Insta360 presentó su cámara para vlogs Luna Ultra 8K de doble lente; a continuación, te mostramos cómo se comparan su precio y su manejo con la competencia

Luna Ultra de Insta360 es una cámara compacta modular de 8K para vlogs

Rivaliza con la próxima DJI Pocket 4P de doble lente

La Luna Pro de una sola lente aún no se ha presentado por completo

Ya tenemos una visión completa de la primera cámara compacta para vlogs de Insta360 y rival de la DJI Pocket, después de que la Luna Ultra llegara ayer (10 de junio) a las tiendas en línea, con precios a partir de 769,99 $ / 649 £ / 1.229,99 AU$.

Ya he compartido mis primeras impresiones sobre la videocámara 8K de doble lente, pero Insta360 limitó lo que se podía compartir antes de su lanzamiento. Ahora todo puede revelarse, pero tendrán que disculpar el momento y la naturaleza de mi cobertura, ya que Insta360 adelantó apresuradamente el lanzamiento respecto al embargo previamente establecido con el que yo estaba trabajando.

Ahora puedo revelar que la Insta360 Luna Ultra cuenta con dos cámaras estabilizadas por un cardán de 3 ejes. La cámara principal f/1.8 de 1x graba video 8K a 30p con Dolby Vision (HDR) y cámara lenta 4K a 120 fps, y cuenta con un sensor de 1 pulgada (el más grande de Insta360 hasta la fecha, a la par con DJI) con 14 pasos de rango dinámico. (DJI ha adelantado por separado un rango dinámico de 17 pasos para su próxima Pocket 4P.)

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La cámara con teleobjetivo 3x f/2.0 funciona con un sensor de 1/1.3 pulgadas, más pequeño pero aún de tamaño decente, y ofrece un zoom sin pérdida de 6x y hasta un zoom digital de 12x. He probado ambas cámaras a fondo, y la cámara con teleobjetivo es capaz de crear una profundidad de campo muy buena para vlogs de la parte superior del cuerpo.

La Ultra viene equipada con el perfil de color I-Log —una función muy solicitada por los profesionales por su flexibilidad en la gradación de color y otra novedad absoluta para Insta360—, además de los tres chips de procesamiento de Insta360 y su más reciente tecnología de seguimiento de sujetos con IA, que funciona realmente bien.

Compartiré más detalles sobre las características de la Luna Ultra en mi próxima reseña detallada, pero hasta entonces, veamos cómo se comporta en comparación con la Pocket 4.

Imágen 1 de 4 El Luna Ultra cuenta con cámaras con zoom de 1x y 3x. El Luna Pro solo tiene una cámara con zoom de 1x. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) The Luna Pro and Ultra's party trick; a removable OLED screen / controller, with built-in mic. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) The Osmo Pocket 4P is yet to be launched, but we know exactly what the dual-lens camera looks like (Crédito de la imagen: DJI) And here's the single-lens Osmo Pocket 4, with its battery-less LED light accessory attached (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

Aclarando la confusión entre Luna y Pocket 4

Insta360 está apostando fuerte por sus primeras cámaras para vlogs: la Luna Pro, de una sola lente, y la Luna Ultra, de doble lente. Esta última ya está disponible, mientras que la fecha de lanzamiento de la Pro aún no se ha confirmado. Insta360 cambió la fecha de lanzamiento de la Luna Ultra varias veces debido a un «panorama competitivo en rápida evolución», y finalmente se adelantó una semana respecto a la fecha con la que yo contaba. He estado probando el producto durante varias semanas y publicaré mi reseña detallada tan pronto como pueda.

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La última cámara para vlogs de lente única de DJI se lanzó el mes pasado; échale un vistazo a mi reseña detallada de la Pocket 4. No es ningún secreto que la Pocket 4P llegará pronto: DJI dio un adelanto de la cámara para vlogs de doble lente recientemente en el Festival de Cine de Cannes.

Así pues, ambas marcas contarán pronto con cámaras para vlogs de una sola lente y de doble lente en sus gamas de productos. Pero lo que tenemos ahora mismo es la Pocket 4 de una sola lente de DJI y la Ultra de doble lente de Insta 360, lo que complica las comparaciones directas: es como enfrentar a un peso pluma contra un peso pesado en términos de versatilidad.

Dicho esto, sabemos lo suficiente sobre las especificaciones de las cuatro cámaras, y he tenido tiempo suficiente para familiarizarme con el diseño de la Luna Ultra y la Pocket 4, como para dar algunas primeras impresiones.

Luna Ultra vs Pocket 4

Esta comparación no es justa: la Luna Ultra es un modelo más caro con la versatilidad de su doble lente que rivalizará con la próxima Pocket 4P. Pero es la primera incursión de Insta360 en el mercado de las cámaras para vlogs, que ha estado dominado por la serie DJI Pocket durante varios años. En ese sentido, la Luna Ultra resulta sorprendentemente pulida.

La Pocket 4 es la más pequeña de las dos, y la Pocket 4P también será más pequeña que las cámaras Luna. No es una gran diferencia de tamaño, y el volumen adicional de la Luna Ultra apenas afecta su manejo; además, sirve para facilitar una característica única y revolucionaria: una pantalla OLED desmontable de 2 pulgadas.

La pantalla forma parte de un módulo que también incluye los controles principales de la cámara. Tiene un alcance de transmisión de hasta 20 m y se puede usar para ver y controlar la cámara y, por supuesto, para iniciar la grabación.

Dado que la Luna Ultra cuenta con un avanzado seguimiento de sujetos, tienes, en la práctica, una cámara autónoma que puede seguirte mientras te mueves, dentro de los límites del alcance del cardán. El módulo también cuenta con un micrófono integrado, que resulta muy útil para hacer vlogs, aunque es posible que aún quieras un micrófono inalámbrico como el Mic Pro de Insta360, calificado con 5 estrellas, para obtener la mejor calidad de audio.

Imágen 1 de 3 Luna Ultra (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) It also features tiny feet making it free-standing, plus a tripod mount (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) The screen rotates between vertical and horizontal, and the camera can spin around between front and rear-facing with a single button tap — all features that the Osmo Pocket 4 has. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

Esta funcionalidad modular se asemeja un poco a la de la Insta360 Go 3S y sus cámaras de acción Action Dock / DJI Nano, y supone claramente una ventaja frente a la Pocket 4. Eso sí, la Pocket 4 tiene sus propios trucos, como su luz LED magnética que se acopla directamente a la cámara y se alimenta de ella.

Ambas cámaras son compatibles con accesorios útiles, como micrófonos inalámbricos. Sí, DJI lleva más tiempo en el mercado y cuenta con un ecosistema sólido, pero a Insta360 tampoco le falta nada.

En cuanto a las variantes de una sola lente y de doble lente, estas últimas son, de hecho, como tener dos cámaras, y establecerán el punto de referencia en cuanto a la calidad de las cámaras compactas para vlogs, lo que podría convencer a nuevos usuarios de dejar de usar sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, son mucho más caras que las de una sola lente, como ya sabemos tras ver cuánto cuesta la Luna Ultra.

¿Qué te parecen estas dos cámaras? ¿La versión de doble lente es excesiva o es justo lo que se necesita? Cuéntamelo en los comentarios de abajo y no te olvides de votar en la encuesta de arriba. Vuelve pronto para leer mi análisis en profundidad, que publicaré en breve.

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