Razer Kiyo V2 Pro: la nueva webcam 4K a 60 FPS para streamers y creadores

¿Eres jugador, streamer o creador de contenido y estás buscando una nueva webcam? De ser así, te tenemos noticias, pues Razer presentó la nueva Kiyo V2 Pro 4K. Así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Como la incorporación más reciente a la línea de webcams Kiyo de Razer, la Razer Kiyo V2 Pro ofrece resolución 4K a 60 FPS, combinando video fluido y de alta calidad con funciones versátiles que facilitan la captura de más elementos y detalles.

La lente gran angular de 86 grados es capaz de capturar más detalles con una distorsión mínima en los bordes, lo que hace que la Kiyo V2 Pro sea ideal para transmisiones, demostraciones de productos o contenido colaborativo. Su soporte universal articulado permite instalarla en monitores y trípodes, ofreciendo flexibilidad de posicionamiento para cualquier espacio creativo, mientras que la cubierta de privacidad integrada proporciona tranquilidad inmediata con un simple giro.

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Video para movimientos más fluidos y entornos con poca luz

La Razer Kiyo V2 Pro cuenta con un sensor Sony STARVIS 2, una avanzada tecnología de imagen retroiluminada que permite que cada píxel capture más luz en condiciones de poca iluminación. Gracias a este sensor, la webcam captura videos nítidos en 4K a 60 FPS, reduce el desenfoque de movimiento y ofrece una calidad de imagen excepcional. El encuadre automático inteligente, combinado con movimientos automáticos de paneo, inclinación y zoom dinámicos, sigue automáticamente los movimientos del creador para mantenerlo perfectamente centrado, ya sea al alcanzar algún objeto, cambiar de posición o moverse de manera natural durante una transmisión.

Funciones profesionales para creadores y streamers

La Razer Kiyo V2 Pro cuenta con la función One-Click Image Enhancement, que ajusta automáticamente la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido para optimizar la calidad de imagen de la webcam en diferentes condiciones de iluminación. El software también permite acceder a controles de imagen al nivel de una DSLR, con ajustes de color, nitidez y otras configuraciones de imagen.

El producto también está equipado con Ultra-High Dynamic Range (UHDR), que captura más detalles en las áreas claras y oscuras mientras preserva la profundidad de los colores. Esto ayuda a mantener una calidad de imagen equilibrada tanto en entornos con mucha luz como en condiciones de poca iluminación, reduciendo el riesgo de áreas claras sobreexpuestas o pérdida de detalles en las sombras.

Para desbloquear más funciones, como el encuadre automático y controles avanzados de la webcam, Razer también se asoció con Camo Studio para ofrecer una suscripción gratuita al software Camo Pro.