La Canon EOS R6 III es una "mejora sensata" para los fotógrafos híbridos profesionales, lo que debería preocupar a Sony y Nikon

Las principales mejoras incluyen fotografías de mayor resolución (32 MP) y vídeo 7K.

Disponible por 2799,99 £ (unos 3150 $ / 5500 AU$), o en uno de los dos kits de objetivos.

Por ahora, la EOS R6 Mark II sigue estando disponible por un precio mucho más bajo.

Canon ha presentado la EOS R6 Mark III, su última cámara sin espejo de gama media y formato completo, con funciones fotográficas y de vídeo mejoradas.

Llega casi tres años después de la EOS R6 Mark II y mejora ese modelo con un sensor de 32 MP que también está equipado con estabilización de 5 ejes, además de vídeo 7K de mayor resolución.

A modo de referencia, la EOS R6 Mark II captura imágenes fijas de 24 MP y video 4K, por lo que el último modelo supone claramente un avance para los creadores ávidos de detalles, sobre todo porque también es la primera cámara EOS R que graba video con puerta abierta.

Esas capacidades de vídeo 7K de puerta abierta se han heredado de la reciente cámara de cine Canon EOS C50, el modelo básico más pequeño de la gama de Canon.

Al igual que antes y a pesar del aumento de la resolución, se pueden capturar fotografías de acción a alta velocidad a 12 fps con el obturador mecánico o hasta 40 fps con el obturador electrónico, junto con la precaptura de hasta 20 fotos con el obturador a medio pulsar antes de iniciar una secuencia.

Canon afirma que el búfer ampliado de la EOS R6 Mark III puede manejar hasta 150 fotos RAW con la cámara disparando a toda velocidad, lo que significa que debería mantener su velocidad máxima durante aproximadamente un 30 % más de tiempo que la EOS R6 Mark II.

(Image credit: Canon)

Como parte de las sofisticadas funciones de enfoque automático, también se incluye la función de enfoque automático con prioridad a las personas registradas (véase más arriba), presente en la EOS R5 Mark II. Los usuarios pueden registrar hasta diez personas diferentes a las que dar prioridad en el enfoque automático, lo que resulta muy útil para la fotografía deportiva y de bodas, en las que es posible que se desee destacar a una persona entre muchas otras.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Más allá de las mejoras en la calidad de imagen y las nuevas funciones, el diseño de la EOS R6 Mark III es prácticamente idéntico al de la EOS R6 Mark II.

El cuerpo resistente a las inclemencias meteorológicas tiene exactamente las mismas dimensiones (aunque pesa 699 g frente a los 670 g de la EOS R6 II) y la misma disposición de controles, pantalla táctil abatible de 3 pulgadas y 1,62 millones de puntos y visor electrónico de 3,69 millones de puntos.

Su batería LP-E6P (la misma que utiliza la EOS R5 II) es compatible con la EOS R6 II, pero ofrece menos disparos con una carga completa: 390 disparos frente a 540 (utilizando el visor electrónico) o 620 disparos frente a 760 (utilizando la pantalla LCD).

La EOS R6 Mark III (solo el cuerpo) cuesta 2799,99 £ (unos 3150 $ / 5500 AU$), o se puede adquirir con el objetivo RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM por 3149,99 £ (unos 3600 $) o con el objetivo RF 24-105 mm F4L IS USM por 3899,99 £ (unos 4500 $), lo que es similar al precio de lanzamiento de la EOS R6 Mark II hace tres años, y una agradable sorpresa.

Canon mantendrá la EOS R6 Mark II en las tiendas por ahora, y tres años después, el precio de esta cámara se ha reducido en aproximadamente un 30 %. Si no necesitas la mayor resolución de foto y video de la EOS R6 Mark III, entonces el modelo anterior podría seguir siendo una alternativa más económica a tener en cuenta.

(Image credit: Canon)

¿La mejor cámara híbrida sin espejo?

Sony, Canon y Nikon cuentan cada una con una cámara sin espejo de formato completo de gama media en su catálogo, todas ellas con una atractiva combinación de rendimiento, calidad y precio.

Hasta que completemos nuestra reseña detallada de la EOS R6 Mark III, la Nikon Z6 III seguirá ostentando la corona de mejor cámara sin espejo, mientras que la Sony A7 IV parece ya un poco anticuada.

Dicho esto, la EOS R6 Mark III parece tener los ingredientes necesarios para superar a la Z6 III y alcanzar el primer puesto. Iguala la mayor resolución de las fotografías de la Sony A7 IV (que supera los 24 MP de la Nikon Z6 III) y supera a la Z6 III en velocidad (que supera cómodamente a la más lenta Sony). Además, va un paso más allá, con grabación de vídeo de puerta abierta y la mayor resolución para creadores de vídeo.

Aún no hemos tenido el tiempo necesario con la EOS R6 Mark III para llegar a una conclusión definitiva, pero pronto compartiremos nuestra reseña en profundidad. Sin embargo, basándonos en los detalles que tenemos y en nuestra experiencia previa con las cámaras Canon, la EOS R6 Mark III podría ser la actualización discreta que, de hecho, es la cámara a batir.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.