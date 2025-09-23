GoPro sorprende con no uno, ni dos, sino tres nuevos productos, incluyendo la esperada GoPro Max2
La espera terminó y GoPro hizo que valiera la pena presentando tres nuevos productos
¡La espera terminó! GoPro finalmente presentó oficialmente la nueva GoPro Max2, pero eso no es todo, pues viene acompañada de dos productos más:
- MAX2 – la esperada cámara 360 de última generación con tecnología 360 ganadora de un Emmy®, disponible por $10,899 pesos MXN.
- LIT HERO – la cámara ultra compacta de estilo de vida con luz integrada para capturar “lo que sea, cuando sea”, disponible por $5,999 pesos MXN.
- Fluid Pro AI – un estabilizador con seguimiento de objetos por IA para cámaras GoPro, smartphones y cámaras compactas de hasta 400 gramos, disponible por $199.99 USD* (precio en MX aún por confirmar)
MAX2 – La cámara 360 más resistente del mundo, con resolución 8K de verdad
MAX2 es una cámara 360 potente, resistente y fácil de usar, diseñada para capturar imágenes y acción con calidad profesional. Es la única cámara en el mercado que captura video 360 en resolución 8K de verdad, con hasta un 21% más de detalle que la competencia. Esto, combinado con sus colores superiores y calidad de imagen, permite crear el contenido 360 más profesional de la industria.
Características principales de la GoPro Max 2
- Color de 10 bits en 8K de verdad + codificación GP Log, con más de mil millones de colores para realismo y gradaciones más suaves. Los usuarios avanzados pueden usar GP-Log para maximizar rango dinámico, detalle y flexibilidad en postproducción.
- Lentes intercambiables gira y regresa a la acción, de cristal óptico ultra resistente y repelente al agua. Se reemplazan fácilmente, sin herramientas ni calibración.
- Fotos 360 de 29 MP, con resolución ultra alta para recortar, acercar y reencuadrar desde la aplicación GoPro Quik.
- Compatibilidad con GoPro Labs, que desbloquea hasta 300 Mbps de bitrate y configuraciones avanzadas mediante firmware opcional.
- 6 micrófonos líderes en la industria, con conectividad Bluetooth, “campo de audio”, reducción de ruido de viento y soporte próximo para audio ambisónico 360.
- Edición impulsada por IA, con seguimiento de objetos y edición MotionFrame desde el teléfono.
- Edición en la nube para suscriptores, con almacenamiento ilimitado y edición sin ocupar memoria del dispositivo.
- Modos POV y Selfie en cámara, para capturas rápidas sin necesidad de edición.
- Montajes invisibles con 16 nuevos accesorios, para perspectivas icónicas en 360.
- Diseño resistente y aerodinámico, ideal para postes, cascos, cuerpo o vehículos.
- Batería Enduro de 1960mAh para clima frío, con gran rendimiento en distintas condiciones.
- GPS integrado, siendo la única cámara 360 con esta función.
Disponibilidad: MAX2 está disponible en preventa desde hoy, 23 de septiembre, en gopro.mx por $10,899 pesos MXN. El envío de pedidos en preventa y la disponibilidad en gopro.mx y en tiendas comenzará el 13 de octubre de este año.
LIT HERO – Captura “como quieras, cuando sea” con luz integrada
LIT HERO es una cámara ultra compacta para capturar fotos con un look retro único en cualquier lugar. LIT HERO también captura video en 4K60, cámara lenta 2x, un práctico montaje magnético y solo pesa 93 gramos.
Características principales de LIT HERO:
- Diseño resistente y sumergible hasta 5 metros, con la legendaria durabilidad de GoPro
- Luz integrada te permite capturar durante cualquier momento del día, incluso en la noche o en completa oscuridad. La luz incorporada amplía tus opciones creativas y permite dar un estilo retro muy divertido a tus fotos y vídeos, diferente al de los smartphones.
- Video 4K60 con cámara lenta 2X, en relación de aspecto 16:9 u opcional 4:3 para contenido más inmersivo.
- Fotos de 12 MP en 4:3, listas para redes sociales.
- Montaje magnético práctico y peso de solo 93 gramos.
- Batería Enduro de larga duración, permite grabar de forma continua más de 100 minutos con la configuración de video más alta (4K).
Disponibilidad: La nueva LIT HERO estará disponible para adquirir en gopro.mx y en tiendas a un precio de $5,999 a partir de noviembre de 2025.
Fluid Pro AI – Estabilizador multicámara para todos los creadores
Fluid Pro AI es un estabilizador con seguimiento de objetos por IA, diseñado para GoPro, smartphones y cámaras compactas de hasta 400 gramos.
Características principales de Fluid Pro AI:
- Estabilizador robusto de 3 ejes con monturas intercambiables, compatible con GoPro, teléfonos móviles y cámaras compactas.
- Seguimiento de objetos por IA (frontal o trasero), que mantiene al objeto en cuadro automáticamente.
- Luz de relleno integrada, para iluminación equilibrada y resultados más profesionales.
- 18 horas de autonomía, con función de batería externa.
Disponibilidad: Fluid Pro AI estará disponible por $199.99 USD (precio en pesos mexicanos por confirmar) en gopro.mx y en tiendas a partir de noviembre de 2025.
