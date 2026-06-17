La DJI Pocket 4P queda completamente al descubierto: ahora sabemos exactamente cómo se compara con la Pocket 4 y la Insta360 Luna Ultra, y parece que DJI podría estar apostando fuerte por el precio

El Pocket 4P de DJI se ha dado a conocer en detalle en la página de China del sitio web de DJI.

Comparte las características principales del Pocket 4, pero incorpora una cámara con teleobjetivo de 3x.

Aún no hay información oficial sobre su disponibilidad a nivel mundial ni sobre su precio.

Ya sabíamos que se avecinaba tras un avance discreto en el Festival de Cine de Cannes el mes pasado, pero ahora DJI ha presentado oficialmente su primera cámara compacta de vlogging con doble lente, la Osmo Pocket 4P.

Eso sí, tendrás que buscar bien para conocer los detalles: la Pocket 4P solo se ha anunciado en China y, por ahora, las especificaciones y características completas solo se pueden encontrar en la página de China del sitio web de DJI. Tendrás que seleccionar la región de China (中国大陆) para conocer las características principales de la cámara, o puedes seguir leyendo aquí para ver los aspectos más destacados y cómo se compara con la Osmo Pocket 4 y su rival de doble lente, la Insta360 Luna Ultra.

Aún no hay información oficial sobre el precio y la disponibilidad a nivel mundial, pero basándome en los lanzamientos recientes de DJI, esperaría una espera de dos semanas antes de que haya una disponibilidad más amplia. Veamos cómo se compara la Pocket 4P con la Pocket 4 y la Insta360 Luna Ultra. Por ahora, DJI ha confirmado un precio inicial de 3.799 CNY para la Pocket 4P, lo que equivale a unos 562 dólares o 420 libras esterlinas.

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1. Lentes

El lente de 20 mm f/2.0 (abajo) utiliza un sensor de 1 pulgada «perfeccionado», mientras que el lente de 60 mm f/1.8 (arriba) cuenta con un sensor más pequeño de 1/1.28 pulgadas, pero que, aun así, producirá retratos de gran belleza. (Image credit: DJI)

El diseño básico del Pocket 4P es el mismo que el del Pocket 4, pero con una diferencia importante: los lentes. Mientras que el Pocket 4 cuenta con un único lente ultra gran angular de 20 mm f/2.0, el Pocket 4P incorpora un segundo teleobjetivo de 3x.

El objetivo de 3x es una óptica de 60 mm f/1.8, y graba en un sensor independiente de 1/1.28 pulgadas, a diferencia del refinado sensor de 1 pulgada del ultra gran angular. Se trata realmente de un dispositivo de doble cámara con dos perspectivas distintas, y es un enfoque de diseño que hemos visto en la reciente Insta360 Luna Ultra, la cual sigo probando a fondo mientras escribo este artículo.

A primera vista, los objetivos de la Pocket 4P y la Luna Ultra tienen diseños diferentes; la disposición de los dos objetivos de la Pocket 4P es vertical, mientras que la de la Luna Ultra es horizontal. No estoy seguro de cuál es la razón detrás de esto, ni de qué ventajas prácticas tiene cada disposición sobre la otra.

Tanto la Pocket 4P como la Luna Ultra ofrecen un zoom de 6x «sin pérdida de calidad» con sus cámaras teleobjetivo, además de un zoom digital de 12x. Pronto compararé la DJI Osmo Pocket 4P y la Insta360 Luna Ultra en pruebas en el mundo real, pero las especificaciones parecen bastante similares:

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Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Ultra-wide 3x telephoto DJI Osmo Pocket 4 Sensor de 1 pulgada 20mm f/2.0 N/A DJI Osmo Pocket 4P Sensor de 1 pulgada 20mm f/2.0, (revisado) Sensor de 1/1.28 pulgadas 60mm f/1.8 Insta360 Luna Ultra Sensor de 1 pulgada 20mm f/1.8 Sensor de 1/1.3 pulgadas 60mm f/2.0

2. Rango dinámico y color

Casi todas las especificaciones del Osmo Pocket 4 y del Pocket 4P son idénticas, pero hay un aspecto en el que DJI destaca el modelo de doble lente, que es más caro: el rango dinámico y los perfiles de color.

El rango dinámico del Pocket 4 alcanza hasta 14 pasos, mientras que el Pocket 4P se promociona con unos 17 pasos —una cifra que suena descabellada— y que superaría el rendimiento de las cámaras profesionales de gama alta. No tengo detalles sobre cómo se logra ese rango dinámico ni si se necesita un modo específico para obtenerlo, pero lo sabremos muy pronto.

Una posibilidad podría ser el nuevo perfil de color D-Log 2 de DJI, que según la empresa es una mejora respecto al perfil D-Log utilizado en el Pocket 4.

En cuanto a la Luna Ultra, supuestamente cuenta con un rango dinámico de 14 pasos y un perfil de color I-Log. I-Log es el primer perfil Log de Insta360, mientras que DJI ha ido perfeccionando sus perfiles Log a lo largo de varias versiones.

En cuanto a qué cámara ofrece las imágenes más atractivas, tendremos que esperar para verlo, ¡pero las tomas que aparecen en la página del producto de la Pocket 4P se ven impresionantes!

3. Diseño

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: DJI) The Pocket 4 (left) and the Luna Ultra (right) (Crédito de la imagen: DJI / Insta360)

Puedes pensar en el Pocket 4P como un Pocket 4 pero con una cámara adicional, ya que, por lo demás, el diseño de ambas cámaras es prácticamente el mismo; ambas cuentan con un diseño compacto y una pantalla táctil giratoria de 2 pulgadas, que revela dos botones adicionales cuando se coloca en posición horizontal.

Ambas utilizan una unidad de cámara con cardán de 3 ejes, que cuenta con un brazo magnético y puntos de contacto a los que se acopla una práctica luz LED, y que se alimenta a través de la cámara. Me gusta el nuevo protector del cardán de perfil delgado de los modelos Pocket 4; es mucho más compacto que la carcasa rígida que venía con el Pocket 3.

Por supuesto, hay más diferencias de diseño entre el Pocket 4P y el Luna Ultra. El Pocket 4P es el más delgado y elegante de los dos, y cuenta con botones adicionales y esa función de cardán.

La Luna Ultra viene en un estuche rígido más grande y, en general, es más voluminosa, pero cuenta con un control desmontable ingenioso y bien implementado con un alcance de transmisión de 20 m, lo cual ha recibido muchos elogios y se promociona como una razón para elegir Insta360 en lugar de DJI. El control cuenta con una pantalla táctil OLED giratoria de 2 pulgadas, controles clave de la cámara y un micrófono integrado.

Pronto volveré con mi reseña detallada de la Luna Ultra y, sin duda, con comparaciones con la Pocket 4P una vez que tenga las dos cámaras una al lado de la otra.

Después de haber usado la Luna Ultra durante aproximadamente un mes, puedo decir con toda seguridad que me costaría mucho volver a una cámara para vlogs de un solo lente como la Pocket 4; estos modelos de doble lente son mucho más versátiles, así que mantente al tanto para más información.

4. Precio

Pocket 4P Standard Kit : 3,799 yuanes, aproximadamente 9,700 pesos mexicanos

: 3,799 yuanes, aproximadamente Pocket 4P Vlog Kit: 4,299 yuanes aproximadamente 11,000 pesos mexicanos

Si esas conversiones de precios se acercan siquiera un poco al precio real, entonces la Pocket 4P será mucho más barata que la Insta360 Luna Ultra. Creo que el precio real será más alto.

Pero, por supuesto, DJI está prohibido en EE. UU., por lo que la Pocket 4P no estará disponible allí en el futuro cercano, así que esos precios en EE. UU. son irrelevantes.

La Luna Ultra cuesta 769,99 $ / 649 £ / 1 229,99 AU$ para el kit estándar, mientras que el paquete Creator cuesta 969,99 $ / 829 £ / 1 549,99 AU$. La Pocket 4 tiene un precio inicial de 429 £ / 749 AU$ o 549 £ / 959 AU$ para el paquete Creator.

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