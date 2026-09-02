El Enough Phone busca recuperar el teléfono compacto con una pantalla más pequeña que la del iPhone 13 mini y una batería extraíble

Ya se han revelado la mayoría de las especificaciones del próximo Enough Phone.

Entre sus características más destacadas se encuentran una pequeña pantalla de 5.3 pulgadas y una batería extraíble de 3,500 a 4,000 mAh.

El Enough Phone llegará pronto a Kickstarter.

Hoy en día es casi imposible encontrar smartphones compactos. Apple no ha lanzado ninguno desde el iPhone 13 mini en 2021, y la mayoría de los teléfonos Android tienen pantallas de más de 6 pulgadas. Pero aunque la tendencia en la industria es hacia los dispositivos más grandes, sigue habiendo un mercado para los teléfonos pequeños, y el Enough Phone busca satisfacerlo.

Este teléfono se anunció por primera vez a finales de junio, pero en ese momento se sabía muy poco al respecto. Ahora, la empresa que lo desarrolla ha revelado muchas de sus especificaciones y ha compartido fotos de una unidad de prueba.

Se prevé que el Enough Phone cuente con una pantalla LCD de 5.3 pulgadas con resolución de 720 x 1520, lo que lo hace ligeramente más pequeño que la pantalla de 5.4 pulgadas del iPhone 13 mini. Sus dimensiones totales son de 132,8 x 63,8 x 12 mm, lo que lo hace similar en largo y ancho, pero mucho más grueso que el dispositivo de Apple, que mide 131,5 x 64,2 x 7,7 mm.

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(Image credit: Enough Phone)

Una batería relativamente grande, pero con especificaciones básicas

Ese diseño voluminoso puede resultar decepcionante, pero permite incorporar una batería de mucha mayor capacidad; el fabricante apunta a una de entre 3,500 y 4,000 mAh. Además, será una batería que el usuario podrá cambiar por sí mismo.

Aún no se han confirmado todas las especificaciones, pero otras de las que se mencionan aquí incluyen un chipset MediaTek Dimensity 7500 de gama media, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, una cámara trasera de 50 MP con un solo lente, una cámara frontal de 32 MP, Android 17 con la interfaz OdysseyOS, un sensor de huellas dactilares, 5G, NFC, una ranura para tarjeta microSD, compatibilidad con eSIM y una parte trasera de policarbonato.

En resumen, el Enough Phone parece bastante básico, pero entre su pantalla compacta, la batería extraíble y la ranura para tarjeta microSD, podría destacar —si el precio es el adecuado.

Lamentablemente, el precio aún no se ha confirmado y, de hecho, no hay garantía de que llegue a lanzarse, ya que la empresa espera financiarlo a través de Kickstarter, con una campaña que, según se dice, comenzará pronto. Así que, si te interesa, mantente atento a eso o suscríbete a la lista de correo de la empresa.

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