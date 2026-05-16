Según informes, OnePlus se fusionará con Realme y está "evaluando" su futuro

En los últimos años, nuestra lista de los mejores teléfonos Android ha incluido cada vez menos marcas. Esto no se debe a que tengamos preferencia por ninguna compañía en particular, sino simplemente a que algunos de nuestros fabricantes favoritos han ido cerrando sus operaciones.

LG y Asus son dos marcas importantes que se han retirado del mercado de la telefonía móvil en los últimos años, y sorprende que Sony siga activa, aunque recientemente anunciaron su nuevo Xperia.

Lamentablemente, todo apunta a que OnePlus podría unirse pronto a ese selecto grupo. Los analistas tecnológicos se han mostrado pesimistas ante lo que parece ser un presagio de la desaparición de la marca china; OnePlus es muy apreciada entre los probadores y cuenta con una fiel comunidad de seguidores en línea. Si bien los rumores sobre el fin de OnePlus no son agradables, a largo plazo, creo que esto podría resultar beneficioso para los compradores de smartphones. Permítanme explicarles.

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¿Qué está pasando con OnePlus?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Desde que comenzó el año, han circulado rumores sobre el inminente cierre de OnePlus. Si bien la marca ha negado estos informes, es evidente que OnePlus ha ralentizado su ciclo habitual de lanzamiento de productos (¿dónde está el OnePlus Nord 6?). Muchos suponen que la marca está abandonando Occidente para centrarse en los mercados chino e indio, y de hecho, OnePlus ha confirmado a Android Authority que está "evaluando su hoja de ruta regional y su estrategia de productos".

Más recientemente, hemos oído que OnePlus podría fusionarse con Realme, su marca hermana (ambas pertenecen al gigante chino BBK Electronics, al igual que Vivo y Oppo), que también dejó de vender teléfonos en Europa hace unos cuatro años, pero en otras partes del mundo, como en latinoamérica e India, tiene presencia interesante.

Una vez más, OnePlus ha desmentido estos informes al Financial Express , pero su comunicado solo hace referencia a "OnePlus India" y a sus "operaciones locales". Entre líneas, esto parece confirmar que se avecinan cambios a nivel global.

No está claro cómo sería dicha fusión; OnePlus también se fusionó con Oppo en 2021 y, desde una perspectiva externa, esto no produjo muchos cambios.

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En el mejor de los casos —y reitero que esto es pura especulación— las empresas podrían empezar a combinar aspectos como I+D, distribución y marketing para ahorrar costos sin perder su actividad. Probablemente, la fusión entre OnePlus y Oppo dio como resultado algo así, y es bastante significativo que Oppo siga presente en Europa a pesar de no ser una marca muy conocida en esa parte del mundo.

No es un buen momento para ser una marca de smartphones

Apple se encuentra entre las pocas marcas de teléfonos inteligentes que registran un crecimiento interanual. (Image credit: Future)

¿Por qué tantas marcas de teléfonos están teniendo problemas? Pues bien, no es ningún secreto que las ventas de móviles han disminuido a nivel mundial. Según Counterpoint Research, los envíos en el primer trimestre de 2026 cayeron un 6 % interanual, debido a la escasez de DRAM y a una menor demanda.

Sin querer ser demasiado preciso, esto último es un eufemismo para "la crisis del costo de la vida", ya que varios factores animan a los compradores a conservar un teléfono durante más tiempo antes de comprar uno nuevo, y a optar por marcas de probada eficacia en lugar de por competidores chinos emergentes.

Solo las empresas más grandes, como Apple, parecen mantenerse a flote. Counterpoint también señala a Honor, Google y Nothing como otras marcas que crecen año tras año, pero básicamente muchas otras van a la baja.

En resumen, no es un buen momento para vender teléfonos, a menos que seas una empresa muy conocida (aunque, según datos de Counterpoint, incluso las ventas de Samsung disminuyeron). Todo esto ha provocado un estancamiento total en el mercado de los smartphones.

La necesidad de rivales para los flagships nunca ha sido mayor

El OnePlus One se lanzó en 2014

Cuando OnePlus comenzó, dio origen a la expresión "asesinos de gama alta". Sus teléfonos tenían precios de gama media, pero especificaciones que rivalizaban con las de los grandes de la época. El OnePlus One era un rival del Samsung Galaxy S5 que costaba la mitad.

Durante la mayor parte de su existencia, esta estrategia le funcionó bien a OnePlus, y otras compañías la copiaron. Recuerdo que los primeros teléfonos Xiaomi que probé eran teléfonos de gama media con una relación calidad-precio increíble, y Oppo llamó mi atención por primera vez a través de sus teléfonos Reno.

Sin embargo, si observas cualquiera de estas compañías ahora, verás que todas se han sumado al mercado de gama alta. Oppo y Xiaomi están lanzando teléfonos Ultra sofisticados que cuestan miles de pesos.

En el mercado de gama media de Android, aún quedan muchos móviles decentes que cumplen su función. Algunas compañías de telefonía móvil están abandonando el mercado, pero la necesidad de teléfonos que compitan con los flagships nunca ha sido mayor.

¿Realme al rescate?

(Image credit: Future)

Ahora bien, debo hay que admitir algo: no abordamos este artículo como fan de OnePlus —es una marca sólida que ha fabricado excelentes teléfonos, no me malinterpreten— sino como fan de Realme.

Desde que llegó la marca a México me he declarado fan de sus diseños, de sus especificaciones y por supuesto la relación calidad-precio que ofrecen, en verdad, no es cualquier cosa.

Lo que convirtió a Realme en una gran marca fue que tomó el relevo de OnePlus: sus dispositivos tenían precios razonables y ofrecían características y diseños que los hacían indistinguibles de sus rivales de gama alta. El Realme 9 Pro Plus, por ejemplo, cambiaba de color con la luz, mientras que el Realme GT era un teléfono compacto con acabado en cuero y gran potencia para juegos.

Realme, al menos en esta parte del mundo, no le ha tenido miedo a traer todo tipo de gamas a nuestro país. Desde la serie C que ellos catalogaon como la indestructible, la serie P que busca posicionarse bien en la gama media (ya viene la serie P4), pasando por su serie numeral, bien enfocada en entregar diseños espectaculares ahora con la serie 16 y finalmente con la serie GT, su gama alta que paso a paso van mejorando para hacer competencia directa a varias marcas.

Un plan para salvar a OnePlus

(Image credit: Philip Berne / Future)

Si OnePlus planea cesar sus operaciones y, finalmente, se fusiona con Realme —dos grandes incógnitas, lo sabemos—, podría ser una despedida digna para una marca que alguna vez fue grandiosa. Quizás este sea el final de OnePlus (de hecho, algunos usuarios de Reddit han sugerido que la fusión "será un desastre", yo no lo creo).

Pero si, como cabe esperar, se trata más bien de una fase de hibernación para reducir gastos generales y capear la actual tormenta económica, la historia podría ser muy diferente.

El mundo de la tecnología está repleto de historias de resurgimiento, algunas gloriosas y otras no tanto. Muchas marcas tradicionales se han salvado del olvido gracias a fusiones y adquisiciones.

Nokia sobrevivió durante años gracias a HMD Global. Apple se salvó de la bancarrota en 1997 gracias a una importante inversión de Microsoft. Blackberry tuvo un breve regreso gracias a OnwardMobility. Harman fue salvada por Samsung (aunque muchos audiófilos aún lamentan la desaparición de marcas de Harman que seguían operando, como AKG, por lo que este último caso es discutible).

Así que, tal vez, solo tal vez, este sea otro de esos casos: dos marcas tecnológicas chinas uniendo fuerzas para protegerse mutuamente con la esperanza de seguir adelante en el futuro. Y si eso sucede, la colaboración renovada podría ser realmente emocionante para los aficionados a los teléfonos.

Realme aún parece conservar algo de esa magia de "asesino de flagships (y lo reiteran cada que pueden)" que OnePlus perdió por el camino.

Muchos estamos no fascinados con el triunvirato iPhone/Samsung Galaxy/Google Pixel que ha dominado los titulares de telefonía móvil en los últimos años; son geniales, pero todos son igual de buenos y predecibles. La gente ya busca algo diferente , algo inesperado, un verdadero competidor por una vez. ¿Será OnePlus o Realme? Por lo visto, no pronto, pero al menos Realme lo intenta fuertemente y en nuestro país, habiendo tantísimas marcas de smartphones, es una de las que resalta y levanta la mano para demostrar que sí quieren hacer la diferencia.