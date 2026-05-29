realme presenta la Serie P4 y redefine el concepto de “P de Poder”

¡La espera terminó! realme presentó su aclamada Serie P4, la cual incluye los siguientes modelos: el P4, P4 Lite y el impresionante P4 Power. ¿Estás listo para conocer los detalles?

(Image credit: realme)

Poder en Batería de Larga Duración

En el centro de la promesa del Compañero Poderoso está una vida de batería excepcional. La Serie P4 combate la ansiedad por batería de frente, con cada modelo adaptado para distintas necesidades de duración, y toda la línea presume baterías de ultra gran capacidad.

El P4 Power se posiciona como el "Pionero en Tecnología de Batería", equipado con una batería Titan de 10,001 mAh que inaugura una nueva era de smartphones con más de 10,000 mAh de duración prolongada. Establece un nuevo estándar para el uso maratoniano y consolida el liderazgo de realme en tecnología de batería.

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El P4 cuenta con una generosa batería de gran capacidad, que ofrece duración y recarga rápida de nivel flagship para los usuarios más exigentes.

El P4 Lite se consolidan como líderes en duración de batería en sus respectivos segmentos, ostentando el título de los teléfonos con mayor autonomía en su categoría.

Poder para Experiencias de Gaming Más Fluidas

La Serie P4 está diseñada para un rendimiento consistentemente suave. Aprovecha pantallas de alta tasa de refresco y una sinergia optimizada de software y hardware para garantizar desplazamiento impecable, cambio de apps sin esfuerzo y gaming sin interrupciones. Ya sea navegando en redes sociales, editando videos o jugando intensas partidas móviles, la Serie P4 ofrece una experiencia responsiva e inmersiva que sigue el ritmo de los momentos más intensos del usuario.

Poder con Inteligencia Artificial Más Inteligente para Gaming

Si el hardware es la base, las funciones de IA de la Serie P elevan al P4 de un simple dispositivo a un verdadero Compañero de Gaming. Ofrece una optimización inteligente profunda y un acompañamiento integral en el juego, integrando un completo conjunto de potentes funciones de IA para gaming que mantienen el rendimiento establemente óptimo en todo momento.

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El motor de IA para gaming lo abarca todo: aceleración de rendimiento, fluidez de red, experiencia de juego inmersiva, prevención de toques accidentales y gestión de recursos en segundo plano, optimizando cada detalle de tu partida.

Esta es la tercera dimensión del "Poderoso": un verdadero compañero poderoso sabe combatir a tu lado.

Precio y Disponibilidad en México

El lanzamiento de la Serie P4 refuerza el compromiso de realme de llevar "Poder" de clase segmento a un público más amplio. Al combinar baterías duraderas, rendimiento fluido e IA intuitiva en una experiencia cohesiva de "Compañero Poderoso", la Serie P está lista para establecer nuevos estándares y convertirse en la opción preferida de los jóvenes usuarios mexicanos orientados al rendimiento.

La nueva realme Serie P4 ya está disponible en México a través de Mercado Libre. Los usuarios podrán consultar disponibilidad, precios en pesos mexicanos (MXN), colores y especificaciones, las cuales pueden variar según el canal de venta oficial.

Disponible aquí.