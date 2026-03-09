Tenemos el primer vistazo completo y oficial al OnePlus 15T, y está ampliando la definición de "rey de la pantalla pequeña"

Ya tenemos una imagen teaser oficial del OnePlus 15T

El teléfono se lanzará en China a finales de este mes.

Amplía la definición de OnePlus de "rey de la pantalla pequeña"

Sigue sin haber información oficial para saber que ocurrirá con la marca en México

Acabamos de obtener nuestro primer vistazo oficial OnepPlus 15T.

OnePlus recurrió a la red social china Weibo (vía Notebookcheck ) para compartirnos una imagen teaser del OnePlus 15T. Como pueden ver, el diseño es muy similar al del OnePlus 15.

Sin embargo, tenemos un par de colores nuevos para probar: verde y marrón. Aún no está claro cuáles serán los nombres oficiales de OnePlus para estos colores, ni si serán los únicos en los que se podrá comprar el teléfono.

El artículo continúa a continuación

El texto en el gráfico teaser dice "El rendimiento y la duración de la batería superan a los teléfonos de pantalla grande, la experiencia insignia supera a los teléfonos de pantalla pequeña", según un software de traducción, lo que le da una idea de cómo OnePlus está posicionando esta aplicación.

Esto es lo que sabemos

El OnePlus 15 se lanzó el año pasado (Image credit: OnePlus)

Gracias a avances previos de OnePlus y sus ejecutivos, sabemos bastante sobre el próximo OnePlus 15T. Al parecer, contará con biseles muy estrechos (poco más de un milímetro), lo que maximizará el tamaño de pantalla disponible.

El tamaño de la pantalla será de 6,3 pulgadas de esquina a esquina, en comparación con las 6,78 pulgadas del OnePlus 15T. El ejecutivo de OnePlus, Li Jie Louis, ya lo había calificado como el "rey de las pantallas pequeñas" (mediante una aplicación de traducción), lo que supone una definición un poco exagerada.

También sabemos que habrá una batería con una gran capacidad de 7,500 mAh dentro del OnePlus 15T , superando los 7,300 mAh del OnePlus 15. También obtendremos carga por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W, y el buque insignia principal ofrecerá 120 W y 50 W respectivamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La última noticia confirmada es un teleobjetivo de 3,5x, similar al del OnePlus 15, aunque solo tendrá dos cámaras traseras en lugar de tres. El teléfono se lanzará en China este mes, y posiblemente estará disponible a nivel mundial posteriormente.

Por nuestra parte también hemos buscado tener alguna respuesta oficial por parte de la marca, en México, para saber si seguirán en nuestro país, pero hasta ahora no hemos recibido dicha respuesta.