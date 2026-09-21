¿Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff? El realme 16 Pro de Harry Potter ya está en México

¡La espera terminó! realme lanzó oficialmente el esperado realme 16 Pro Edición Harry Potter, así que si eres fan de la popular saga, tal vez esto sea de tu interés.

Ampliando su colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, realme desarrolló este nuevo smartphone personalizado y co-diseñado para ofrecer una experiencia extraordinaria a los fans del mundo mágico. El realme 16 Pro Edición Harry Potter presenta la primera Tecnología Quadra de Detección de Luz y Cambio de Color del mundo, un innovador Hogwarts Crest Glow Wonder, que revela los colores exclusivos de las cuatro casas de Hogwarts bajo la luz del sol. Junto con una caja de regalo de edición limitada con temática de Hogwarts, la primera de su tipo en el mundo, el nuevo dispositivo ofrece un viaje de regreso a clases para los jóvenes usuarios de todo el mundo.

Para reunir a más fans en la celebración "Welcome to Hogwarts", realme organizó un innovador evento de lanzamiento pop-up en varias ciudades del mundo. El recinto fue diseñado para que los visitantes sintieran de inmediato que habían entrado al mundo mágico. En el área interactiva, los fans pudieron capturar momentos memorables de esta celebración para los fans de Harry Potter gracias a las funciones de retrato personalizadas del teléfono.

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Enciende tu imaginación con el diseño inspirado en Hogwarts

Inspirado en el mundo mágico de Harry Potter, el realme 16 Pro Edición Harry Potter presenta un Diseño Inspirado en Hogwarts que impregna cada detalle con elementos icónicos de Hogwarts. El dispositivo cuenta con un acabado en color café con una textura de piel Argyle inspirada en la escena del ajedrez mágico, dando vida a la estética clásica del mundo mágico desde el primer vistazo. También incorpora en la parte trasera un distintivo Camera Deco inspirado en Hedwig, y una frase "Welcome to Hogwarts" grabada con láser en el marco metálico central, que completa el diseño pulido y sofisticado del teléfono.

En el centro de la parte trasera del teléfono, los cuatro escudos de las casas de Hogwarts aparecen sutilmente. La primera Tecnología Quadra de Detección de Luz y Cambio de Color del mundo se aplicó a los escudos para crear un Hogwarts Crest Glow Wonder único: bajo la luz del sol, los cuatro escudos revelan los colores distintivos de su casa, evocando el atesorado Momento de la Selección que vive cada estudiante de Hogwarts al ingresar a la escuela.

Para enriquecer la experiencia mágica, el realme 16 Pro Edición Harry Potter también incluye un conjunto de funciones de software exclusivas inspiradas en Hogwarts. Elementos icónicos de Hogwarts se incorporan en cada aspecto de la Interfaz Personalizada Exclusiva, desde fondos de pantalla e íconos de apps hasta animaciones y el modo GT, convirtiendo cada toque en una agradable visita a Hogwarts.

Para celebrar el momento de abrir la caja, se presenta una caja de colección de edición limitada con temática de Hogwarts. Diseñada como una réplica a escala 1:1 del icónico baúl de Harry Potter, incluye un conjunto completo de artículos personalizados que reúne todo lo que un joven mago ha soñado: una carta de aceptación a Hogwarts, un boleto de tren del Andén 9¾, separadores de libros con los escudos de las cuatro casas, postales de personajes, una funda para teléfono grabada con el logotipo de Hogwarts y un pin. En conjunto, estos elementos completan una experiencia de unboxing encantadora que captura la emoción y el asombro del viaje de cada joven mago.

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Toma retratos de nivel profesional con total facilidad

El realme 16 Pro Edición Harry Potter también está diseñado para ofrecer retratos de alta definición con una claridad, profundidad y expresión de color natural excepcionales. Impulsado por la Cámara LumaColor de 200MP y la tecnología LumaColor IMAGE certificada por TÜV, garantiza que el sujeto resalte con un bokeh refinado y tonos de piel fieles a la realidad en múltiples distancias focales.

Precio y disponibilidad

El realme 16 Pro Edición Harry Potter estará disponible a partir del 21 de septiembre en una edición limitada global de 5,000 unidades, con un precio de $14,999.39 pesos mexicanos, a través de Mercado Libre con un descuento especial.