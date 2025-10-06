Fujifilm podría lanzar pronto el combo de viaje perfecto para fotógrafos principiantes con su rumoreada X-T30 III y su lente kit

Los rumores apuntan a una tercera generación de la X-T30 III y un nuevo kit de lentes de 13-33 mm f/3.5-6.3.

La cámara podría situarse por debajo de la X-T50 como una alternativa asequible.

Hay indicios de que contará con un sensor de 26 MP y el último procesador de Fujifilm.

¿Qué está pasando con los precios de las cámaras en el mercado? Como sabemos, la mayoría de las marcas incluida Fujifilm han aumentado recientemente, por ejemplo la X-E5, ideal para viajes.

Afortunadamente, si los nuevos rumores resultan ser ciertos, podría haber una alternativa más asequible para principiantes en camino: la X-T30 III.

De acuerdo con Fuji Rumors, podríamos esperar el lanzamiento de la X-T30 III junto con un nuevo lente kit 13-33 mm f/3.5-6.3 dentro del próximo mes, y este combo se ubicaría por debajo de la X-T50, con un conjunto de funciones más básico y un precio más bajo.

El sitio sugiere que la cámara y el lente se lanzarán juntos y estarán disponibles como kit, aunque no está claro si el nuevo objetivo reemplazará al actual lente kit 15-45 mm que ya se ofrece con varias cámaras Fujifilm.

Entre las características clave que se mencionan para la X-T30 III destacan un sensor de 26 MP (en lugar del más reciente de 40 MP) y el procesador de quinta generación, el mismo que utilizan las X-S20 y X-M5. Sin embargo, a diferencia de la X-S20, es poco probable que la X-T30 III cuente con estabilización de imagen en el cuerpo.

El uso de un sensor no estabilizado de la generación anterior permitirá reducir costos y posicionar a la X-T30 III, equipada con visor, por debajo de la X-T50 como una cámara mirrorless asequible para fotógrafos.

Las pocas especificaciones mencionadas hasta ahora sugieren que la X-T30 III será muy similar a la X-M5, que actualmente es la cámara sin espejo más económica de Fujifilm pensada principalmente para vlogging, pero enfocada en fotografía, con visor y probablemente funciones de video más limitadas.

La X-T30 II, arriba, ya tiene cuatro años; su sucesora pondrá la línea económica de cámaras sin espejo de Fujifilm a la altura de los estándares actuales. (Image credit: Future)

Estilo Fujifilm, por menos

La actual X-T30 II ya tiene cuatro años y está lista para una actualización, por lo que llega la X-T30 III. Bueno, eso es según los rumores; solo quiero recordarles que toda la información anterior se basa en especulaciones.

Pero si la X-T30 III se materializara, espero que el paquete con el objetivo portátil XC 13-33 mm f/3.5-6.3 sea un éxito y resulte muy popular, principalmente por su diseño retro con un visor pronunciado, combinado con un precio atractivo.

Si le añadimos el dial de simulación de película, que se ha ido incorporando a las últimas cámaras de Fujifilm, podría ser la cámara de viaje ideal para los principiantes.

Sí, habrá sacrificios, pero al reducir las funciones en comparación con la X-T50, podemos esperar que la X-T30 III cueste menos. Mi predicción es que costará un poco más que la X-M5 (porque tendrá visor), que actualmente se vende por 900 $ / 900 £ / 1500 AU$ con el objetivo de 15-45 mm.

En 2025 escasean las cámaras sin espejo asequibles, y la X-T30 III podría llenar un vacío considerable. El hecho de que haya muchos objetivos XF decentes con los que combinarla hace que el paquete sea aún más atractivo: espero que la X-T30 III ocupe los primeros puestos de las listas de ventas durante muchos meses.

