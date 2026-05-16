Canon apuesta por el "crecimiento explosivo de las cámaras orientadas al vídeo" con la EOS R6 V: aquí tienes 5 cosas que debes saber sobre su nuevo modelo "V" de formato completo sin visor

Por si no lo sabías, se está produciendo un «crecimiento explosivo de los productos orientados al vídeo». Eso es lo que afirma Canon, que acaba de presentar otra cámara sin espejo de la serie «V», la EOS R6 V.

Con esta última incorporación, Canon cuenta ahora con 22 cámaras sin espejo EOS R en su catálogo, y la gama cubre todos los nichos y necesidades, aunque su sistema de nomenclatura pueda resultar un poco confuso.

Fue revelador que, durante una sesión informativa en video previa al lanzamiento de la EOS R6 V, Canon mostrara varias diapositivas explicando para quiénes están destinadas sus diversas cámaras, pero aun así un asistente se sintió obligado a preguntar: «¿por qué la llamaron EOS R6 V?».

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Así que analicemos qué es la nueva cámara, dónde se ubica en la gama de Canon y a qué tipo de usuario está dirigida. Aquí hay 5 cosas que debes saber…

1. ¿Para quién es la EOS R6 V?

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Canon lanzó su serie «V» de cámaras con la EOS R50 V, donde la «V» hace referencia al vídeo. O tal vez al vlogging; la verdad es que no estoy seguro. Sea como sea, la fotografía es una función secundaria de esta gama.

Verás, Canon cree que los productos que priorizan el video son el futuro del mercado, y ahora le ha dado a la serie «V» el tratamiento de fotograma completo con la EOS R6 V, que compite con la Sony ZV-E1 y la Nikon Zr —cámaras con grandes capacidades de video, pero con un diseño más sencillo en comparación con las cámaras de cine profesionales.

En la gama de Canon, la EOS R6 V se sitúa por encima de la EOS R50 V, que es una versión de estilo vlogging de la EOS R50 con un sensor APS-C. Ambas prescinden del visor en favor de una serie de características y detalles de diseño orientados al video, incluyendo una luz indicadora, monturas para trípode verticales y horizontales, menús con rotación automática (para video) y largos tiempos de grabación.

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Si la EOS R50 V es una cámara de iniciación para vloggers y creadores de video, entonces la EOS R6 V es una versión potenciada para quienes buscan mejorar su equipo, o para aquellos con habilidades de nivel profesional que desean lanzarse directamente a la acción. Pero las cosas se complican: la R6 V hereda un sensor que se encuentra en otras dos cámaras de Canon: la EOS R6 III y la EOS C50.

La EOS R6 III es una cámara pensada principalmente para la fotografía que también graba excelentes videos, mientras que la EOS C50 es una cámara de cine con conectividad de nivel profesional que, además, toma fotos; la EOS R6 V se sitúa en un punto intermedio.

Estas tres cámaras comparten muchas de las mismas características, pero tienen diseños diferentes, y la EOS R6 V apunta al mismo mercado que la Sony ZV-E1 y la Nikon Zr. Esperamos que esto aclare algunas cosas, pero profundicemos un poco más...

2. Sensor

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Lógicamente, la razón principal por la que la nueva cámara se llama EOS R6 V es porque cuenta con el mismo sensor que la EOS R6 III (pero no que los modelos anteriores de la EOS R6). Sin embargo, ni siquiera el portavoz de Canon pudo confirmar el motivo de esta denominación durante la presentación del producto. La cámara de cine EOS C50 también cuenta con el mismo sensor: se trata de un sensor de fotograma completo de 32,5 MP con una estabilización de imagen de 7,5 pasos.

Cada una de las tres cámaras es capaz de grabar video 7K hasta 60 fps, grabación RAW interna con los perfiles de color C-Log de Canon, la opción de grabación de puerta abierta (desde la altura y el ancho completos del sensor con relación de aspecto 3:2), 4K sobremuestreado hasta 60 fps, 4K a 120 fps y 2K hasta 180 fps. En comparación, las capacidades de video de la EOS R50 V, más económica y compacta, son muy limitadas.

La EOS R6 V también puede tomar excelentes fotografías, al igual que la EOS R6 III: 32,5 MP a hasta 40 fps, con precaptura. Nada mal. Donde más se diferencian las cámaras es en su diseño.

3. Diseño

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

La EOS R6 V es una cámara mucho más grande que la EOS R50 V; en las imágenes de arriba se pueden apreciar las diferencias entre los distintos modelos. Sin embargo, tiene un diseño similar, con una disposición de controles y una forma parecidas.

Ninguna de las dos cámaras cuenta con visor, una tendencia cada vez más común en las nuevas cámaras y que no está siendo bien recibida por los lectores de TechRadar. Podrás componer tus imágenes utilizando la pantalla táctil orientable de 3 pulgadas y 1,62 millones de puntos de la cámara (que palidece en comparación con la magnífica pantalla de 4 pulgadas de la Nikon Zr).

El cuerpo más voluminoso de la EOS R6 V alberga un sensor de mayor tamaño e incorpora rejillas de ventilación, lo que aumenta el grosor de la cámara pero le permite ofrecer tiempos de grabación prácticamente ilimitados. Canon me indicó que, con el ventilador activado, los tiempos de grabación en cualquier resolución, incluida la 7K, superan las dos horas. En realidad, se te agotará la batería o el espacio en las tarjetas de memoria antes de que la cámara necesite un descanso.

La EOS R6 V es también una cámara altamente personalizable, con 12 botones a los que se les puede asignar la función que elijas. Ofrece transmisión en vivo a través de HDMI de tamaño completo, un soporte vertical para trípode y una palanca de zoom que se puede utilizar para el zoom digital, pero también con lentes de «zoom motorizado». Hablando de lentes «PZ»…

4. Un nuevo "kit" de lentes

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Junto con la cámara, Canon ha anunciado el objetivo RF 20-50 mm F4L IS USM PZ, y ambos están diseñados para funcionar en conjunto. Las siglas «PZ» significan «zoom motorizado», una función de zoom fluido que se controla mediante un mando situado en el objetivo; además, la propia cámara también cuenta con una palanca de zoom.

Por el contrario, los objetivos RF estándar que se combinan con la EOS R6 III y otras cámaras sin espejo orientadas principalmente a la fotografía solo cuentan con zoom manual, y ese movimiento entrecortado no es precisamente algo que se desee durante la grabación, ni que se note en los videos.

El lente en sí pesa 420 g y, junto con la EOS R6 V, que pesa 688 g con batería y tarjeta (598 g sin ellas), se equilibra bien en un gimbal. Está equipado con un enfoque cercano de 24 cm y un aumento máximo decente de 0,33x. Dado que es un lente de la serie L, la construcción y la calidad óptica son de primera categoría, y tiene un precio bastante elevado. ¿Cuánto cuesta? Estos son los precios de la cámara y el lente...

5. Precio

El mismo sensor de fotograma completo, tres diseños diferentes. De izquierda a derecha: EOS R6 III, EOS C50, EOS R6 V (Image credit: Future / Tim Coleman)

La EOS R6 V cuesta 2.400 £ (redondeo los precios del Reino Unido al alza en un penique porque todos esos 99 son un rollo), y estará disponible a partir del 24 de junio. Podrás comprar la cámara en un kit con el lente RF 20-50mm F4L IS USM PZ, y juntos te costarán 3.550 £, lo que supone un ahorro de casi 300 £ en comparación con comprarlos por separado. El lente estará disponible por separado por 1.440 £, pero aún no tengo detalles sobre la fecha de lanzamiento del lente solo, que creo que será posterior a la del kit. También actualizaré este artículo con los precios de EE. UU. y Australia tan pronto como pueda.

Ese precio significa que la EOS R6 V es la forma más rentable de hacerse con el sensor de 32,5 MP de Canon: es más barata que la EOS R6 III y mucho más que la EOS C50. Lo mismo ocurre con la Sony ZV-E1: cuenta con el mismo sensor de fotograma completo de 12 MP y grabación 4K que otras cámaras Sony más caras, incluidas la A7S III y la FX3.

Se puede opinar lo que se quiera sobre estas cámaras de estilo vlogging, pero lo cierto es que cuestan menos que otros modelos. He tenido la oportunidad de probar brevemente la EOS R6 V, pero no lo suficiente como para sacar conclusiones significativas. Mantente atento a nuestra reseña completa más adelante.

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