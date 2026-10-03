Probé la nueva cámara instantánea Polaroid Mod y descubrí un maravilloso mundo analógico y creativo que es mil veces más divertido que la IA

¿Y si pudieras “pasar el día tomando una foto que la IA podría hacer en un minuto”? Ese es el eslogan, un tanto jocoso, de la nueva cámara Polaroid Mod Instant, totalmente analógica, y, según mi experiencia, es un reto que acepto y que disfruté muchísimo.

No, no se tarda todo el día en tomar unas fotos instantáneas de Polaroid bastante alocadas con la Mod, pero tampoco es tan fácil ni tan insatisfactorio como ingresar una instrucción y esperar a que un modelo generativo lejano haga el trabajo.

A medio camino entre la I-2 y la Polaroid Flip (en funcionalidad, si no en precio), la Polaroid Mod —que Polaroid presentó hoy (29 de septiembre) y que me permitió probar a principios de este mes— toma prácticamente todos los ajustes que podrían haber sido digitales en una Polaroid anterior del siglo XXI y los convirtió en analógicos o, más precisamente, en una serie de diales.

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Con su acabado metálico y sus curvas y ángulos familiares —incluso el cargador de carrete frontal que se abre hacia arriba—, se reconoce al instante como parte de la familia Polaroid. El cuerpo gris cuenta con un sistema de dos lentes: una lente principal de 103 mm y una lente para retratos de 95 mm. Utiliza un sistema de enfoque automático por infrarrojos (solo tiene dos zonas de enfoque, para simplificar las cosas). En la parte frontal hay un pequeño dial para controlar la exposición con solo tres ajustes: automático, un paso más bajo o un paso más alto.

Cuenta con un flash grande integrado y un botón de obturación rojo. En la parte trasera hay un control táctil para el flash, un indicador LED que muestra el número de fotos restantes y un temporizador automático. Incluye un puerto USB-C para recargar la batería de 750 mAh, que debería durar lo suficiente para tomar más de una docena de rollos.

Sin embargo, la característica más importante, y la que abre un abanico casi infinito de posibilidades creativas, es el dial de modos situado alrededor del lente principal. Además del modo automático, ofrece los modos de doble exposición, toma dividida, congelación de movimiento y pintura con luz. Cada uno está representado por un pequeño pero claro símbolo. La cámara incluso viene con una cubierta especial para medio lente que facilita la toma dividida.

Al igual que la mayoría de las otras cámaras instantáneas de tamaño completo de Polaroid, la Mod está diseñada para funcionar con película 600 y con los paquetes de película instantánea I-Type de Polaroid.

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Vamos a filmar

Polaroid nos explicó algunos de los conceptos básicos para tomar fotos con esta cámara relativamente retro, y me llamó tanto la atención la simplicidad de cada operación que me sentí con la confianza necesaria para probar algunas de ellas.

Con 520 g, la cámara se siente ligera pero sólida en la mano. También es bastante resistente: se me cayó accidentalmente desde una altura de casi cuatro pies. La tapa del paquete de película se abrió de golpe, pero, por lo demás, la Polaroid Mod salió ilesa y funcionó perfectamente para todas mis fotos posteriores.

Sostuve la cámara a la altura de los ojos, miré a través del gran visor y tomé una foto del fotógrafo y actual director del Polaroid 20x24 Studio, John Reuter. Un segundo después de presionar el botón del obturador, que está muy bien ubicado, escuché ese característico zumbido del motor al encenderse, mientras la Mod escupía mi primera imagen, aún azul y sin revelar. La película Polaroid sigue tardando entre 10 y 15 minutos en revelarse por completo. Cuando por fin tuve la imagen terminada, me impresionó la calidad a pesar de que la iluminación no era la ideal.

Polaroid's John Reuter (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Sin embargo, tenía muchas ganas de probar las ideas fotográficas más extravagantes, así que, junto con una colega, me dispuse a crear mi primera «imagen dividida».

Primero, seleccioné el modo girando el dial hasta que pude ver ese ícono. Le pedí a mi amiga que se parara con una bebida e imaginara que estaba brindando por sí misma. En la cámara, coloqué la tapa de media lente, que, como su nombre lo indica, deja expuesta solo la mitad de la película.

En este modo, la cámara muestra un 1 en la pequeña pantalla cuando tomas la primera foto.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Luego cambié la posición de mi amiga para que se desplazara hacia la derecha y mirara en la dirección opuesta. Mientras tanto, quité la tapa del lente y le di la vuelta para que se expusiera la otra mitad del rollo. En la pantalla aparece un «2» para indicar que la cámara está lista para la segunda imagen.

Tomé la segunda imagen y, luego, la foto salió de la Mod. La imagen final quedó bastante chida, aunque me doy cuenta de que se necesitaría más cuidado con la posición de la cámara y mi sujeto para lograr el máximo efecto.

La configuración de doble exposición es algo similar, pero en lugar de usar la tapa del lente, tomas la primera imagen con el ajuste de exposición más bajo y luego buscas tu segundo sujeto y tomas la siguiente imagen (de nuevo, la pantalla digital muestra un «2») para la siguiente parte de tu imagen doble. El ejemplo que vimos fue un gato gigante junto a su diminuto dueño.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Existe una función de congelación de movimiento que inicia una exposición prolongada durante la cual puedes mover la cámara y luego disparar un flash al final para capturar una imagen más nítida.

Sin embargo, me intrigaron los ajustes de «Light Painting». Después de ver a Polaroid probarlo con diversas fuentes de luz, le pedí a Kate Kozuch, de Tom’s Guide, que colaborara conmigo para crear mis propias fotos de «Light Painting» con la Polaroid Mod, utilizando la linterna del iPhone como fuente de luz.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Este modo Polaroid Mod te ofrece siete segundos completos de exposición para crear imágenes bastante alocadas. Polaroid recomienda usar un trípode, pero se me da bastante bien mantenerme quieto. Para nuestras fotos, que tomamos en un espacio para eventos casi completamente a oscuras, le pedí a Kate que moviera la linterna del iPhone siguiendo un par de patrones diferentes. Los resultados, que vi 15 minutos después, fueron, sinceramente, mucho mejores de lo que esperaba.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Sin embargo, debo dejar algo en claro: la mayoría de estas imágenes, incluso con la mejor iluminación, tienen una calidad de cine independiente. Pueden ser granuladas, con un ambiente sombrío y un fuerte contraste entre la luz y la oscuridad. A mí me encantan, pero si estás acostumbrado a la nitidez de un iPhone o un Samsung Galaxy, tal vez te sorprendas, y no para bien.

Estas imágenes suelen contar una historia con cada grano sin pulir, así que la forma en que las captas es tan parte de la historia como lo que captas. Si juegas lo suficiente con los pocos ajustes disponibles y con luz natural, tal vez logres algunas imágenes que se acerquen a la calidad básica del iPhone 13, pero, de nuevo, esa no es la razón por la que compras una de estas cámaras.

La cámara, que sale a la venta hoy, tiene un precio de lista en EE. UU. por ahora (a nivel mundial a principios del próximo año) de 169,99 dólares (un poco más barata que la Flip y aproximadamente la mitad del precio de la más compleja I-2), un precio relativamente accesible, pero ten en cuenta que la película Polaroid 600 y I-Type puede costarte 20 dólares por 8 fotos. Al menos puedes obtener el doble de imágenes con los modos de doble exposición y división.

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