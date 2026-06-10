Olvídate de la Kodak Charmera: ¡esta cámara digital en miniatura es aún más pequeña, más barata y tiene una mini linterna!

Las mini cámaras están de moda. Tanto es así que hace poco hice una recopilación de los 9 modelos más llamativos, todos con un precio inferior a 50 $ / 45 £. Pero, incluso a un precio tan bajo, ¿siguen valiendo la pena?

Ya he probado modelos populares como la Kodak Charmera y la Fujifilm Instax Pal, y está claro que no se pueden comparar con las mejores cámaras compactas. De hecho, califiqué a la Charmera como la «peor cámara que he usado nunca», pero en cierto modo eso hizo que me gustara aún más.

En ese sentido, no pude resistirme a echarle un vistazo a la que probablemente sea la cámara digital más barata y pequeña que he visto en línea, la Mini Digital Camera serie 3 de Photo Creator (también conocida como Canal Toys), que actualmente está disponible por £9.99 en Very (antes costaba £12.99). En Estados Unidos es más cara, ya que cuesta $22 en Amazon.

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De hecho, es tan barata (al menos en el Reino Unido) que puedes llevarte las cuatro variedades de esta cámara digital en miniatura, que funciona perfectamente, por el precio de una (y un poco más) de Charmeras. Y comprar las cuatro es exactamente lo que hice.

De izquierda a derecha: Retro (plateado), Pro (negro), Compact (rosa) e Instant (blanco) (Image credit: Future / Tim Coleman)

Una ganga lo-fi

No había necesidad de que probara cada una de las cuatro cámaras: tienen especificaciones idénticas y la única diferencia es el estilo, que incluye: Retro (plateada), Pro (negra), Compact (rosa) e Instant (blanca). Si amplias la búsqueda, encontrarás estilos adicionales, como la Instant Camera. Repartí las cámaras, una para mí y otra para cada uno de mis tres colegas de TechRadar, y me puse a probar mi versión rosa.

¿Qué tan pequeña es la cámara? Bueno, la mía mide solo 1.8 x 1.2 x 1.0 pulgadas (ancho x alto x profundidad); ¡una figura de Lego es más alta (ver más abajo)! Verdaderamente miniatura.

La cámara cuenta con una batería minúscula de 150 mAh, como es de esperarse, y se carga por USB-C; graba en una tarjeta micro SD (no incluida) y cuenta con lo que posiblemente sea la pantalla LCD más pequeña que he visto en una cámara digital, una pantalla de 16:9 que mide aproximadamente 1 pulgada en diagonal. Curiosamente, la imagen se estira desde una relación de aspecto más estrecha de 4:3 para llenar la pantalla.

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La cámara solo tiene cuatro botones y cada uno de ellos tiene una doble función para maximizar las prestaciones de la cámara. Al mantener presionado el botón de encendido, la cámara se enciende o se apaga. Si lo presionas de nuevo (mientras la cámara está encendida), accedes a la reproducción de imágenes.

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

El botón del obturador sirve para tomar fotos; si lo mantienes presionado, graba video (con audio incluido gracias al micrófono integrado). Los botones arriba/abajo del costado permiten desplazarse entre 14 efectos de imagen diferentes, que incluyen filtros de color y superposiciones; estos se aplican directamente a tus fotos de 3 MP y a tus videos Full HD.

Mantén presionado el botón de arriba y entrarás al menú de la cámara. Haz lo mismo con el botón de abajo y se activará una pequeña linterna LED, útil para fotos con poca luz, pero de muy baja potencia.

La caja incluye un llavero y lo instalé en el mío, enganché la cámara a mis llaves y la guardé en mi bolsillo para las fotos de todos los días.

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Al igual que la Charmera, la duración de la batería es escasa, incluso para una cámara que consume muy poca energía. Vale la pena llevar un cargador portátil USB-C para recargar la batería sobre la marcha.

Casi cada vez que he sacado la cámara del bolsillo y he empezado a tomar fotos, he tenido diversas conversaciones con la gente a mi alrededor, a quienes la cámara les ha parecido divertida, linda, extraña o todo lo anterior. Sin duda, es un tema para romper el hielo y te da permiso para tomar fotos a tu alrededor. Si tan solo los JPEG de 3 megapíxeles fueran de mejor calidad. Son tan de baja resolución como pueden serlo las cámaras digitales, y de calidad similar a la de la más cara Kodak Charmera.

En cierto modo, la calidad de video Full HD es más agradable: sí, es de la misma calidad (con un audio horrible, para colmo), pero tiene un aire similar al de las Super 8.

Realmente hay poco más que decir sobre mi experiencia con la Mini Digital Camera serie 3. Por 10 libras y por el factor novedad, no hay absolutamente nada que perder aquí. La Photo Creator Mini Digital Camera serie 3 es un regalo divertido para los niños o para el amante de la tecnología de baja fidelidad en tu vida. En todo caso, es un novedoso accesorio para el llavero.

Galería de ejemplos de la serie 3 de la cámara digital Photo Creator Mini

Imágen 1 de 6 No prestes atención a la fecha y hora: ¡no la actualicé antes de usar la cámara! (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

La mejor oferta de hoy de la serie 3 de la cámara digital Photo Creator Mini