"No fue una decisión tomada a la prisa": OnePlus explica por qué acaba de retirarse de EE. UU. y Europa, y responde a nuestras cinco preguntas más importantes sobre lo que esto significa

OnePlus ha confirmado que se retira de Estados Unidos y Europa

No se lanzarán nuevos productos de OnePlus en ninguna de las dos regiones

Los clientes actuales seguirán recibiendo el soporte y las actualizaciones de software prometidos

La noticia que todos temían, pero que también esperaban, ha sido confirmada por OnePlus: el gigante de los teléfonos se retira oficialmente de Estados Unidos y Europa, lo que significa que no se lanzarán nuevos productos en ninguna de las dos regiones.

Desde hace meses se veía venir el final para el pionero de Android en ambas regiones. OnePlus canceló dos de sus teléfonos más esperados en enero y, en las últimas semanas, su sitio web ha estado dirigiendo a los compradores hacia su empresa matriz, Oppo.

El director de relaciones públicas globales de Oppo, Shuang Chen, confirmó en una rueda de prensa que todos los derechos de los clientes actuales, «incluida la atención posventa y las actualizaciones de software», «seguirán estando totalmente garantizados».

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Pero, ¿qué más significa esta noticia bomba en un día tan triste para Android? Le preguntamos a OnePlus y a su empresa matriz, Oppo; aquí está todo lo que necesitas saber.

1. ¿Por qué está pasando esto?

(Image credit: Philip Berne / Future)

La versión oficial sobre la salida de OnePlus de Estados Unidos y Europa es que se trata de un cambio «estratégico».

Pero más allá de la jerga corporativa, la realidad es que OnePlus se ha visto atrapada en una maniobra de tenaza entre un mercado de teléfonos para entusiastas en declive, la enorme competencia de las marcas chinas rivales, el dúo cada vez más dominante formado por Samsung y Apple, y (en Estados Unidos) las dificultades para mantener las relaciones con los operadores, que son fundamentales. Ah, y el pequeño detalle de una crisis mundial de memoria RAM y componentes.

«No fue una decisión tomada a la prisa», explicó Shuang Chen, de Oppo, en una sesión informativa. «No se trató ni de que Oppo le diera instrucciones a OnePlus ni de una decisión unilateral de OnePlus. Ser una marca responsable significa saber cuándo apostar todo y cuándo tomar una decisión».

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Lamentablemente para los fans de OnePlus, esa decisión se ha sentido inevitable desde hace algún tiempo.

2. ¿Qué significa esto para los usuarios de OnePlus?

(Image credit: Peter Hoffmann)

James Paterson, gerente sénior de relaciones públicas de Oppo Europa, confirmó en una sesión informativa que «todos los compromisos de servicio para los dispositivos OnePlus existentes en Europa y Norteamérica permanecen sin cambios». Esto se aplica a las garantías, la atención posventa y las actualizaciones de software prometidas, aunque la empresa tampoco dio detalles sobre cómo se llevará a cabo esto.

Sin embargo, esta noticia también significa que los usuarios de OnePlus ahora recibirán ColorOS, en lugar de OxygenOS de OnePlus. «Estamos seguros de que, a medida que ColorOS se implemente en los dispositivos OnePlus de Norteamérica y Europa en los próximos meses, a los usuarios les encantará tanto como les ha encantado OxygenOS», agregó James Paterson.

Eso aún está por verse. Pero sin duda somos admiradores de ColorOS, al que calificamos como la «interfaz de Android con mejor rendimiento y más fluida» que hemos usado en nuestra reseña del Oppo Find X9 Pro, aunque esté muy inspirada en iOS. Al parecer, seguirá siendo posible volver a OxygenOS en tu dispositivo OnePlus, pero eso podría dejarte fuera de futuras actualizaciones. ColorOS es, naturalmente, la gran prioridad para Oppo.

3. ¿Oppo tomará el lugar de OnePlus?

(Image credit: Future)

Sí, ese es el plan en Europa, al menos. Cuando se le preguntó sobre posibles lanzamientos en EE. UU., Elvis Zhou (director ejecutivo de Oppo Europa) confirmó: «Actualmente no tenemos planes de productos para Norteamérica, pero Oppo sigue explorando oportunidades de mercado en diferentes regiones de todo el mundo».

Sin embargo, la situación es diferente en Europa. «Me complace decir que Europa es un mercado realmente importante desde el punto de vista estratégico para Oppo, por lo que ha sido increíble ver cómo se lanzó el Find X9 Ultra, así como la serie Reno 16, lanzada recientemente», agregó James Paterson, de Oppo.

Afortunadamente, en un futuro cercano debería ser mucho más fácil comprar teléfonos Oppo en el Reino Unido y Europa, algo que no siempre ha sido así. «De aquí en adelante, Oppo aumentará su presencia en los mercados europeos. Por ejemplo, ahora estamos reforzando nuestros equipos y ajustando nuestras estrategias comerciales, y nos vamos a enfocar más en nuestra serie insignia, haciendo hincapié en nuestras capacidades de imagen», dijo Elvis Zhou, de Oppo.

4. ¿Es este el fin de los teléfonos OnePlus?

(Image credit: Philip Berne / Future)

No exactamente: los modelos OnePlus 16, 16 Pro y Ultra siguen siendo objeto de fuertes rumores y se espera que salgan al mercado a finales de este año. Pero ahora es seguro que no llegarán a Estados Unidos ni a Europa.

Aún podría ser posible importar esos teléfonos desde China, pero ese proceso puede resultar complejo y presentar posibles problemas relacionados con la compatibilidad de software, las bandas de frecuencia y los impuestos de importación inesperados.

Si aún quieres comprar un teléfono OnePlus en Estados Unidos o Europa, Oppo confirmó que seguirá vendiendo los modelos actuales hasta agotar existencias. «Seguimos viendo demanda en el mercado, así que continuaremos vendiendo donde aún tengamos existencias en esos mercados», dijo Elvis Zhou, de Oppo.

5. ¿A dónde deberían ir ahora los fans de OnePlus?

(Image credit: Future)

Las noticias de hoy sobre OnePlus marcan un día triste para Android en general. Esto es particularmente cierto en EE. UU., donde Oppo ha confirmado que no lanzará ninguno de sus teléfonos en ese mercado para reemplazar a OnePlus.

«Sí, es lamentable que no lancemos nuevos productos en Norteamérica, pero nos aseguraremos de que todos los derechos e intereses de los usuarios, incluidas las actualizaciones de productos, los servicios posventa y los servicios relevantes, estén plenamente garantizados. Estoy seguro de que hay otros productos excelentes en el mercado entre los que los consumidores pueden elegir», afirmó Elvis Zhou, de Oppo.

¿Y cuáles son esos productos? La marca que, en este momento, se considera el equivalente espiritual más obvio de OnePlus es Nothing, fundada por el exdirector ejecutivo de OnePlus, Carl Pei, aunque modelos como el Nothing Phone (4a) se ubican más en el segmento económico.

Si te encuentras en Europa, también está el Oppo Find X9 Ultra, que lamentablemente no está disponible en EE. UU., pero que probablemente sea el mejor teléfono con cámara del mundo. Algo similar ocurre con el Xiaomi 17 Ultra, otro teléfono enfocado en la cámara que está disponible en Europa pero no en EE. UU., y con el Honor.

Los fanáticos de Android que estén pensando en cambiar de teléfono pronto sin duda estarán esperando a ver qué ofrece Google con su serie Pixel 11, que se lanzará el 12 de agosto. ¿Podría la desaparición de OnePlus incluso empujar a algunas personas hacia el iPhone? Sin duda es posible, pero nos gustaría saber tu opinión en la encuesta a continuación: si tuvieras que elegir una marca a la que cambiarte desde OnePlus, ¿cuál sería?

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