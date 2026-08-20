TECNO POVA 8 Series llega a México con baterías de hasta 8,000 mAh, enfoque gaming y una edición limitada

¡La familia de TECNO se expande con la llegada de la Serie POVA 8! Cabe mencionar que la serie incluye: el TECNO POVA 8 5G, el TECNO POVA 8 Pro 5G y TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Edición Limitada. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

En primer lugar tenemos el nuevo POVA 8 5G, un smartphone enfocado en resistencia, rendimiento y conectividad, que destaca por su batería de 8,000 mAh, equivalente a dos días de uso, además de funciones de inteligencia artificial y un diseño inspirado en una nave espacial interestelar.

El equipo incorpora una pantalla Matrix Viva personalizable con 49 escenarios predefinidos para llamadas, notificaciones, música, gaming y carga, además de permitir crear secuencias de iluminación propias. Está disponible en Blanco Arco, Negro Grafito, Verde Tundra y Naranja Helios.

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El POVA 8 5G funciona con la plataforma MediaTek Dimensity 7100 5G, acompañada por los chips G1 y SE1 de TECNO para mejorar la señal celular y la recepción de Wi-Fi. También cuenta con pantalla de 144 Hz, resistencia a impactos de grado militar y una cámara principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, además de una frontal de 13 MP.

Entre sus funciones de IA se encuentran Resúmenes de YouTube con IA, Cancelación de Ruido para Todos los Escenarios, LightMaster 2.0, Salud AI, Escritura con AI y Generador de Tema AI.

El dispositivo recibirá dos actualizaciones mayores de Android y tres años de parches de seguridad, además de tres años de almacenamiento en la nube de 256 GB sin costo y una prueba gratuita de tres meses de Google AI Plus (2 TB).

El TECNO POVA 8 5G ya está disponible en México por $6,999 pesos en sus cuatro colores a través de Mercado Libre.

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(Image credit: TECNO)

TECNO POVA 8 Pro 5G y TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Edición Limitada

Por otro lado, POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Edición Limitada, desarrollado junto con Tonino Lamborghini y enfocado en combinar rendimiento, diseño italiano y funciones de inteligencia artificial. El equipo destaca por su diseño en negro y rojo, patrón hexagonal, Tira de luz y acabados inspirados en la estética mecánica de la marca italiana.

Integra una plataforma MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G, chip gráfico P1 y sistema de enfriamiento 5K IceShield VC. También cuenta con una cámara principal Sony LYTIA 700C de 50 MP con OIS, cámara ultra angular de 8 MP y frontal de 13 MP.

El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED HyperLux de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 4,500 nits, además de una batería de 6,500 mAh.

Entre sus funciones de IA se encuentran AI YouTube Summary, All-Scenario Noise Cancellation, AI LightMaster 2.0, AI Writing, generación de temas personalizados y AI Health en mercados seleccionados. También ofrece resistencia al agua y polvo con certificación IP69/69K/68/66, Corning Gorilla Glass 7i y certificación SGS de 5 estrellas en resistencia a caídas.

El TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Edición Limitada ya está disponible en México por $8,499 pesos, mientras que el TECNO POVA 8 Pro 5G tiene un precio de $7,999 pesos. Ambos modelos se encuentran en Mercado Libre.