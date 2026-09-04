Infinix NOTE 60 Ultra 5G llega a México con diseño de Pininfarina y cámara de 200 MP

¡Es oficial! Infinix presentó el nuevo NOTE 60 Ultra 5G Design by Pinifarina. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Cabe mencionar que se trata de su poderoso smartphone insignia que representa el nivel más alto de desempeño y excelencia en fabricación que la marca ha alcanzado. Con este enfoque, Infinix busca fusionar la elegancia inspirada en el diseño de superdeportivos con un rendimiento sin concesiones, permitiendo a los usuarios redefinir la estética y la fotografía en formato móvil.

(Image credit: Infinix NOTE 60 Ultra 5G)

Impulsado por una colaboración con la icónica casa de diseño italiana Pininfarina, el Infinix NOTE 60 Ultra 5G combina estética de lujo automotriz, una potencia fotográfica excepcional y una batería colosal de silicón-carbono que lo hacen una auténtica obra maestra para el segmento premium.

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Primera cámara uni-chasis del mundo y diseño Pininfarina: Inspirado en el chasis monocasco de los deportivos, el dispositivo utiliza un panel de vidrio de una sola pieza que integra de forma fluida las cámaras y sensores, ofreciendo una estructura monolítica, aerodinámica y con textura de Kevlar negro.

Inspirado en el chasis monocasco de los deportivos, el dispositivo utiliza un panel de vidrio de una sola pieza que integra de forma fluida las cámaras y sensores, ofreciendo una estructura monolítica, aerodinámica y con textura de Kevlar negro. Cámara de ultra HD 200 MP: Integra el avanzado sensor Samsung ISOCELL HPE que captura un nivel de detalle excepcional en Ultra HDR.

Integra el avanzado sensor Samsung ISOCELL HPE que captura un nivel de detalle excepcional en Ultra HDR. Zoom periscópico de 100x: Su cámara telefoto de 50 MP ofrece zoom óptico nativo de 3.5x, alcanzando hasta un potente zoom digital de 100x para tomas extremas.

Su cámara telefoto de 50 MP ofrece zoom óptico nativo de 3.5x, alcanzando hasta un potente zoom digital de 100x para tomas extremas. Batería colosal de 7000mAh, Carga rápida de 100W y Carga inalámbrica de 50W: El sistema All-Round FastCharge carga el 50% de su energía en solo 18 minutos, respaldado por el ecosistema MagCharge y carga adaptativa por Bypass.

El sistema All-Round FastCharge carga el 50% de su energía en solo 18 minutos, respaldado por el ecosistema MagCharge y carga adaptativa por Bypass. Display de Matriz Activa y Luz Flotante: Una innovadora pantalla pixelada invisible que se activa para notificaciones, interactuar con mascotas virtuales o revisar el clima, sumada a una luz trasera flotante inspirada en la ignición de motores de alto rendimiento.

Una innovadora pantalla pixelada invisible que se activa para notificaciones, interactuar con mascotas virtuales o revisar el clima, sumada a una luz trasera flotante inspirada en la ignición de motores de alto rendimiento. Potencia y visualización inmersiva: Impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate de 4 nm, se complementa con una pantalla OLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144Hz para un desempeño extremadamente fluido.

(Image credit: Infinix NOTE 60 Ultra 5G)

Precio y disponibilidad

El Infinix NOTE 60 Ultra 5G estará disponible a través de Mercado Libre en los colores Negro Torino, Rojo Monza, Azul Amalfitano y Plata Roma.

Los usuarios podrán elegir entre las siguientes configuraciones de almacenamiento:

256 + 24* GB por $14,999 MXN

512 + 24* GB por $15,999 MXN

Ambas ediciones incluyen empaque especial de Pininfarina, funda de textura Kevlar MagCase y un MagCharge gratis en la caja.

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Al adquirir tu Infinix NOTE 60 Ultra 5G obtendrás una prueba extendida de tres meses sin costo de Google AI Plus (2 TB)¹ . Este beneficio brinda acceso a herramientas de productividad y creatividad impulsadas por inteligencia artificial de Google. Podrás acceder a capacidades ampliadas dentro de Gemini, Nano Banana 2, NotebookLM y otras herramientas, además de disfrutar de 2 TB de almacenamiento seguro en la nube.

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