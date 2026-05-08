Canon lanzará una nueva cámara la próxima semana, y creo que será un modelo de formato completo pensado para vlogs

Un avance muestra la nueva cámara antes de su lanzamiento el 13 de mayo

El cuerpo de la cámara cuenta con un indicador luminoso y no presenta el saliente del visor

Parece ser una variante más grande del diseño del cuerpo de la EOS R50

Canon ha recurrido a las redes sociales para dar un adelanto de una cámara totalmente nueva, y no tendremos que esperar mucho, ya que la presentación oficial está prevista para el 13 de mayo. El adelanto, publicado en los canales de redes sociales de Canon, va acompañado del eslogan «Una cámara, muchas historias» en el Reino Unido (y del ligeramente más florido «Cada momento tiene una historia que contar. Una cámara. Posibilidades infinitas» para el público estadounidense), y promete una presentación el próximo miércoles por la mañana a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. EDT / 2:00 p. m. BST / 11:00 p. m. AEST.

Ese mensaje no es precisamente sutil. Entre el lenguaje narrativo y las imágenes del avance —que muestran a alguien sosteniendo la cámara con el brazo extendido y filmando usando la pantalla trasera— queda bastante claro que se trata de un dispositivo centrado en el video y enfocado en los creadores. El avance también parece concluir con dos triángulos rojos que forman una «V», lo que sugeriría que esta nueva cámara se unirá a la línea existente de modelos de la serie "V" de Canon.

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Si observas con atención la silueta de la cámara en el avance, se aprecian algunos detalles más. No tiene la protuberancia del visor y apenas se distingue una luz indicadora de grabación, dos características propias de los modelos de Canon orientados principalmente al vídeo. Lo más llamativo es que el cuerpo parece ser notablemente más grande que el actual modelo básico de la familia V.

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Esa cámara es la Canon EOS R50 V, de la que hice una reseña para TechRadar en mayo del año pasado. Se trata de un modelo compacto sin espejo con sensor APS-C dirigido directamente a los creadores de contenido principiantes, con un precio de alrededor de 650 $ / 630 £ solo por el cuerpo. A juzgar por la silueta del avance, lo que sea que Canon esté a punto de anunciar parece una versión mejorada de ese mismo lenguaje de diseño —y «mejorada», en términos de cámaras, a menudo significa un sensor más grande.

La Canon EOS R50 V es una excelente cámara de video para principiantes, pero su sensor pequeño presenta algunas desventajas. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Por qué tiene sentido una EOS R50 V de formato completo

La EOS R50 V es una cámara ideal para principiantes. En mis pruebas, me pareció ligera, fácil de usar y capaz de producir videos y fotos de gran calidad gracias a la excelente y confiable tecnología de color de Canon. Su sistema de enfoque automático Dual Pixel CMOS AF II también es líder en su categoría en relación al precio. Pero el sensor APS-C impone algunas limitaciones —especialmente en condiciones de poca luz, donde el objetivo del kit, relativamente lento, no ayuda— y la falta de estabilización de imagen integrada en el cuerpo significa que dependes por completo de la estabilización que ofrezca el objetivo acoplado.

Una variante de fotograma completo resolvería varios de esos problemas de una sola vez. Un sensor más grande capta más luz, lo que significa un mejor rendimiento en condiciones difíciles y una separación del fondo más natural; ambos aspectos son de enorme importancia para el público de YouTube e Instagram al que presumiblemente se dirigiría esta cámara. Si se hace bien, podría situarse perfectamente por encima de la R50 V en la línea de Canon como un paso adelante al que aspirar para los creadores que han superado su equipo de principiante pero que aún quieren algo accesible.

La gran pregunta es el precio. Si Canon logra mantenerlo realmente asequible, podría hacer mella en el mercado de vlogging de formato completo. Sin embargo, si el precio es más elevado, tendrá que lidiar con una dura competencia de Sony y Nikon —específicamente la ZV-E1 y la Zr—. Lo sabremos el próximo miércoles.

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