La cámara de cine más popular del sector recibe una mejora enorme, y el video de puerta abierta de la Sony FX5 ni siquiera es lo mejor de la sucesora de la FX3

La nueva Sony FX5 es la sucesora de la cámara de cine compacta FX3

Entre las numerosas mejoras se incluyen un nuevo sensor, un nuevo procesador, una nueva batería y la grabación con puerta abierta

El precio comienza en 4,700 libras esterlinas y estará disponible a partir de agosto

La cámara de cine compacta más popular del sector, la Sony FX3 de 2021, acaba de recibir una mejora enorme. Y, tras haber filmado varias producciones con esta misma cámara, puedo decirte desde ya que su sucesora, la nueva FX5, va a ser un gran éxito.

El año pasado invité a un cineasta profesional con quien he trabajado en muchos rodajes a compartir las cinco mejoras que más le gustaría ver en una FX3 Mark II —una cámara que ahora sabemos que en realidad se llama FX5— y casi todos sus deseos se han cumplido; además, hay otras mejoras también.

Sony finalmente ha incluido por primera vez la grabación de video con puerta abierta, lo que significa que los usuarios pueden aprovechar toda la altura y el ancho de la relación de aspecto 3:2 del nuevo sensor apilado de fotograma completo de 16,6 MP, en lugar de estar limitados a 16:9 o una relación más estrecha como antes.