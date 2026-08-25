El último celular retro de Nokia viene con una linterna superbrillante y un cargador portátil integrado — y sí, también tiene un conector para audífonos

HMD Global ha presentado el Nokia 300 Charge

Este teléfono básico puede funcionar también como un cargador portátil

Además, cuenta con una ranura para tarjetas microSD y un conector para audífonos

La marca Nokia sigue viva, bajo la dirección de HMD Global, y tras el lanzamiento en julio de cuatro teléfonos básicos equipados con botones de inteligencia artificial, ahora tenemos el Nokia 300 Charge, un dispositivo que se sale un poco de lo habitual.

Como puedes ver en el sitio oficial (vía Notebookcheck), el teléfono cuenta con un modo de batería externa que te permite cargar otros dispositivos a 10 W a través del puerto USB-C ubicado en el costado. Tal vez puedas usarlo para recargar tus audífonos o un teléfono secundario.

Si bien la batería de 3,700 mAh del Nokia 300 Charge no es enorme para los estándares de un cargador portátil, es casi suficiente para cargar por completo un iPhone 17 Pro de Apple. También es una capacidad bastante considerable para un teléfono básico, y Nokia afirma que con este dispositivo puedes obtener hasta 37 horas de tiempo de conversación y más de 40 días en modo de espera.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

También vale la pena destacar la linterna LED de “alta potencia” ubicada en la parte superior del dispositivo, que al parecer es cuatro veces más brillante que la del Nokia 105. Podría resultar muy útil para orientarte cuando oscurece.

Dimensiones, especificaciones y precio

El Nokia 300 Charge puede usarse también como batería externa (Image credit: Nokia)

Nokia indica que está disponible en verde y color piedra arenisca, aunque en el sitio web también se ve una versión en negro. Mide 136,55 mm x 55 mm x 14,94 mm (5,4 pulgadas x 2,2 pulgadas x 0,59 pulgadas) y pesa 138 gramos (0,3 libras).

El Nokia 300 Charge cuenta con una pantalla de 2.4 pulgadas con resolución QVGA y una cámara QVGA en la parte trasera (aunque no se especifican las resoluciones ni los megapíxeles). El chipset Unisoc SC6531E se combina con 4 MB de RAM, y cuenta con 4 MB de almacenamiento interno.

A los fanáticos de los teléfonos retro les alegrará saber que cuenta con una ranura para tarjetas microSD, lo que permite ampliar el almacenamiento hasta 32 GB. Incluso tiene un clásico conector de audífonos de 3.5 mm para escuchar tu música —aunque, obviamente, no es compatible con Spotify—. El software estándar Nokia S30+​ se encarga de todo el funcionamiento del dispositivo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por el momento, no hay un precio internacional para el teléfono, aunque sí aparece en el sitio web global de HMD. En Filipinas, el dispositivo está disponible por 1,990 pesos (aproximadamente 32 dólares / 24 libras esterlinas / 45 dólares australianos según una conversión directa de divisas).

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.