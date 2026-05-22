Probé la cámara para vlogs Insta360 Luna, y le va a dar mucha competencia a la DJI Pocket 4

Puede que Insta360 sea la marca dominante en el mercado de las cámaras 360, pero acaba de dar un gran paso fuera de su terreno habitual —y se ha adentrado en el territorio de DJI— con su primera cámara para vlogs, la Luna.

La Luna compite con la exclusiva serie Pocket de DJI, compuesta por cámaras para vlogs 4K estabilizadas con cardán. Al no tener una competencia clara, la gama de DJI se ha vendido a montones durante años. Pero con Insta360 incorporando sus propias características únicas, ¿podría DJI enfrentarse por fin a una competencia de verdad?

He estado probando la Luna antes de su lanzamiento oficial y, aunque todavía no puedo compartir todo lo que sé sobre ella ni ninguna muestra de las grabaciones que he hecho, hay algunos detalles que puedo revelar. En primer lugar, la Luna viene en dos versiones: la Luna Pro de una sola lente y la Luna Ultra de doble lente, que claramente están destinadas a competir con la DJI Osmo Pocket 4 y la recientemente anunciada y de próximo lanzamiento Pocket 4P, respectivamente. Ambas versiones de la Luna están disponibles en colores negro o blanco, y el precio aún no se ha confirmado.

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He estado usando la versión Ultra de doble lente que, al igual que la versión Pro, cuenta con una lente gran angular principal de 1x f/1.8 y un sensor de 1 pulgada —ese es el sensor más grande en una Insta360 hasta ahora, y está a la par con DJI—, pero también agrega una cámara con teleobjetivo de 3x.

Wall-E, is that you? (Image credit: Future / Tim Coleman)

Los usuarios pueden utilizar esa cámara con teleobjetivo para obtener un zoom sin pérdida de calidad de 6x —lo que significa que no debería haber una degradación evidente en la calidad de la imagen— y de hasta 12x con el zoom digital, lo que suma un total de cinco niveles de zoom.

Aún no contamos con detalles concretos sobre la DJI Osmo Pocket 4P, pero a juzgar por los primeros avances, parece que DJI está adoptando el mismo enfoque de doble lente que la Luna Ultra, por lo que la competencia está a punto de ponerse seria. Tendremos que esperar para ver quién llega primero con la primera cámara de vlogging de doble lente del mundo.

Naturalmente, las cámaras Luna cuentan con estabilización mediante cardán de 3 ejes, al igual que las cámaras Pocket. En otra primicia para Insta360, ofrecen una profundidad de color de 10 bits y un perfil de color I-Log, lo que vuelve a coincidir con las especificaciones de la DJI Pocket (aunque cuál de las dos tiene el material de mejor calidad es otra cuestión).

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Todo lo anterior sugiere que Insta360 está lista para competir cara a cara con DJI, pero eso ni siquiera es lo más emocionante de la Luna.

La función que a DJI le gustaría tener

La Luna cuenta con una característica de diseño modular que a DJI le encantaría tener: una pantalla extraíble multifuncional, y es genial. Solo tienes que presionar los botones a ambos lados de la pantalla para separarla del cuerpo de la cámara, y así podrás ver de forma remota lo que capta la cámara, con todos los controles de grabación, zoom y joystick.

Aquí es donde las cosas se ponen realmente ingeniosas: la pantalla desmontable de la Luna cuenta con un micrófono incorporado, por lo que puedes usarla para verte a ti mismo de forma remota, componer la toma y presentarte ante la cámara.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Además, la Luna cuenta con seguimiento del sujeto. Con un doble toque en la pantalla sobre el sujeto que desees, la cámara lo seguirá, manteniéndolo centrado en el encuadre mientras se mueve.

Combina esas características —una pantalla desmontable con micrófono y seguimiento de sujetos— y realmente podrás ser un espectáculo de una sola persona, dando la impresión de que un camarógrafo te sigue mientras caminas por la escena (aunque, por supuesto, necesitarás encontrar una superficie adecuada para apoyar el cuerpo de la cámara o montarla en un soporte).

La pantalla desmontable es una característica genial, especialmente para los creadores que trabajan solos, pero también cuando viajas con amigos o familiares y te gustaría tomarte selfies.

La Insta360 Mic Pro, con su exclusiva pantalla E-ink personalizable y su excelente rendimiento en la cancelación de ruido (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Lo que hace que la Luna resulte aún más atractiva como alternativa a la DJI Pocket es que Insta360 ha lanzado recientemente nuevos accesorios, entre ellos el micrófono inalámbrico Mic Pro (véase más arriba), al que otorgamos una calificación máxima de 5 sobre 5 en nuestra reseña. Estos excelentes accesorios significan que no es necesario combinar diferentes marcas para obtener vídeo y audio de la mejor calidad: Insta360 cuenta ahora con su propio ecosistema completo para vlogging.

Sí, DJI lleva más tiempo fabricando cámaras para vlogs que Insta360 y espero que siga dominando el mercado durante algún tiempo. Los informes sugieren que la Pocket 4 acaparó un enorme 72,5 % de las ventas totales de cámaras de video en Japón el mes pasado, a pesar de que se lanzó en la tercera semana del mes, de la misma manera que DJI lanzó su propia Osmo 360 para competir con Insta360, pero Insta360 aún tiene casi el 70 % de la cuota de mercado total. Sin embargo, es posible que la Luna haga las cosas lo suficientemente diferente como para convencer a los principiantes o a los fans de DJI de que se cambien.

Estoy emocionado por compartir más detalles de la Luna con ustedes cuando se levante el embargo completo. Pero, ¿qué opinan de las características que he podido compartir: un cambio revolucionario o un truco publicitario? ¿Cómo se ve la Luna en comparación con la Pocket 4? Den su opinión en los comentarios a continuación.

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