La Instax Pal 2 de Fujifilm supera en encanto a la Kodak Charmera, pero no capta la esencia de estas cámaras novedosas

Se presenta la Instax Pal 2 con un nuevo diseño inspirado en la Kodak Charmera

Es una cámara más completa, eso sí, y cuesta desde 170 dólares / 144,99 libras esterlinas / 249 dólares australianos

Hay dos opciones de color disponibles en el lanzamiento: negro (con detalles plateados) o blanco

Es evidente que Instax ha tomado nota de la popularidad viral de la cámara digital de llavero Kodak Charmera y quiere sumarse a la tendencia. Y así llega la nueva Instax Pal 2. Su nuevo diseño marca un cambio radical respecto a la Instax Pal original, que se parecía a una pelota de golf —tanto que esta cámara podría haber tenido un nombre completamente nuevo—, y en su lugar apuesta por un estilo totalmente retro.

Eso sí, hay mucho que destacar en su diminuto cuerpo de 1.5 oz/41 g: dos pantallas (una pantalla LCD de 1 pulgada orientada hacia abajo y un sencillo visor óptico con recorte), una palanca de avance que agrega un marco Instax alrededor de tus fotos, un dial de simulación de película con cinco estilos de imagen (cada uno con seis efectos únicos), además de un puerto USB-C deslizable para cargar la cámara o conectarla directamente a un teléfono inteligente para subir tus fotos.

Instax afirma que cuenta con memoria interna suficiente para almacenar 100 fotos —de 10.7 MP y capturadas a través de un diminuto sensor de 1/3.06 pulgadas—, además de una ranura para tarjetas micro SD. La cámara, exclusivamente digital, también está equipada con Bluetooth para la conexión inalámbrica con un teléfono inteligente y la impresión, con compatibilidad directa con las impresoras Instax Link (se anunció una nueva impresora Wide Link 2 al mismo tiempo que la cámara).

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La Pal 2 cuenta con un puerto USB-C integrado que sobresale de la cámara y que se puede utilizar para conectarse directamente a un teléfono inteligente y subir imágenes (Image credit: Fujifilm Instax)

¿Los juguetes deberían ser tan caros?

La Instax Pal 2 retoma el testigo de la Fujifilm X half y la Instax Mini Evo Cinema: es sumamente peculiar y rebosa encanto. Sin embargo, da la impresión de ser una cámara demasiado sofisticada, con un precio demasiado elevado, como para alcanzar los niveles de ventas de la Charmera, o incluso de las cámaras Camp Snap sin pantalla.

La Instax Pal 2 es agradable a la vista, pero lamentablemente no tanto para la cartera: cuesta 170 dólares / 149,99 libras / 249 dólares australianos (mientras que la Charmera cuesta solo 35 dólares / 35 libras / 55 dólares australianos). Puedes elegir entre dos combinaciones de colores: negro con detalles plateados (como se muestra en la foto) o blanco.

Aún no he probado la Instax Pal 2, pero estoy seguro de que me sacará una sonrisa cuando lo haga. Sin embargo, incluso sin haberla probado, tengo la sensación de que no capta la esencia de estas pequeñas cámaras de juguete. Hasta ahora, algo un poco más sencillo, que cuesta mucho menos, ha sido la receta del éxito.

instax Pal 2™ Tutorial Video/FUJIFILM - YouTube Watch On

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