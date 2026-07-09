¿Un golpe para Canon? Se rumorea que la cámara cinematográfica FX5 de Sony saldrá al mercado pronto con una función de video que ahorra tiempo y que los fans han pedido desde hace años

La Sony FX3 (arriba) acaba de ser agregada a la lista de cámaras aprobadas por Netflix.

Un informe afirma que la nueva cámara cinematográfica de Sony, sucesora de la FX3, saldrá al mercado a finales de este mes

La FX5 vendrá con un sensor completamente nuevo que ofrecerá una mejora muy esperada

El visor electrónico (EVF) opcional llegará junto con la cámara

Han pasado más de cinco años desde que Sony lanzó la FX3, y en ese tiempo se ha convertido en una de las cámaras de cine compactas más queridas del mercado. Sin embargo, siempre ha tenido una carencia de la que los cineastas profesionales se han quejado: la falta de grabación con puerta abierta.

Según un nuevo informe de SonyAlphaRumors, eso está a punto de cambiar. Un artículo en el sitio web indica que Sony anunciará oficialmente la FX5 el 22 de julio a las 3 p. m. BST, y entre las especificaciones filtradas se encuentra la grabación «open gate» en 5K con una relación de aspecto de 3:2.

Si no estás familiarizado con el término, «open gate» simplemente significa que la cámara graba utilizando toda la superficie del sensor, en lugar de recortarla al formato estándar de 16:9. Esa altura adicional, en particular, les da a los editores mucho más espacio para reenmarcar, hacer un zoom o reutilizar la misma toma para contenido cuadrado, vertical o de pantalla ancha en la posproducción. Eso puede ser muy importante para cualquiera que produzca videos para múltiples plataformas a partir de una sola filmación.

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La falta de grabación de puerta abierta en el FX3 ha sido motivo de frustración para algunos usuarios, pero parece que el FX5 va a solucionar este problema. (Image credit: Sony)

Es exactamente lo que Pete Sheath, de TechRadar, pidió allá por 2025, junto con un aumento en la resolución, cuando redactó su lista de deseos para una FX3 de próxima generación.

También se rumorea que ese aumento en la resolución llegará a la FX5, en forma de un nuevo sensor totalmente apilado de 16.6 MP. A primera vista, 16 MP podrían parecer modestos para una cámara de cine de 2026. Pero para una cámara diseñada para el movimiento en lugar de para fotos fijas, un recuento de píxeles más bajo podría jugar a favor de la FX5: puede significar un mejor rango dinámico, un rendimiento más limpio en condiciones de poca luz y espacio para opciones de velocidad de fotogramas más impactantes (no te sorprendas si el 4K a 240 fps termina apareciendo en la hoja de especificaciones).

La contrapartida es que la grabación en 8K parece estar descartada, lo que probablemente decepcionará a quienes esperaban que la FX5 diera el salto a ese territorio.

La Sony FX3 es una de las favoritas entre los cineastas, pero aún tiene margen de mejora en varios aspectos. (Image credit: Sony)

Espacio para disfrutar de la vista

También hay buenas noticias para quienes extrañan contar con un visor en las cámaras de la serie FX de Sony. El informe menciona un nuevo visor electrónico externo inclinable (EVF), que debería marcar una gran diferencia para los fotógrafos que trabajan al aire libre bajo un sol intenso o en espacios con poca luz y sensibles a la iluminación, como conciertos y teatros, donde una pantalla trasera iluminada no siempre es bienvenida. Parece que será opcional en lugar de integrado, lo que podría ofrecer lo mejor de ambos mundos: prescindir de él y mantener la FX5 casi tan compacta como la FX3, o acoplarlo cuando sea necesario.

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Otras novedades de las que se rumorea incluyen el procesador BIONZ XR2 con enfoque automático por IA (tomado de la Sony A7R VI), un sistema de ISO base triple, herramientas de exposición con colores falsos y una renovación del menú al estilo de la Venice.

Aún no hay nada oficial, y Sony no ha confirmado ni una sola especificación. Pero si la filtración resulta ser precisa, la Sony FX5 parece dispuesta a responder de un solo golpe a varias de las peticiones más insistentes de los fieles a la FX3. Lo sabremos con certeza en un par de semanas.