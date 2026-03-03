El presidente de OnePlus adelanta el smartphone OnePlus 15T, que batirá récords, pero a mí me interesa mucho más el OnePlus 16

Al parecer, el OnePlus 15T tendrá biseles más delgados.

Li Jie Loui, de OnePlus, los calificó como «los biseles más estrechos visualmente» entre todos los teléfonos de pantalla pequeña.

Sin embargo, el OnePlus 16 podría superarlo, con otras mejoras sustanciales además.

¿OnePlus VS Apple? Parece que sí, pues los primeros avances del OnePlus 15T atacan directamente a la marca de la manzana mordida.

Por si fuera poco, el OnePlus 16 también acaba de sufrir una emocionante filtración sobre su cámara.

Empezando por el OnePlus 15T, el presidente de OnePlus China, Li Jie Loui, ha afirmado en las redes sociales que este dispositivo compacto tiene biseles ultrafinos en todos los lados. Yendo un paso más allá, ha afirmado que el próximo teléfono de OnePlus podría tener los «biseles más estrechos visualmente» de entre todos los teléfonos de pantalla pequeña, «quizás incluso del mundo» (traducido automáticamente del chino al inglés).

Dijo que este hito se logró gracias a «una serie de tecnologías innovadoras de empaquetado de pantallas», junto con mejoras en el chipset y la línea de producción.

Su publicación mostraba una imagen del próximo teléfono de su empresa junto a lo que parece ser un iPhone 17 Pro, a juzgar por la forma y el color naranja, y el OnePlus 15T tiene, efectivamente, biseles más delgados que este. El iPhone 17 Pro tiene biseles de 1,44 mm, aunque el OnePlus 15 normal ya tiene biseles de 1,15 mm, por lo que la diferencia probablemente sería menos notable si se comparara el 15T con los propios dispositivos de la empresa.

Desafortunadamente, al igual que los anteriores lanzamientos de OnePlus T, es probable que el 15T sea un producto exclusivo para China, aunque, a diferencia de otros lanzamientos exclusivos para China, este no es uno por el que esté llorando.

(Image credit: Li Jie Louis / OnePlus)

Claro, los biseles más pequeños permiten que los teléfonos compactos sean aún más eficientes en cuanto a su tamaño, ya sea reduciendo el chasis sin perder tamaño de pantalla o manteniendo el chasis de un tamaño similar y haciendo la pantalla un poco más grande. Sin embargo, no me preocupan demasiado las mejoras de menos de 1 mm en el grosor del bisel, pero si es algo que te importa mucho, quizá quieras empezar a buscar la forma de importar esta versión, o esperar al OnePlus 16.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El verdadero próximo buque insignia de OnePlus

Probablemente se lanzará a nivel mundial, según el historial de OnePlus, el buque insignia OnePlus 16 ya se ha filtrado, y se rumorea que sus biseles serán de menos de 1 mm (vía NotebookCheck).

Además, se rumorea que la capacidad de su batería será de 9000 mAh (más del doble de la capacidad de 4175 mAh del Samsung Galaxy S26), que podría contar con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6, que su pantalla podría tener una frecuencia de actualización de 240 Hz y que, si creemos en las filtraciones, a su sensor principal de 200 MP se le unirá una lente periscopica de 200 MP.

Todos los rumores y filtraciones deben tomarse con cautela, pero el hardware de OnePlus ha estado a la vanguardia de la competencia en los últimos años, y no me sorprendería que su próximo buque insignia, el OnePlus 16, continuara con esta tendencia.

¿Debería Samsung estar alerta? (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Estos avances podrían ser especialmente potentes este año, en el que se prevé que la innovación de la competencia se vea frenada por el aumento de los precios provocado por la crisis de la memoria RAM. Basta con fijarse en el reciente lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S26: los nuevos dispositivos cuentan con algunas funciones de IA útiles y el Ultra tiene su pantalla de privacidad, pero, en general, la tecnología es un poco mediocre a pesar de costar más (al menos los modelos básico y Plus) que el año pasado.

Si OnePlus puede ofrecer una excelente relación calidad-precio a pesar de las dificultades del sector, podría ganarse a los clientes de sus rivales, pero tendremos que esperar para verlo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.