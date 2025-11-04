La cámara Nano Banana te permitirá editar fotos en tiempo real utilizando solo tu voz, y estoy deseando probarla
Se acopla a tu iPhone mediante MagSafe y facilita la toma de fotos.
¡Atención! Tenemos nuevos detalles sobre Caira, la nueva cámara Nano Banana. ¿Estás listo para descubrir un poco de su potencial?
Si bien ya sabíamos que Caira es una cámara sin espejo Micro Four Thirds que se conecta a los iPhones a través de una conexión MagSafe y ofrece capacidades mejoradas de edición de fotos utilizando Nanao Banana de Google, ahora se ha revelado que se podrá acceder a la cámara mediante comandos de voz como «toma una foto» y «conviértela a blanco y negro».
Caira también incluye seis ajustes preestablecidos llamados Smart Styles, un conjunto de looks de color predefinidos y seleccionados, entrenados utilizando lo que Camera Intelligence denomina «redes neuronales profundas». Los Smart Styles estarán conectados al control por voz, por lo que podrás seleccionar los ajustes de color con solo tu voz.
Captura, graba y comparte
Una vez que el cuerpo de la cámara Caira se ha conectado a tu iPhone, un proceso tan sencillo como juntar ambos dispositivos gracias a MagSafe, puedes controlar Caira con una aplicación para iOS diseñada para que sea fácil de usar para los principiantes en fotografía.
Cualquier foto que tomes con Caira estará disponible al instante en la aplicación Fotos de tu iPhone, lo que elimina la necesidad de tarjetas de memoria y te permite compartir tu trabajo de inmediato desde tu iPhone.
En cuanto a las especificaciones, la cámara cuenta con un avanzado sensor de imagen Sony Micro Four Thirds de 4/3" con doble ISO nativo, una montura de lente MFT intercambiable y una batería de 5000 mAh. Necesitarás tu propia lente para utilizarla con el cuerpo de la Caira.
Una característica destacada de Caira es su capacidad para realizar ediciones generativas gracias a Nano Banana de Google, un modelo de generación de imágenes basado en inteligencia artificial que te permite realizar ediciones avanzadas de imágenes en tiempo real utilizando sencillas instrucciones en lenguaje natural con tu voz.
Puedes hacer prácticamente cualquier solicitud que desees, como "cambiar su abrigo rojo por uno azul marino" o "convertir esta escena diurna en nocturna".
No solo una nueva cámara
"Con Caira, no solo estamos lanzando una nueva cámara en Kickstarter, sino que estamos presentando un socio creativo inteligente", afirmó Vishal Kumar, director ejecutivo y cofundador de Camera Intelligence.
"Hemos hablado con cientos de creadores independientes, viajeros y especialistas en mercadotecnia que han cambiado su teléfono inteligente por su primera cámara sin espejo. Se sienten abrumados y frustrados por los complejos botones de la cámara y los tediosos procesos de edición posteriores al procesamiento que conlleva la creación de contenido de alta calidad. Estas personas quieren algo más que una gran calidad de imagen: necesitan flexibilidad, conectividad y funciones de edición rápidas y divertidas que se adapten al ritmo de su imaginación".
Caira tendrá un precio de venta recomendado de 995 dólares (solo el cuerpo), pero en Kickstarter, Camera Intelligence ofrece un precio especial por reserva anticipada de 695 dólares (30 % de descuento) para los primeros 100 patrocinadores, seguido de 795 dólares (20 % de descuento) para el resto de patrocinadores.
Todos los patrocinadores de Kickstarter obtendrán Caira Pro, su suscripción de software de 7 dólares al mes para la edición generativa, gratis durante seis meses. Camera Intelligence afirma que, si alcanza su objetivo adicional, lo ampliará a nueve meses.
Camera Intelligence afirma que los envíos para los patrocinadores de Kickstarter estarán listos para su entrega desde mediados de enero hasta finales de febrero de 2026, dependiendo del país de destino.
