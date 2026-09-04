El director ejecutivo de GoPro afirma que las cámaras son "la razón por la que nos fundamos y lo que siempre haremos" tras la incertidumbre sobre la fusión, pero lo creeré cuando lo vea

La Hero13 Black de GoPro, su cámara más reciente de la línea insignia Hero.

El director ejecutivo de GoPro, Nick Woodman, ha emitido un comunicado tras la preocupación generada por la "fusión" de la empresa con Starman.

Asegura que la empresa mantiene su compromiso de fabricar cámaras para el público en general.

Sin embargo, no hay compromisos concretos, y la lista de exenciones de responsabilidad es más larga que el propio comunicado.

GoPro ha estado en el centro de atención durante los últimos días tras anunciar su «fusión» con Starman Optical Inc., una empresa privada de fotónica óptica de la que pocos habíamos escuchado hasta hace apenas dos días.

El anuncio generó una gran cantidad de especulaciones entre los entusiastas de GoPro, muchas de ellas negativas. Las cámaras de consumo apenas fueron mencionadas, mientras que la producción de GoPro fue descrita como «soluciones de imagen líderes en la industria que incorporan óptica innovadora y avanzada, tecnología que marca la pauta en el mercado y una cartera de propiedad intelectual asociada».

Una declaración del CEO de GoPro, Nick Woodman, describió las ambiciones de la compañía tras la fusión como un crecimiento en "los mercados comerciales y de defensa como una empresa estadounidense líder en soluciones de imagen y óptica, abordando áreas importantes de seguridad nacional relacionadas con cámaras, óptica e infraestructura de IA".

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Para muchas personas —incluyéndome— esto hizo sonar las alarmas. Parecía que GoPro podría estar alejándose de las cámaras para consumidores. Esta reacción claramente llegó hasta Woodman, quien publicó una nueva declaración. En una carta dirigida directamente a «la comunidad, los fans y los clientes de GoPro», aseguró que la compañía sigue completamente comprometida con la fabricación de cámaras y que no existen planes para cambiar esto.

"Crear cámaras increíbles para todos ustedes es parte de nuestro ADN y nuestra razón de existir, ¡y eso nunca cambiará!", afirma Woodman.

El directivo explica que la mejor situación financiera de GoPro tras la eliminación de sus deudas por parte de Starman permitirá a la compañía «innovar, inventar y hacer avanzar el futuro de la creación de contenido para consumidores y profesionales». Reconoce que GoPro se convertirá en una empresa más «diversificada», pero señala que esto debería mejorar su situación financiera y permitirle continuar fabricando y lanzando cámaras.

Finalmente, Woodman ofrece una última garantía de que GoPro seguirá fabricando «las cámaras de mayor rendimiento del mundo y desarrollando los productos, servicios e innovaciones que te ayudan a capturar los momentos más emocionantes de la vida. Es lo que nos propusimos hacer cuando fundamos la compañía y es lo que siempre haremos», afirma Woodman.

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Un futuro incierto

La GoPro Mission 1 Pro a prueba para TechRadar. (Image credit: Future)

Al leer la carta completa de Woodman, hay un par de cosas que llaman la atención de inmediato. Una es que no llega a asumir ningún compromiso concreto: ni un solo indicio de «planeamos lanzar [X] número de cámaras para la fecha [X]» ni nada por el estilo. Otra es que la lista de exenciones de responsabilidad al final es el doble de larga que la declaración real de Woodman. En las exenciones de responsabilidad, se nos recuerda sin ambigüedades que las «declaraciones prospectivas» están sujetas a «riesgos, incertidumbres y suposiciones», y que los resultados reales pueden diferir.

Como evidencia que respalda el compromiso de GoPro con la creación de imágenes, Woodman señala que la empresa ha acumulado más de 2500 patentes en los últimos 24 años. Lo cual es muy loable, pero el lector perspicaz probablemente señalará que todas estas patentes se registraron antes de que GoPro fuera adquirida por una empresa de óptica de inteligencia artificial enfocada en la defensa. Como tal, no contribuyen mucho a abordar el fondo de las preocupaciones de la gente.

Así que, aunque es bueno ver que Woodman se dirija directamente a los clientes de GoPro tras la declaración alarmantemente vaga que se hizo para anunciar la fusión, yo no me relajaría del todo todavía. En última instancia, la verdadera prueba del compromiso de GoPro con las cámaras llegará en los próximos años, cuando veamos qué lanza la empresa.

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