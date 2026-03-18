"¡La gente lo estaba esperando!" — GoPro da pistas sobre una misteriosa cámara cinematográfica que podría tener preocupadas a DJI e Insta360

GoPro lanza un avance repleto de secuencias cinematográficas, grabadas con su próxima cámara

Llama la atención la ausencia de imágenes de acción, lo que sugiere que se trata de un nuevo tipo de cámara

El avance llega tras la presentación de un nuevo y potente procesador GP3

A principios de este mes, GoPro anunció su primer procesador nuevo en cinco años, prometiendo que impulsará su próxima generación de cámaras, y no solo las actualizaciones de las cámaras de acción por las que es conocida.

Ahora hemos podido echar un vistazo a la nueva dirección que GoPro podría estar tomando con su cartera de productos a través de un avance publicado en YouTube e Instagram, y es imposible que una simple cámara de acción haya podido grabar las imágenes cinematográficas que se muestran.

Un primer plano de un ojo humano, una captura a cámara lenta de llamas, una toma con teleobjetivo de helechos salpicados por gotas de lluvia, además de una imagen detallada de la luna, todo ello superpuesto con la leyenda «Capturado con la próxima generación de GoPro».

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El anuncio anterior presentó el nuevo procesador GP3, el primero de GoPro desde el GP2, que debutó en la Hero 10 Black en 2021, afirmando que «marcará el comienzo de una nueva era de calidad de imagen de nivel profesional, rendimiento con poca luz, resolución y velocidades de fotogramas para los mercados de cámaras de formato pequeño, incluyendo cámaras de acción, cámaras 360, cámaras para vlogs y cámaras compactas de calidad cinematográfica ultra-premium».

Ese mismo anuncio también nos indicó que esta próxima generación llegaría en el segundo trimestre de 2026, por lo que debería ser en cualquier momento de los próximos tres meses.

GoPro ya fabrica algunas de las mejores cámaras de acción y cámaras 360, como la Hero 13 Black y la Max 2, respectivamente, mientras que las cámaras para vlogs y las cámaras compactas de calidad cinematográfica serían nuevas áreas para el gigante de las cámaras de acción. Según el avance, podría llegar primero una cámara de calidad cinematográfica.

Previewing a New Generation of GoPro - YouTube Watch On

¿Qué está cocinando GoPro?

Además del pie de foto del avance «Encuentra tu enfoque», toda la información con la que contamos para especular son los clips grabados con una GoPro de última generación.

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No está claro si los clips se grabaron con la misma cámara misteriosa o si son una recopilación de varias cámaras nuevas. Me atrevería a aventurar que se trata de una cámara de cine compacta con un objetivo más versátil que el gran angular que se usa en las cámaras de acción GoPro, posiblemente una cámara con objetivos intercambiables.

Por supuesto, un primer plano de la luna solo se puede capturar con un teleobjetivo, una toma detallada de un ojo humano con un objetivo macro, mientras que la toma de los helechos y las gotas de lluvia tiene un bokeh bastante decente (la luz difuminada y desenfocada en el fondo), lo que sugiere o bien un sensor más grande que los de las cámaras GoPro actuales, o bien un teleobjetivo de gran apertura.

En mi opinión, esa toma de los helechos y las gotas de lluvia parece haber sido realizada con una cámara con un tamaño de sensor probablemente similar al Micro Cuatro Tercios (que es la mitad del tamaño de un full-frame), mientras que la variedad de tomas sugiere una cámara con lentes intercambiables; por lo tanto, podríamos estar ante la primera cámara sin espejo de GoPro enfocada en el video.

Tenga en cuenta que ninguno de los videos de muestra es de acción, lo que sugiere que ninguna cámara de acción está grabando las imágenes. Sin embargo, si dicha cámara también estuviera equipada con el diseño resistente e impermeable de las cámaras de acción de GoPro, podría ser una oferta única.

Los efectos macro, de teleobjetivo y de poca profundidad de campo serán nuevos tipos de imágenes para un producto GoPro, y tengo muchas ganas de ver qué tipo de cámara cinematográfica está creando estas tomas, o si, de hecho, son una muestra de lo que son capaces de hacer varias cámaras GoPro.

Las reacciones al avance en el canal de YouTube de GoPro van desde "¡Justo estaba pensando en cambiarme a DJI, pero esto se ve prometedor!" hasta "¡Vamos, GoPro! Es hora de un regreso" y "¡La gente ha estado esperando!". ¿Qué opinas del avance y qué tipo de cámara esperas que GoPro presente? ¿Está GoPro "preparando algo especial"? ¡Cuéntame en los comentarios a continuación!

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