El OnePlus 15T se lanza con una batería enorme y un precio elevado, pero su lanzamiento global ya está en duda

El OnePlus 15T es oficial, al menos en China.

Han surgido nuevas dudas sobre las operaciones internacionales de OnePlus.

OnePlus afirma que las operaciones continúan "con normalidad".

En México continúa sin saberse qué ha pasado con la marca, después de casi 2 años en silencio.

Tras varias semanas de anticipación, el OnePlus 15T ya es oficial, difuminando los límites entre los teléfonos de gama media y los de gama alta, aunque cada vez hay más dudas de que este dispositivo llegue a comercializarse fuera de China.

Antes de abordar las dudas, veamos las especificaciones. El OnePlus 15T viene con una pantalla relativamente pequeña de 6,32 pulgadas, pero una enorme batería de 7500 mAh, y está equipado con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB o 16 GB de RAM.

Las opciones de almacenamiento son 256 GB, 512 GB y 1 TB, e incluye una cámara trasera dual de 50 MP + 50 MP, además de una cámara frontal para selfies de 16 MP. También incorpora algunas características pensadas para los jugadores de videojuegos móviles, como un sistema de refrigeración por cámara de vapor y una frecuencia de actualización de pantalla de hasta 165 Hz.

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En cuanto al precio, el teléfono tiene un precio inicial de 4299 CNY (aproximadamente menos de 12 mil pesos), aunque, como se mencionó anteriormente, no está claro si este teléfono tendrá un lanzamiento global como muchos de sus predecesores, incluido el excelente OnePlus 15.

¿Está OnePlus dando marcha atrás?

Existen dudas sobre el futuro internacional de OnePlus (Image credit: OnePlus)

Desde hace tiempo circulan rumores de que OnePlus está a punto de cerrar sus operaciones en Estados Unidos y Europa, pero han surgido nuevos rumores tras la dimisión de Robin Liu, CEO de OnePlus India.

Sí, se trata del mismo Robin Lui que en enero afirmó que todo seguía igual para OnePlus, después de que surgiera la primera oleada de especulaciones sobre la posibilidad de que la compañía se centrara exclusivamente en China en el futuro; por lo tanto, no es una señal particularmente positiva para las operaciones en otros territorios internacionales.

«Las operaciones comerciales de OnePlus Europa continúan con normalidad», declaró un representante de OnePlus a TechRadar. «Se garantiza plenamente el soporte posventa, las actualizaciones de software y el cumplimiento de todos los derechos de los usuarios».

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Sería una lástima que OnePlus retirara sus productos de los mercados internacionales (en nuestra opinión, fabrica algunos de los mejores teléfonos del mercado), pero estamos atravesando tiempos difíciles para la tecnología y la economía en general.

De nuestra parte, seguiremos intentando tener una declaración oficial por parte de One Plus en México, para saber si continuarán operaciones en México.