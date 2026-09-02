Este nuevo teléfono resistente cuenta con una batería de 16,000 mAh, cámara termográfica y un diseño más delgado de lo que podrías imaginar

El Oukitel WP70 Ultra es un nuevo teléfono resistente con una batería de 16 000 mAh.

También cuenta con una cámara de visión nocturna y una cámara termográfica.

Oukitel afirma que es el "smartphone resistente de 16 000 mAh más delgado".

Oukitel ha llegado a la IFA 2026 con dos nuevos teléfonos, de los cuales el más intrigante es probablemente el WP70 Ultra: el «smartphone resistente más delgado con 16 000 mAh». Así es, este dispositivo cuenta con una batería de 16 000 mAh, lo que eclipsa a la mayoría de los otros gigantes en cuanto a batería, como el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max de 10 000 mAh.

En comparación con un smartphone típico, esta capacidad de batería es aún más impresionante: el iPhone 17 Pro Max, por ejemplo, tiene una batería de 5,088 mAh en su configuración solo con eSIM, y una capacidad menor en las versiones con ranuras para tarjetas SIM físicas. Del mismo modo, el Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con una batería de 5,000 mAh. Así que el Oukitel WP70 Ultra tiene más del triple de capacidad.

Además, se carga a una potencia decente de 66 W; aunque, a pesar de que la empresa afirma que tiene un diseño relativamente delgado —y del uso de una batería densa de silicio-carbono para reducir el tamaño—, sigue siendo un dispositivo muy voluminoso, con un grosor de 16,4 mm.

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Aun así, considerando la capacidad de la batería y que se trata de un teléfono resistente con una carcasa exterior robusta, no suena tan mal.

Diseñado para entornos exigentes

Oukitel WP70 Ultra en naranja (Image credit: Oukitel)

El Oukitel WP70 Ultra también cuenta con todo tipo de tecnología adicional, incluida una cámara termográfica de nivel profesional que te ayuda a «identificar riesgos y localizar fuentes de calor», incluso en la oscuridad total o en medio del humo y la niebla.

Otras especificaciones incluyen una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas a 120 Hz, un chipset MediaTek Dimensity 7200 de gama media, una cámara principal de 108 MP, una cámara de visión nocturna de 64 MP y Android 16.

El precio y la disponibilidad aún no se han confirmado, pero incluso con una batería tan grande, este seguramente será un dispositivo de nicho, dirigido más a personas cuyo trabajo o pasatiempos las llevan a entornos al aire libre exigentes que al usuario promedio de un smartphone.

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Pero si buscas una batería que dure días, combinada con un dispositivo resistente que cuente con visión nocturna e imagen térmica, entonces el Oukitel WP70 Ultra podría ser uno de los mejores teléfonos resistentes del mercado.

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