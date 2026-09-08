realme presenta el 16 Pro 5G Edición Harry Potter

¿Eres fan de realme y Harry Potter? De ser así, te tenemos noticias, pues dos mundos se unen en el nuevo realme 16 Pro 5G Edición Harry Potter.

Con el fuerte impulso de su anterior realme 15 Pro Edición Limitada Game of Thrones, realme continúa expandiendo su línea de colaboraciones al asociarse una vez más con Warner Bros. Discovery para fusionar franquicias icónicas con tecnología innovadora.

Un ícono global se encuentra con una nueva generación

Como uno de los fenómenos culturales más queridos e influyentes de la cultura pop global, el universo de Harry Potter ha cautivado a millones de fans a lo largo de generaciones y sigue inspirando la imaginación, el descubrimiento y un fandom que perdura. Sobre esta base, la colaboración une la experiencia narrativa de Warner Bros. Discovery con la capacidad de realme para crear productos pensados para consumidores jóvenes, traduciendo el espíritu del mundo mágico en una experiencia moderna y tangible, a través de tecnología que resulta atractiva y empoderadora a la vez.

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"Esta colaboración marca un paso importante en nuestro camino para hacer que la tecnología sea más alegre y significativa", comentó Xu Qi (Chase Xu), vicepresidente y CMO de realme. " Trabajar con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products en un producto inspirado en Harry Potter nos permite crear experiencias que ayudan a los jóvenes a descubrir su propia magia. Estamos muy emocionados de invitar a los fans de todo el mundo a vivir la magia de Hogwarts y a hacer realidad sus sueños."

Esta visión cobra vida en el realme 16 Pro 5G Edición Harry Potter, donde el mundo mágico inspira un diseño atrevido y contemporáneo que combina elementos icónicos con la estética distintiva de realme. Las dos marcas también presentaron un logotipo exclusivo co-brandeado, creado como un símbolo compartido que conecta a los fans con Harry Potter y con la identidad de marca de realme.

Impulsando sueños. Make it real

A través de este producto de colaboración, realme continúa evolucionando su filosofía de marca "Make it real". realme ha crecido de manera constante hasta convertirse en una comunidad global de más de 300 millones de usuarios. Hoy, realme busca impulsar a los jóvenes a perseguir sus sueños con confianza y a descubrir su propio "real me".

Esta colaboración también refleja la estrategia de marca más amplia de realme. Tras el lanzamiento del realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada, la serie numerada de realme ha entregado ya dos generaciones de colaboraciones de IP referentes junto con Warner Bros. Discovery. Esta relación continua destaca la creciente influencia global de realme y su compromiso de asociarse con creadores de clase mundial para ofrecer productos que van más allá de la pura funcionalidad. De cara al futuro, realme seguirá ampliando su portafolio de colaboraciones a través de alianzas globales que fusionan tecnología con narrativa creativa, ofreciendo a los usuarios un sentido de identidad, pertenencia y magia.

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Al infundir la tecnología cotidiana con una imaginación extraordinaria, realme trae de vuelta una renovada sensación de magia al mundo móvil. El realme 16 Pro 5G Edición Harry Potter celebra el poder perdurable de las historias para inspirar y la capacidad de la innovación de llevar esas historias a las manos de una nueva generación.