre de Insta360— por dos presuntas infracciones de patentes de diseño y cuatro de patentes de utilidad.

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La demanda alega que las cámaras Luna copian fielmente el diseño y las características de la Osmo Pocket 3, afirmando que «la nueva línea de cámaras con gimbal Luna de Insta360, incluyendo, entre otros, la Luna Ultra, los accesorios compatibles y la aplicación móvil de Insta360 (en conjunto, los “Productos Acusados”), copian descaradamente y en su totalidad las invenciones patentadas de DJI".

La demanda añade: "Desde su silueta hasta su conjunto de características, los Productos Acusados reflejan lo que DJI ha dedicado la mayor parte de una década a diseñar y patentar para sus innovadores sistemas de cámaras con cardán de mano.

"El parecido visual entre los productos demandados y el diseño del DJI Osmo Pocket 3 es sorprendente. [Como se muestra a continuación,] los productos demandados comparten las mismas proporciones generales, la misma estructura de cardán integrado en el mango y la misma disposición de los componentes que el Osmo Pocket 3 de DJI".

Y aquí tenemos una de la Luna Ultra. La Luna Pro es una alternativa de una sola lente que tiene más en común con la Pocket 3 (Image credit: Future / Tim Coleman)

En cuanto a las cuatro patentes de utilidad, DJI afirma que las cámaras y los accesorios de la Insta360 Luna «copian características clave que hacen que la DJI Osmo Pocket sea única en el mercado, incluyendo la innovadora tecnología de seguimiento de sujetos de DJI, el cambio fluido al modo de cardán que permite que la dirección de filmación de la cámara siga el movimiento del usuario en el mango, y un modo "bloqueado" para mantener una dirección de filmación fija independientemente de cómo se mueva el mango».

DJI claramente tenía preparada esta demanda, dado que se presentó el mismo día en que la Insta360 Luna Ultra salió oficialmente a la venta en las principales tiendas de EE. UU., incluida B&H Photo.

Es probable que muchos vloggers con sede en EE. UU. sigan el caso con interés: ya se están perdiendo la excelente DJI Pocket 4, y seguramente esperan que no se les niegue también la oportunidad de comprar las cámaras Luna de Insta360.

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