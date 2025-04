Fujifilm ha presentado oficialmente su exclusiva cámara de medio formato, y podría tener una pantalla secreta

¡Atención! Parece que la rumoreada cámara de medio formato de Fujifilm es una realidad y está muy cerca de llegar.

Semanas después de que unas imágenes filtradas nos permitieran echar un primer vistazo a la «X-Half», un teaser oficial ha confirmado prácticamente su existencia.

Compartido en el canal de YouTube de Fujifilm el 22 de abril, el clip de 19 segundos anuncia la nueva cámara con el eslogan «La mitad de tamaño, el doble de historia». Esto apunta a que el modelo jugará con el formato de medio fotograma.

