Panasonic acaba de resucitar una emblemática serie de cámaras compactas de alta gama y le ha incorporado su sensor y procesador más potentes: la nueva Lumix L10 es una cámara Micro Cuatro Tercios

Panasonic celebra 25 años fabricando cámaras Lumix con la nueva Lumix L10

Se trata de una versión actualizada de la emblemática serie Lumix LX100, que incorpora el último sensor Micro Cuatro Tercios de Panasonic y sus capacidades fotográficas y de video

La L10 estará disponible en negro o plateado a partir de junio de 2026, y en una versión de edición especial en titanio dorado a partir de julio de 2026

Panasonic ha conmemorado los 25 años de fabricación de cámaras Lumix con una nueva cámara compacta de gama alta, la Lumix L10. Y si te resulta familiar, es porque su diseño se inspira directamente en la popular serie LX100.

La Lumix LX100 II fue la última de esa serie tan admirada, lanzada en 2018, y lleva años fuera de producción. La noticia de la Lumix L10 encantará a los fanáticos de las cámaras compactas micro cuatro tercios, especialmente porque no se trata de un simple relanzamiento, como los recientes zooms de viaje de Lumix, tales como la ZS300 / TZ300.

No, Panasonic ha incorporado su último sensor Micro Cuatro Tercios y su procesador más reciente en la Lumix L10, lo que significa que cuenta con la capacidad de capturar fotos de 20,4 MP y grabar video en 5,2K de la Lumix GH7, además de la potencia de procesamiento de su buque insignia de formato completo, la Lumix S1 II, y los últimos estilos fotográficos Real Time LUTs.

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Hay tres opciones de color para elegir: el modelo en negro o plateado cuesta 1499 $ / 1299 £ y estará disponible a partir de junio de 2026, mientras que la Edición Especial Titanium Gold (que pueden ver en mis fotos de prueba) cuesta 1599 $ / 1399 £ y estará disponible a partir de julio de 2026. La edición especial incluye varios extras, como la tapa del objetivo (en la foto) y una correa de cuero.

He tenido la oportunidad de usar la cámara compacta durante unas horas en un evento de celebración del 25.º aniversario en Japón, y me ha recordado lo mucho que disfruté de la serie LX100 hace tantos años. Repasemos rápidamente las características principales.

La parte delantera y trasera de la edición especial Titanium Gold de la Lumix L10; el nombre del producto grabado en la parte trasera es, por el momento, exclusivo de esta versión de la cámara (Image credit: Tim Coleman)

Una cámara compacta de gama alta con todos los ingredientes para convertirse en un éxito

He leído muchos comentarios en foros de fotografía en los que se pedía el regreso de la serie LX100, y hoy por fin ha llegado ese día, aunque con un nuevo nombre: la Lumix L10.

La reedición de 2026 conserva muchos de los rasgos de diseño originales: un cuerpo de 508 g, un objetivo Leica Summilux integrado de 24-75 mm con apertura de f/1.7 a f/2.8 y enfoque macro de 3 cm, un visor OLED de 2.36 millones de puntos y una pantalla táctil orientable de 1.84 millones de puntos.

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Pero si todo resulta familiar por fuera (lo cual, en mi opinión, es algo positivo —la serie siempre ha sido un placer de usar y se la extrañaba mucho—), el interior la lleva a la era moderna con el último sensor y procesador de Panasonic.

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Se trata de un sensor Micro Four Thirds de 20,4 MP capaz de realizar ráfagas de 11 fps (obturador mecánico) y 30 fps (obturador electrónico), grabación de video de 10 bits hasta 5,2K, además del práctico códec de video MP4 Lite compatible con el último procesador de Panasonic, y un enfoque automático híbrido por fase de 779 puntos, lo que la hace mucho más ágil en general que la LX100 II de 2018.

Ahora también cuenta con la potente aplicación Lumix Lab de Panasonic, que ofrece un conjunto de útiles funciones remotas, transferencias de imágenes de alta velocidad y confiables al teléfono inteligente, y la capacidad de agregar perfiles de color LUT en tiempo real personalizados a la cámara.

Ejemplos de fotos de la Panasonic Lumix L10

Imágen 1 de 4 El estilo fotográfico L-Classic Gold (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Putting the camera's macro focusing skills to the test (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The Leica Monochrome Photo Style (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Esas LUT se pueden asignar a un interruptor del objetivo que, por defecto, está configurado para controlar diversos formatos de imagen, pero que también se puede personalizar para un zoom escalonado.

Panasonic también ha añadido nuevos «Estilos fotográficos», con «Leica Monochrome» sumándose a un arsenal de perfiles en blanco y negro, además de tres nuevos perfiles de color «L-Classic»; a mí ya me encanta la versión dorada (véase arriba).

Compartiré más detalles una vez que haya pasado más tiempo con la cámara; no te pierdas mi próxima reseña detallada. Lo que sí diré ahora es que me alegra ver que la tan querida cámara compacta premium de Panasonic regresa con la Lumix L10, y ya puedo imaginar que se convertirá en una cámara popular para el día a día. ¡Deja tu opinión en los comentarios a continuación!

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