El realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition llega a PayJoy con pagos semanales

¿Quieres comprar el nuevo realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, pero no sabes cómo hacerlo o sale de tu presupuesto? De ser así, no te preocupes, pues oficialmente estará disponible en la tienda en línea de PayJoy, lo que significa que podrás adquirirlo con pagos semanales.

A partir del 12 de octubre, las personas interesadas podrán solicitar el equipo AQUÍ , por MXN $12,999.00 a plazos desde 3 a 9 meses, con pagos semanales de $785.00 pesos y un enganche aproximado de $1,300.00.

Para comenzar el proceso de compra es necesario ingresar a la tienda en línea de PayJoy y presentar INE o pasaporte vigente digital, número telefónico y una selfie. Tras ingresar sus datos, en un aproximado de 5 minutos el usuario podrá saber si es elegible o no para obtener el financiamiento de PayJoy.

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"Esta edición representa una forma distinta de conectar la innovación de realme con una de las comunidades de fans más apasionadas del mundo. Nos entusiasma que PayJoy se sume como uno de nuestros canales oficiales de venta en México y contribuya a acercar esta edición limitada a más personas", señaló Alonso Chen, Country Manager de realme México.

(Image credit: realme)

El realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition cuenta con 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento, procesador MediaTek Dimensity 7300-Max y una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de actualización de 144 Hz. También integra una cámara principal de 200 megapíxeles, batería de 6,500 mAh con carga rápida de 45 W y resistencia al agua y al polvo.

Su diseño exterior incorpora un acabado café con textura de rombos, detalles dorados y el emblema de Hogwarts, la escuela de magia a la que asiste en la historia. El emblema utiliza tecnología fotosensible para revelar diferentes colores al exponerse a la luz ultravioleta.

La personalización también está presente en el software del dispositivo, con fondos de pantalla, animaciones, iconos y filtros para la cámara inspirados en el universo de Harry Potter.

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El smartphone realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition se presenta en un maletín especial e incluye lo que todo fan de Harry Potter espera: como una réplica de la carta de aceptación para estudiar magia en Hogwarts, tarjetas personalizadas de los personajes de la saga, separadores de libros de las cuatro casas de Hogwarts, y accesorios como PIN expulsor de SIM personalizado con el logo de Hogwarts, cargador de 45W y cable USB-C.

"En PayJoy buscamos ampliar las posibilidades para que más personas accedan a los smartphones que realmente quieren, a través de alternativas de financiamiento sencillas y flexibles. Incorporar una edición tan esperada como el realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition a nuestra tienda en línea nos permite ofrecer una opción diferente para adquirir uno de los equipos más exclusivos del momento mediante pagos semanales", afirmó Nicolás Schiaffino, VP y Country Manager de PayJoy México.

El equipo se presenta en unidades limitadas, sujeto a aprobación y hasta agotar existencias.