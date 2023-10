Reseña: GoPro Hero 12 Black - Cada vez más cerca de la perfección

La nueva GoPro Hero 12 Black, sin duda es una cámara de acción resistente, manejable y ultra angular con una estabilización increíble y abundantes funciones, las cuales les ayudarán enormemente si se utilizan correctamente. Las nuevas herramientas de audio externo y de doble canal son útiles, y los cineastas apreciarán la incorporación de la captura de registro de 10 bits y el metraje con código de tiempo. No es perfecta, y el vídeo con poca luz sigue siendo su talón de Aquiles en comparación con su principal competidora, la DJI Action 4. También es muy similar a la Hero 11 Black, por lo que probablemente no justifique una mejora respecto a su predecesora. Sin embargo, captura imágenes de gran calidad en escenas bien iluminadas y, gracias a su interfaz optimizada y a sus funciones mejoradas, sigue siendo la mejor GoPro del mercado.

Reseña en dos minutos

¡Una fórmula probada y consistente! La GoPro Hero 12 Black es el ejemplo perfecto de que complementar las cosas también las puede mejorar.

GoPro tiene una habilidad similar a la de Apple para refrescar su línea sin revisarla a fondo, y este año no hay muchas novedades en el hardware de la 12 Black. Dicho esto, el hardware familiar podría no ser un problema dada la experiencia de software mejorada, en particular para los cineastas y cualquiera que anhele soporte de audio inalámbrico externo.

Empecemos por lo que vuelve en 2023 de la GoPro Hero 11 Black del año pasado. En primer lugar, está el sensor 8:7 de 27 MP que puede capturar imágenes en 16:9, 9:16 y 8:7 sin necesidad de reorientar la cámara. Puede grabar hasta 5,3K 60fps y 4K 120fps, y si quieres bajar la resolución a 2K, incluso captura 240fps, algo que el DJI Osmo Action 4 no puede hacer.

A continuación, el diseño Hero de GoPro vuelve para el sexto asalto, ¿o es el séptimo? En serio, GoPro está muy casada con el estilo introducido en la Hero 5 Black, por lo que no se ha desviado demasiado de su estética general.

GoPro también recupera la misma batería utilizada en las anteriores cámaras Hero, aunque, como en la Hero 11 Black, se trata de la celda GoPro Enduro (1720mAh) de mayores especificaciones. Y la 12 Black tiene las mismas dimensiones, procesador y peso que la 11 Black.

Dadas todas estas similitudes, te estarás preguntando qué hay de nuevo, y si la Hero 12 Black tiene alguna posibilidad de ser calificada como una de nuestras mejores cámaras de acción cuando su predecesora, la GoPro Hero 11 Black, cuesta menos ofreciendo características similares.

GoPro Hero 12 Black specifications Sensor: 27MP 1/1.9-pulgadas

FOV/longitud focal: 156 grados

Resolución máxima de fotografía: 27MP 8:7 (5568 x 4872)

Video: Hasta 5.3K 60fps / 4K 120fps (16:9)

Estabilización: HypserSmooth 6.0 con AutoBoost

Pantalla frontal: 1.4 pulgadas Color LCD

Pantalla trasera: 2.27 pulgadas Color LCD

Montura: Cámara de acción + Rosca de 1/4

Batería: GoPro Enduro (1720mAh)

Conectividad: Bluetooth, USB-C y Wi-Fi

Probablemente la novedad más relevante de la Hero 12 Black es la montura de rosca de 1/4 de pulgada entre sus pies abatibles, perfecta para minitrípodes. GoPro también ha añadido la captura HDR para mejorar la forma en que la cámara maneja las luces y las sombras, y esto funciona muy bien.

Los cineastas que quieran profundizar un poco más pueden activar la captura GP-Log para obtener imágenes con un rango dinámico aún mayor y color de 10 bits, por lo que el vídeo se puede empalmar fácilmente en una línea de tiempo con clips de otras cámaras y combinar fácilmente los colores.

También se han mejorado las opciones de audio, ya que la 12 Black admite ahora audio inalámbrico desde un micrófono Bluetooth. Esto funciona con cualquier auricular Bluetooth, así que si tienes un par de los mejores auriculares inalámbricos del mercado, puedes emparejarlos con tu GoPro y grabar; así de sencillo.

Tanto si utilizas un micrófono Bluetooth externo como el Media Mod, la carcasa modular de GoPro que mejora las opciones de audio y conexión, la nueva Hero 12 Black también puede capturar dos canales de audio, a los que puedes acceder a través de la aplicación GoPro Quik o en Premiere Pro. Lo bueno de hacer esto con el Media Mod es que captura el audio del dispositivo o el propio mini micrófono de brazo del Mod, de modo que puedes mezclar pistas direccionales y ambientales para conseguir el clip perfecto.

(Image credit: Basil Kronfli)

En resumen, podemos decir que aún cuando nos entrega muchas características similares, GoPro mejora la Hero 12 Black lo suficiente para convertirla en una cámara de acción más versátil y potente que la Hero 11 Black.

En cuanto a cómo se compara con la competencia, la estabilización de la Hero 12 Black es fantástica, subiendo o bajando en función de lo que estés haciendo, gracias a HyperSmooth 6.0 y AutoBoost. Supera a la DJI Osmo Action 4 en este aspecto, y también prefiero el tono del vídeo de GoPro frente al de DJI. El metraje parece más nítido y menos apagado, precisamente lo que quiero de mi cámara de acción. Dicho esto, la Action 4 captura mejor un paisaje sonoro más amplio con sus micrófonos, mientras que la Hero 12 Black se centra más en las voces.

Con poca luz es donde GoPro ha fallado sistemáticamente, y aunque los modos nocturnos Light Painting son divertidos, no compensan el vídeo granulado cuando se graba en escenas poco iluminadas. DJI se lleva la palma.

En general, la carrera por las cámaras de acción nunca ha estado tan reñida, con DJI y GoPro casi codo con codo con sus últimas propuestas. Elijas la que elijas, tendrás una cámara de acción fantástica, pero la Hero 12 Black lleva ventaja a quien grabe sobre todo de día y quiera la mejor estabilización disponible. También es ideal para vloggers que quieran cortar contenido en 16:9 y 9:16 del mismo clip, o para usuarios de GoPro que ya tengan accesorios compatibles, como el Media Mod, y quieran actualizar su cámara pero no sus extras.

(Image credit: Basil Kronfli)

GoPro Hero 12 Black: Precio y disponibilidad

Disponible ahora desde los $ 8,299.00 MXN

Como lo comentamos en líneas anteriores, la GoPro Hero Black ya está disponible en una versión básica desde los $8299.00 MXN. Curiosamente, la generación pasada de la GoPro sigue a la venta y bajo su costo a solo $7299.00 MX.

Si quieres una batería Enduro adicional, la empuñadura Handler de GoPro, una correa para la cabeza y una funda de transporte, el paquete de accesorios de 450 $ es para ti, y el precio se reduce en un 20% si tienes una suscripción a GoPro.

Si no necesitas todos esos periféricos adicionales pero te apetece el nuevo Max Lens Mod 2.0, que GoPro anunció junto con la cámara, para obtener un campo de visión amplio líder en su clase, el paquete Max Lens Mod tiene costo adiconal. Una vez más, si tienes una suscripción a GoPro, puedes disfrutar de un descuento de alrededor del 20% en este combo.

Aunque en años anteriores GoPro vendía sus cámaras Hero con descuento con una suscripción y a un precio altísimo sin suscripción, este año ha simplificado las cosas. A su vez, es genial ver que la independiente 12 Black tiene un precio fijo que es más bajo que el precio de lista de la 11 Black en el lanzamiento.

Así que, aunque la Hero 12 Black no es barata ni mucho menos, es estupendo que su relación calidad-precio no se vea frenada por lo que, en el pasado, parecía un precio inflado para los no suscriptores. Este modelo sin suscripción hace que la última cámara de GoPro sea mucho más competitiva desde el principio.

Precio: 4/5

GoPro Hero 12 Black: diseño

Peso y dimensiones idénticos a Hero 11 Black

Nueva rosca 1/4-20 para montura

Sumergible hasta 10 m

A primera vista, las GoPro Hero 11 y 12 Black parecen casi idénticas, aparte de un estilo azul moteado que diferencia a la última edición. Ambas cámaras pesan 154 g, tienen las mismas dimensiones (71,8 x 50,8 x 33,6 mm) y cuentan con puertas extraíbles detrás de las cuales hay un puerto USB-C, una cavidad para la batería y una ranura microSD.

La lente extraíble protege el conocido cristal de apertura f/2,5 que ofrece un campo de visión de 151 grados, algo menos amplio que los 155 grados del DJI Osmo Action 4. La Hero 12 Black, sin embargo, puede ampliarse hasta 177 grados con el Max Lens Mod 2.0.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli)

Hablando del montaje, la base de la cámara cuenta con los conocidos pies abatibles de GoPro que permiten el montaje tradicional de las cámaras de acción, y este año la línea Hero también cuenta con un soporte de 1/4 de pulgada, por lo que funciona tanto con trípodes tradicionales como con soportes para cámaras de acción. Esto es genial para cualquiera que, como yo, utilice un Manfrotto Pixi o un trípode alternativo para vlogging con su cámara principal, ahorrando la necesidad de llevar una empuñadura aparte cuando se viaja ligero de equipaje.

Después de haber probado la DJI Action 4 y la Insta360 Go 3, ambas con soporte de montaje magnético, echo de menos esta función cuando utilizo la Hero12 Black. Si GoPro consigue incluir imanes en la 13 Black del año que viene, su cámara de acción tendrá la santísima trinidad de opciones de montaje.

Al igual que la Hero 10 y la 11 Black, la 12 Black tiene dos pantallas a color, una en la parte delantera y otra en la trasera. A diferencia de la última cámara de acción de DJI, sólo la pantalla trasera es táctil. Esto no es el fin del mundo, pero era práctico poder hacer vlogs con la Action 4 sin tener que darle la vuelta para hacer ajustes básicos de disparo.

La pantalla principal en la parte trasera mide 2,27 pulgadas. Brilla lo suficiente como para verla cómodamente tanto en interiores como en exteriores y, a diferencia de las GoPro más antiguas, en concreto la Hero 9 Black, es muy sensible.

(Image credit: Basil Kronfli)

Los controles físicos de la 12 Black incluyen un botón de grabación en la parte superior y un botón de encendido en el lateral. Si se pulsa el botón de grabación cuando la cámara está apagada, se activa la grabación rápida, y si se pulsa el botón de encendido cuando la cámara está encendida, se cambian los modos.

Una de las grandes ventajas de elegir una GoPro frente a la competencia son los accesorios, tanto los de origen como los de terceros. Mientras que DJI hace un gran trabajo con su Action 4, ofreciendo un sistema de filtros ND y un montón de herramientas de montaje magnético, el ecosistema de GoPro es más rico.

Desde el propio campo de GoPro, el Media Mod es el complemento más potente para la Hero 12 Black si te preocupa la calidad del sonido. Mejora el audio con un micrófono direccional y añade un puerto de micrófono de 3,5 mm para soluciones inalámbricas como el excelente Rode Wireless Go 2, así como un puerto micro HDMI y un puerto USB-C de fácil acceso.

Diseño: 4.5/5

GoPro Hero 12 Black: características y rendimiento

Excelente estabilización HyperSmooth 6.0

Transferencia de archivos por cable superrápida a través de USB-C

Compatibilidad con micrófono Bluetooth

En comparación con la DJI Osmo Action 4, la GoPro Hero 12 Black tiene una ventaja muy clara, la resolución.

Sí, su sensor es físicamente más pequeño, pero sus 27 MP en fotos y 5,3K 8:7 en vídeo limpian el suelo con los 10 MP de DJI en fotos y 4K 16:9 en vídeo - en un día soleado cuando la luz es abundante, no es de extrañar que la imagen de la Hero 12 Black sea notablemente más nítida.

El sensor de relación de aspecto 8:7 de GoPro está preparado para capturar metraje listo para editar. Aumenta la resolución a 5,3K, captura con una relación de aspecto casi cuadrada y tus clips se podrán recortar fácilmente en la aplicación GoPro Quik a 1:1, 16:9 o 9:16 sin perder la resolución.

Las frecuencias de cuadro de GoPro también son las mejores de su clase, con metraje de 5,3K capturado a hasta 60 fps, metraje de 4K a hasta 120 fps y metraje de 2,7K a hasta 240 fps. GoPro incluso ofrece esta velocidad de fotogramas superrápida con la función de nivelación horizontal activa, para que puedas compensar las inclinaciones sin que se reflejen en el metraje final.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli)

Una función de la GoPro Hero 12 Black que me encanta es que puedes transferir archivos a tu teléfono mediante un cable USB-C, así que se acabaron las penosas y lentas transferencias inalámbricas. Esta función ha vuelto desde la 11 Black, y es compatible con los teléfonos Android con puerto USB-C y con la nueva gama iPhone 15 equipada con USB-C.

GoPro incluye una batería Enduro de 1720 mAh con la 12 Black, aunque la cámara es compatible con la variedad estándar, no Enduro, aunque con tiempos de ejecución más cortos. El rendimiento de la batería se adapta mejor a cualquiera que grabe clips de menos de 20 minutos. Aunque hubo informes sobre el sobrecalentamiento de las GoPro más antiguas, tuve experiencias relativamente buenas con la Hero 11 Black, y a la 12 Black le va incluso mejor.

Si estás grabando en un día caluroso, puede que te sobrecalientes, pero en el Reino Unido y en Berlín, con una temperatura ambiente de unos 20ºC, grabé durante más de 30 minutos a 5,3K sin ningún problema.

La Hero 12 Black también se conecta a la empuñadura GoPro Volta y a otras fuentes de alimentación cuando necesitas más tiempo de captura del que ofrece la batería, y también puedes llevar repuestos, con una batería Enduro que captura más de una hora de vídeo 4K 60fps continuo.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli)

GoPro ha simplificado ligeramente la interfaz para 2023, mejorando el Modo Fácil y añadiendo la captura 8:7 a todos los modos.

Si no conoces el Modo Fácil de GoPro, es una interfaz alternativa al Modo Pro, y toma todas las decisiones por ti. Todo lo que tienes que decidir es si vas a hacer una foto, un vídeo o un timelapse, y elegir un nivel de calidad, y el Modo Fácil ajustará la configuración en consecuencia.

El modo Pro tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, pero si quieres acceder a GP-Log, captura HDR o controlar la estabilización y la velocidad de fotogramas, Pro es el modo para ti.

Encontré que los resultados del Modo Fácil eran excelentes en mis primeros días con la cámara, y es una gran manera de facilitar la forma de disparar de GoPro. Una vez que encontré mis pies, sin embargo, el modo se sentía restrictiva, y salté al modo Pro.

(Image credit: Basil Kronfli)

La estabilización de GoPro para 2023 es HyperSmooth 6.0 combinada con AutoBoost. Este increíble sistema no solo hace posible la captura superlisa, sino que también admite el bloqueo del horizonte, por lo que puedes hacer literalmente un looping en un avión o en una montaña rusa, y tu grabación enmascarará los giros.

AutoBoost aumenta y reduce el campo de visión en función de la estabilización que necesite, para que siempre obtenga la máxima información en el encuadre. Ni siquiera notamos la función en acción, lo que es un buen presagio para la última iteración de HyperSmooth de GoPro.

GoPro también añade soporte para micrófono Bluetooth a la Hero 12 Black, con soporte para un total de cuatro dispositivos Bluetooth, ya sea un micrófono, un teléfono, un disparador inalámbrico u otra GoPro para captura sincronizada.

El micrófono dictará por completo la calidad de las fuentes de audio Bluetooth. Probamos la Hero 12 Black con los OnePlus Buds Pro 2, como se muestra en el vídeo de muestra, y el audio no fue impresionante. El Huawei FreeBuds 4 hizo un mejor trabajo, y un micrófono dedicado hizo un mejor trabajo aún.

Aunque es útil para quienes lleven casco o estén lejos de la cámara, es poco probable que el audio Bluetooth pueda igualar la calidad de los micrófonos inalámbricos dedicados, como el estelar DJI Mic, que se puede usar desde el principio con el Action 4 si se tienen ambos gadgets.

(Image credit: Basil Kronfli)

Lo inteligente de la nueva grabación de audio externa de GoPro es que captura dos canales de audio y los integra en el archivo de vídeo, para que puedas acceder a ambos en Adobe Premiere Pro u otro editor de vídeo, o a través de la aplicación GoPro Quik.

Cabe destacar que, para 2023, GoPro ha prescindido del GPS, una función que ha estado presente en las GoPro durante generaciones. Yo no la he echado de menos en mi tiempo con la cámara, aunque sólo tú puedes decir hasta qué punto la falta de geoetiquetado afectará a tu experiencia con la cámara de acción.

Características y rendimiento: 4.5/5

GoPro Hero 12 Black: Calidad de foto y video

Fotografías de alta resolución de 27 MP

Calidad de vídeo 4K de 10 bits

Nuevos perfiles de color HDR y GP-Log

Mientras que el nuevo sensor de 1/1,3 pulgadas es la característica principal de la DJI Action 4, la característica principal del sensor de la GoPro Hero 12 Black es su relación de aspecto 8:7 combinada con su resolución de 27 MP.

Mientras que DJI tiene la luz baja cubierta, la última cámara de acción de GoPro se atiborra de detalles más resueltos cuando la luz es adecuada. Esto es evidente cuando se reproduce vídeo 4K, se toma una instantánea de un clip o se hace una fotografía.

Los modos de disparo predeterminados de GoPro hacen un excelente trabajo para que las imágenes diurnas se vean vivas, nítidas y fluidas. La captura HDR es una adición bienvenida que marca una diferencia tangible en entornos luminosos, mientras que la captura GP-Log amplía aún más el rango dinámico con gran efecto.

El vídeo 4K de 10 bits de la Hero 12 Black también resulta impresionante, con colores vivos y amplias posibilidades de edición. El factor clave que limita la calidad de la cámara GoPro es la luz ambiental, y cuando las luces bajan, la calidad de vídeo de la Hero también lo hace.

GoPro incluye divertidos modos nocturnos para la captura de vídeo al estilo light painting, y las fotos tomadas en escenas poco iluminadas y timelapses pueden tener un aspecto respetable. Dicho esto, la 12 Black debería guardarse en una bolsa y sacar el teléfono si vas a capturar escenas de cenas a la luz de las velas o paseos nocturnos por la playa: probablemente tu móvil lo soportará mejor.

(Image credit: Basil Kronfli)

Las GoPro son excelentes herramientas para vlogging y, por experiencia, manejan mejor los rostros y los tonos de piel que la Action 3 de DJI. La función Horizon Lock de la Hero 12 Black también es más potente que la de DJI, con una resolución de hasta 5,3K, mientras que la de DJI se limita a 4K.

Como la mayoría de las cámaras de acción, la GoPro Hero 12 Black tiene un objetivo de enfoque fijo, lo que significa que no es adecuada para primeros planos o vídeos, aunque hay disponibles objetivos macro que pueden acercar esta distancia de enfoque si quieres invertir en el ecosistema Hero.

Con vídeo 5.3K 60p 10-bit, y la impresionante cámara lenta 2.7K 120fps, GoPro trae de vuelta los modos timelapse e hyperlapse, y algunos modos de fotografía creativa orientados a ayudar a la GoPro a no volverse redundante con poca luz.

Los micrófonos de la 12 Black hacen un gran trabajo capturando voces, lo que la convierte en nuestra elección para vlogging, especialmente en comparación con otras cámaras como la DJI Osmo Action 4, que hizo un mejor trabajo captando más sonidos ambientales.

Calidad de foto y video: 4/5

¿Deberías de comprar la GoPro Hero 12 Black?

Cómprala si...

Eres un aventurero diurno

La GoPro Hero 12 Black es una fantástica cámara de acción diurna, con un sensor de alta resolución y una genial estabilización que funciona mejor en entornos luminosos con una resolución de hasta 240 fps a 2,7K.

Tienes accesorios GoPro

GoPro no ha cambiado el diseño de sus últimas cuatro cámaras Hero, por lo que el Media Mod, el Max Lens Mod y otros accesorios que funcionan con la Hero 9, 10 y 11 Black también funcionan a las mil maravillas con la 12 Black.

Quieres publicar tus videos en Instagram, TikTok o YouTube

Con su sensor 8:7, la Hero 12 Black puede grabar vídeo de forma nativa a 5,3K con un encuadre casi cuadrado. Esto se puede trocear fácilmente para varios canales de redes sociales para obtener varias publicaciones de alta resolución a partir de un solo clip.

No la compres si...

No necesitas la versatilidad de 8:7

Si no necesitas las últimas funciones de GoPro, como el recorte de vídeo 8:7, la compatibilidad con micrófono Bluetooth y la captura de registros, quizá te convenga más una Hero 10 Black más antigua y económica, una excelente cámara de acción que sigue capturando vídeos 5,3K de gran calidad.

Quieres una montura magnetica

Las DJI Osmo Action 3 y 4 y la Insta360 Go 3 ofrecen montaje magnético, mientras que la Hero 12 Black de GoPro tiene pies abatibles y una rosca de trípode para el montaje tradicional de cámaras y cámaras de acción.

Necesitas un campeón con poca luz

Como lo comentamos anteriormente, la GoPro Hero 12 Black no tiene el mejor rendimiento en condiciones de poca luz, lo que se refleja en sus imágenes y videos. Aunque es increíble que GoPro haya conseguido lo que ha conseguido con su hardware relativamente reducido, aún no domina el manejo del ruido en escenas oscuras: el DJI Osmo Action 4 es una mejor opción en ese aspecto.

También considera

GoPro Hero 11 Black

La GoPro Hero 11 Black tiene un hardware prácticamente idéntico al de la Hero 12 Black. Eso significa fotos y vídeo de alta resolución de hasta 5,3K y 27MP, y captura 8:7 también. Le faltan la compatibilidad inalámbrica con Bluetooth, el montaje con rosca de 1/4 de pulgada, la captura de registro y HDR y algunas resoluciones 8:7, pero si ninguna de esas características es imprescindible, ahórrate unos céntimos y hazte con la 11 Black.

DJI Osmo Action 4

La Action 4 de DJI supone un modesto ahorro. Ofrece un rendimiento superior con poca luz y cuenta con montaje magnético, doble pantalla táctil, excelente estabilización y un objetivo ultra gran angular. Aunque le falta resolución, ya que sus fotos se quedan en 10 MP, también es un buzo más profundo y un gran paquete completo.

Cuadro de calificación

Swipe to scroll horizontally GoPro Hero 12 Black Attributes Notes Rating Precio Un PVP inferior al de las GoPro de generaciones anteriores 4/5 Diseño Un paquete familiar pero eficaz 4.5/5 Rendimiento Rápido y potente con funciones mejoradas 4.5/5 Calidad de foto y video Un campeón diurno de alta resolución pero con dificultades por la noche 4/5

¿Cómo probamos la GoPro Hero 12 Black?

Aunque siempre es ideal disponer de tiempo libre para probar una cámara de acción, yo no tuve esa suerte en mis quince días con la GoPro Hero 12 Black, así que ejercí mi condición de aventurero urbano, llevándola en viajes de trabajo a Berlín y Barcelona, mientras realizaba pruebas de laboratorio en casa.

Utilicé la Hero 11 Black más como una cámara de vlogging y viajes mientras estaba fuera de casa, y realicé pruebas de estabilización en casa, atándola a un coche teledirigido y llevándola a correr. También probé los tiempos de funcionamiento en distintas condiciones de temperatura.

Después de haber sido usuario de la Hero 11 Black, quería centrarme en las nuevas funciones de la 12 Black, por lo que capturé una gran cantidad de vídeo GP-Log y HDR, y la probé con diferentes micrófonos Bluetooth, desde los AirPods Pro hasta soluciones sobre la oreja como el Sony WH-1000XM5.

Primera revisión en octubre de 2023