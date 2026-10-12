OnePlus 16 hace su aparición en China con batería de 9,000 mAh y cámara de 200 MP

¡Atención! OnePlus reveló su nuevo smartphone en China, con el que apuesta por el rendimiento, batería de larga duración y mejores cámaras, pero no todas son buenas noticias, pues hasta ahora su disponibilidad se limita al mercado local "China".

Cabe destacar que el OnePlus 16 llegó como el nuevo teléfono insignia de la compañía, con especificaciones que lo convierten en una de sus propuestas más interesantes en los últimos años. De acuerdo con The Verge, el dispositivo destaca por incorporar una batería de 9,000 mAh, una pantalla OLED con tasa de actualización de 185 Hz y una cámara principal de 200 megapíxeles. The Verge

No obstante, el lanzamiento también está marcado por la salida de OnePlus de los mercados de Estados Unidos y Europa, anunciada durante el verano, por lo que el nuevo dispositivo no llegará oficialmente a esas regiones.

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OnePlus 16: potencia y batería de 9,000 mAh

Uno de los principales atractivos del OnePlus 16 es su configuración de hardware. El smartphone integra el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y ofrece configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

A esto se suma una batería de silicio-carbono de 9,000 mAh, una capacidad que, según The Verge, se encuentra entre las más grandes vistas hasta ahora en un teléfono insignia con Android.

Para complementar esta batería, el dispositivo admite carga rápida de 100 W por cable y carga inalámbrica de hasta 50 W.

Pantalla OLED de 185 Hz para videojuegos

La pantalla es otro de los componentes que distinguen al OnePlus 16. El equipo incorpora un panel OLED con una tasa de actualización de hasta 185 Hz, una característica que permite alcanzar esa frecuencia en videojuegos compatibles.

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Además, la interfaz del sistema puede funcionar a una tasa de actualización de hasta 165 Hz. Esto amplía el uso de la alta frecuencia más allá de los juegos y permite aprovecharla durante la navegación por el sistema, de acuerdo con la información publicada por The Verge.

Cámara principal de 200 megapíxeles

El apartado fotográfico también recibe mejoras importantes. El OnePlus 16 cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles, un sensor de tipo 1/1.4 pulgadas y una apertura f/1.4.

Estas características representan una mejora respecto al OnePlus 15 y, en teoría, deberían favorecer la captura de fotografías en condiciones de poca luz, un aspecto en el que el modelo anterior presentó limitaciones durante las pruebas de The Verge.

El sistema trasero se completa con dos cámaras de 50 megapíxeles: una ultra gran angular y otra telefoto. Esta última también incorpora un sensor más grande, de tipo 1/1.95 pulgadas.

Diseño con iluminación LED

En cuanto a su apariencia, el OnePlus 16 presenta un acabado plateado acompañado de iluminación LED que forma un número «16» de gran tamaño y un conjunto de coordenadas galácticas, según la descripción de la compañía recogida por The Verge.

Aunque las formas de la iluminación permanecen fijas, las luces pueden parpadear con diferentes patrones para notificar al usuario sobre llamadas, mensajes, el nivel de batería y otras alertas.

Precio y disponibilidad del OnePlus 16

El OnePlus 16 está disponible en China con un precio inicial de 5,699 yuanes, equivalentes a aproximadamente 850 dólares, según The Verge.

Por ahora, no se espera su lanzamiento oficial en Estados Unidos ni Europa, debido a la salida de la compañía de ambos mercados.

Así, el OnePlus 16 reúne una batería de gran capacidad, una pantalla de alta frecuencia y una cámara principal de mayor resolución, aunque su disponibilidad geográfica limita el acceso al nuevo teléfono insignia de la marca.