Marvel toma el escenario en la San Diego Comic-Con 2026: esto es lo que podría presentar tras el inesperado lanzamiento del tráiler de Avengers: Doomsday

La edición 2026 de la Comic-Con de San Diego (SDCC) está a la vuelta de la esquina, y ya sabes lo que eso significa: todo tipo de rumores y especulaciones sobre las sorpresas que Marvel podría tener preparadas para nosotros en su ya tradicional panel del Hall H.

Hasta cierto punto, la revelación más importante ya ha tenido lugar. Los fanáticos acérrimos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) esperaban que el primer tráiler oficial de *Avengers: Doomsday* fuera el punto central de la próxima presentación del gigante de los cómics. Sin embargo, tras el lanzamiento del tráiler principal de *Avengers: Doomsday* el lunes (20 de julio), Marvel debe tener algo igual de significativo en torno a lo cual centrar su próximo panel el 25 de julio a las 5:30 p. m. PT.

A medida que la atención se centra en la presentación de una hora de duración de la subsidiaria de Disney en la SDCC 2026, lo primero que se preguntan los fans es: ¿qué gran revelación podría hacer Marvel que a) rivalice con el primer tráiler oficial de *Vengadores: Doomsday* como tema principal de conversación, y b) sea tan notable que Marvel se sintiera lo suficientemente segura como para dar a conocer el tráiler de *Doomsday* antes de lo esperado?

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Los X-Men serán los protagonistas de los planes de Marvel Studios tras la "Saga del Multiverso" (Image credit: 20th Century Fox)

Un proyecto que encaja perfectamente es la nueva película de X-Men de Marvel. Al ser la única película posterior a la "Saga del Multiverso" en desarrollo activo, circulan innumerables rumores en línea sobre quiénes podrían protagonizar esta película protagonizada por mutantes. Puedes obtener más información sobre los actores con los que, según se informa, Marvel está en conversaciones en mi guía de la película de X-Men de Marvel.

Por si sirve de algo, fuentes de la industria —aunque con un historial poco confiable— han afirmado que no habrá revelaciones sobre el elenco en la SDCC 2026. Mi interpretación de la situación es que así será, sobre todo porque Marvel querrá centrarse en el resto de su programación para 2026 —hablaré de esto con más detalle en breve— y en los proyectos que lanzará en 2027, como la temporada 3 de Daredevil: Born Again y Avengers: Secret Wars. No esperamos que la nueva película de X-Men llegue hasta el año siguiente.

Dicho esto, me sorprendería que Marvel no dijera nada sobre la primera película de X-Men del MCU. Abundan las especulaciones de que el gigante de los cómics podría abordar de manera preliminar otras películas de la Fase 7 de Marvel, como "Thunderbolts 2", la secuela de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos", "Black Panther 3", "Nova" y "Midnight Sons" —esta última podría retomar los planes que Marvel lleva tanto tiempo gestando para presentar a Blade, interpretado por Mahershala Ali, en el MCU. Sería extraño, entonces, que se hablara de ese quinteto, pero no de la primera película de lo que será la versión 2.0 del MCU.

Marvel debería deleitar a los fans con más imágenes y/o detalles sobre "Avengers: Doomsday" en la SDCC 2026 (Image credit: Marvel Studios)

Pero pasemos a asuntos más urgentes: es decir, el resto de la programación de películas y series de Marvel para 2026.

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En cuanto al cine, se espera que "Spider-Man: Brand New Day", que llegará a los cines entre el 29 y el 31 de julio (dependiendo de dónde vivas), tenga una gran presencia en la SDCC 2026. Estoy dispuesto a apostar que los asistentes podrán disfrutar de algunas secuencias exclusivas de primer vistazo, pero cualquier contenido que revele detalles de la trama, como la identidad del tan comentado personaje misterioso de Sadie Sink en Spider-Man 4, no formará parte de las actividades. ¿Podríamos también tener un anuncio anticipado de Spider-Man 5? Como gran fan de Spidey, me encantaría que así fuera.

En cuanto a "Avengers: Doomsday", creo que Marvel mostrará algunos clips nuevos de una de las películas más esperadas de este año; lo más probable es que se trate de tomas extendidas de su primer tráiler principal. En lo que respecta a su secuela, "Secret Wars", creo que se mencionará el nombre y habrá algunas pistas breves y sin spoilers sobre su historia, pero eso es todo.

Los rumores previos a la SDCC 2026 sobre las próximas series de Marvel para Disney+ son mucho más difíciles de interpretar. Después de todo, el estudio suele reservar sus anuncios televisivos más importantes para la D23 Expo (el evento insignia de Disney para los fans, que se celebra anualmente en Anaheim, California), por lo que es lógico pensar que este año no habrá un cambio de estrategia.