¡Atención! La relevación del elenco de la nueva película de X-Men de Marvel en la D23 Expo 2026 demuestra que la cultura de las filtraciones ya no funciona

Sobre Power On... Hoy en día, todos tienen una opinión que quieren compartir con el mundo, y Tom Power, reportero senior de entretenimiento de TechRadar, no es la excepción. Por eso creó «Power On...», una colección de artículos que le permiten dar su opinión sobre las noticias más importantes de la industria, las cosas que lo sacan de quicio y mucho más. Para leer más artículos como este, echa un vistazo a la serie completa aquí.

Tomó un tiempo, pero Marvel ha dado a conocer oficialmente a los primeros miembros del elenco de su próxima película de X-Men —y esto genera dudas sobre la credibilidad de muchos de los llamados expertos de la industria.

Revelado el viernes pasado (14 de agosto), el anuncio fue una de las seis grandes noticias de Marvel y Star Wars que surgieron de la D23 Expo 2026. Afortunadamente, la revelación también valió la pena la espera, ya que se ha reunido un gran talento actoral para el más reciente reinicio de X-Men en la pantalla grande.

De hecho, a la ya confirmada Sadie Sink (Jean Grey) se suman en el elenco Christopher Abbott (Profesor X), Kit Connor (Cíclope), Samara Weaving (Emma Frost), Inde Navarrette (Rogue) y Maya Boyd (Tormenta). Compartirán pantalla nada menos que con Adam Driver en el papel de Nathaniel Milbury —o, como lo conocerán los fanáticos de los cómics, Nathaniel Essex/Mister Sinister.

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Es un elenco de peso que me emociona muchísimo ver dar nueva vida a personajes que hemos visto en películas anteriores de X-Men, así como en series animadas como X-Men '97 en Disney+. Más que eso, sin embargo, me alegra dejar atrás lo que se convirtió en un torbellino de rumores sobre el elenco en las semanas previas a este anuncio, al tiempo que disfruto un poco al ver cómo aquellos que supuestamente “estaban al tanto” tratan de salvar las apariencias tras sus primicias erróneas.

The X-Men are coming to the MCU:Sadie Sink is Jean GreyKit Connor is CyclopsChristopher Abbott is Professor Charles XavierSamara Weaving is Emma FrostInde Navarrette is RogueMaya Boyd is StormAdam Driver is Nathaniel MilburyOnly in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7August 15, 2026

Voy a empezar el resto de este artículo diciendo que no le guardo rencor a nadie que se entere de cosas por rumores. También entiendo por qué comparten sus filtraciones en línea, porque todos quieren ser quienes den a conocer una gran noticia. Diablos, yo mismo soy culpable de eso: obtienes la primicia, escribes o publicas al respecto, todos usan tu historia como fuente original y te conviertes en una fuente confiable de la industria.

Además —y este es probablemente el punto más importante de todos— las cosas cambian. La industria del entretenimiento es un mundo que se mueve a un ritmo vertiginoso incluso en el mejor de los casos, así que cuando alguien se entera de que un actor está en negociaciones para protagonizar una película o una serie de televisión, publica al respecto y luego esa estrella se retira del proyecto, eso no significa que la información de esa fuente fuera incorrecta o que simplemente estuviera buscando popularidad al publicar un rumor falso.

Lo que no está bien —al menos para mí— es cuando los filtradores intentan desesperadamente retractarse de lo que les dijeron sin pedir disculpas por haberse equivocado, o afirman que Marvel les dio información falsa a sus contactos para hacer quedar mal a estos filtradores (imagínate eso). El mismo principio se aplica a los informantes que se suben al carro cuando alguien comparte algo que termina siendo cierto, pero sus colegas filtradores estaban demasiado inseguros/temerosos/asustados (elimina lo que no corresponda) como para dar un paso al frente y publicar esa información primero.

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Ahora bien, no voy a dar nombres porque no necesitan más publicidad ni que una turba enfurecida se presente en su puerta. De todos modos, si te mueves en los círculos de Reddit llenos de spoilers, ya sabrás a qué fuentes poco confiables me refiero.

No obstante, de todos los que afirmaron tener información privilegiada sobre el elenco confirmado de la película de la Fase 7 de Marvel y/o sobre los personajes que interpretarían en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) durante el último mes, solo he visto a uno disculparse por haberse equivocado. Irónicamente, ese informante no solo es uno de los más confiables que hay, sino que además fue criticado por reconocer su error. En una época en la que las noticias falsas abundan y hay menos fuentes confiables que nunca, resulta extraño que esta persona haya sido criticada por asumir su responsabilidad.

Pero me estoy desviando del tema. Si esta saga del reparto de la película de X-Men —y, no lo olvidemos, el culebrón que rodeó a quién interpretaría a los Cuatro Fantásticos del MCU— me ha recordado algo, es ese viejo adagio de no creer todo lo que lees en Internet. Y, a menos que una de las publicaciones especializadas reconocidas como The Hollywood Reporter, Deadline o Variety informe sobre algo, vale la pena tomarlo con mucha cautela porque, en este momento, la cultura de las filtraciones está, francamente, en crisis.

Para más información sobre la próxima película, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre la nueva película de X-Men de Marvel.

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