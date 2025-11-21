La Leica Q3 Monochrom cuesta miles de dólares y solo toma fotos en blanco y negro, pero eso solo ha hecho que la quiera aún más

Captura fotografías de 60 MP y videos de hasta 8K.

Lente fija Summilux de 28 mm y f/1.7.

Resistente al polvo y a las salpicaduras con clasificación IP52.

¡Atención! Los rumores eran ciertos: Leica presentó oficialmente la Q3 Monochrom, una edición dedicada exclusivamente al monocromo de la actual Leica Q3, una cámara compacta de objetivo fijo y formato completo.

Dado que el sensor de la Leica Q3 Monochrom está dedicado a la captura de imágenes en blanco y negro, solo necesita capturar datos de brillo. No hay ninguna matriz de filtros de color que interfiera en el proceso, lo que reduce el ruido incluso con ajustes ISO más altos y ofrece fotos excepcionalmente ricas y con gran detalle, incluso en condiciones de poca luz.

Como señaló nuestro redactor James Abbott en su reseña de la Leica Q2 Monochrom hace unos años, "una vez que ves la calidad de las imágenes de una cámara que no tiene filtro de matriz de color y no necesita un algoritmo de interpolación, te das cuenta rápidamente de por qué la Q2 Monochrom tiene sentido. Incluso si eso significa sacrificar la opción de disparar en color".

La Q3 Monochrom está equipada con un rápido objetivo Summilux 28 f/1.7 ASPH y un sensor de fotograma completo de 60 MP (que también puede capturar imágenes a 36 MP y 18 MP, gracias a su tecnología de triple resolución) con un rango ISO de 100 a 200 000. También puede grabar video en blanco y negro con una resolución de hasta 8K. Para fotografiar sujetos en primer plano, el modo macro seleccionable reduce la distancia mínima de enfoque a 17 cm, mientras que el zoom digital permite a los usuarios ampliar/recortar hasta una distancia focal equivalente a 90 mm.

Como cabe esperar de una cámara Leica de alta gama, la Q3 Monochrom se fabrica en Alemania siguiendo los exigentes estándares y la estética de la marca. El cuerpo, totalmente metálico, tiene un acabado en negro (con toques grises y, por supuesto, el icónico logotipo del punto rojo) y cumple con la norma IP52, lo que la protege contra el polvo y las salpicaduras de agua.

La cámara cuenta con un visor OLED de 5,76 MP y una pantalla táctil inclinable, así como conectividad micro HDMI, USB-C, Wi-Fi y Bluetooth, y es compatible con la aplicación móvil FOTOS de Leica. También es la primera cámara de la serie Q que ofrece imágenes con Content Credentials, la firma digital que certifica que una foto no ha sido manipulada.

Formen una fila ordenada, compradores

La Q3 Monochrome se ha diseñado pensando en la calidad de imagen pura, pero sigue siendo muy compacta a pesar de su sensor de fotograma completo de 60 MP. (Image credit: Leica)

Y ahora viene la parte dolorosa. Como es de esperar de una cámara Leica de alta gama, la Q3 Monochrom es cara: su precio parte de 7790 $ / 5800 £ / 12 090 AU$. La buena noticia, al menos para aquellos que dispongan de los fondos necesarios, es que ya se puede encargar a partir de hoy, 20 de noviembre de 2025, en las tiendas Leica, en el sitio web de Leica y en los distribuidores autorizados. También salen a la venta hoy una serie de accesorios, entre los que se incluyen una empuñadura (que incluye carga inalámbrica), correas de transporte y un filtro rojo.

Para mí, la Q3 Monochrom parece una cámara brillante, quizás incluso perfecta, para la fotografía callejera. No solo ofrece una calidad de imagen impecable en prácticamente cualquier condición de iluminación gracias a la combinación de lente y sensor (y, seamos sinceros, al hecho de que es una cámara Leica), sino que también es compacta, discreta y resistente, todo lo que busco en una cámara que utilizo para composiciones rápidas y espontáneas. Ahora solo me falta encontrar el dinero para comprarla...

