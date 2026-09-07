Olvídate de los robots: la tecnología de carga de teléfonos de última generación fue lo más genial que vi en IFA, donde Belkin, Ugreen y ESR presentaron novedades

En la IFA de Berlín 2026 vimos mucha tecnología increíble, ya fueran audífonos de última generación, aspiradoras robóticas futuristas o sistemas de IAoT que marcan un antes y un después. Pero un área que, podría decirse, pasó desapercibida, aunque me impresionó mucho, fue la nueva tecnología de carga.

Vi algunos dispositivos increíbles que podrían cambiar la forma en que yo, y muchos de ustedes, recargamos nuestros teléfonos, tabletas y computadoras portátiles, así que pensé en hacer un resumen de algunas de las tecnologías más sorprendentes que vi en la IFA este año.

Repasaré tres de mis innovaciones favoritas (además de una entrada extra) y te revelaré cuáles son mis cargadores favoritos, por qué me impresionaron y todos los detalles que necesitas saber sobre ellos. Aquí están algunas de las tecnologías de carga más emocionantes que se avecinan…

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1. Cargadores inalámbricos con refrigeración líquida de Ugreen

Lo mejor es empezar con los productos nuevos más emocionantes de todos: los nuevos cargadores inalámbricos con enfriamiento líquido de UGreen.

La línea MagFlow de UGreen —que incluye un cargador portátil magnético, un soporte de carga inalámbrica 3 en 1 y un modelo plegable 2 en 1— podría marcar un verdadero punto de inflexión. ¿Por qué? Bueno, un problema clave para los cargadores inalámbricos de alta velocidad es el calor, y lo he comprobado yo mismo durante las pruebas. Puedes estar cargando tu celular a gran velocidad, pero a partir de cierto punto, la acumulación de calor puede provocar una reducción de potencia, lo que disminuye la velocidad por razones de seguridad.

Pero el nuevo modelo de UGreen combate esto con enfriamiento activo, además de disipación pasiva del calor y “regulación inteligente de la temperatura”, lo que permite un mejor rendimiento.

Tuve la oportunidad de ver todos los nuevos cargadores Qi2 de 25 W, pero mi favorito fue el cargador portátil magnético MagFlow Pro, que según UGreen es el primer cargador portátil en incluir enfriamiento líquido con microbomba. Cuenta con una ventana transparente que permite ver la circulación del líquido refrigerante en tiempo real y, según UGreen, su temperatura máxima durante las pruebas fue de 18 °F / 10 °C más baja que la «referencia de la industria» de 118 °F / 48 °C.

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2. Los cargadores portátiles delgados de estado semisólido de Belkin

Otro gigante del mundo de la recarga, Belkin, también tenía algunas novedades que mostrarme. Y lo más interesante fueron sus nuevos cargadores portátiles de estado semisólido, que me impresionaron por dos razones clave.

La primera, y tal vez la más obvia, es el hecho de que utilizan baterías de estado semisólido en lugar de la alternativa más común de iones de litio. Las baterías de estado semisólido son más densas que las de iones de litio, lo que les permite ofrecer una mayor capacidad máxima en un diseño aún más delgado, y además se degradan a un ritmo más lento.

Lo otro que me impresionó fue la calidad de fabricación de los dos cargadores portátiles. Ambos se ven y se sienten excelentes, con un elegante acabado en negro o arena, y su diseño extraordinariamente delgado los hace muy prácticos para usar tu celular mientras se carga.

Hay dos modelos disponibles: el Belkin UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank, un cargador inalámbrico de 15 W con una capacidad de 5,000 mAh y un grosor de apenas 8.8 mm (que tiene aproximadamente la misma longitud y ancho que una tarjeta de crédito estándar); y el Belkin 10,000mAh UltraCharge Pro, que ofrece una potencia de salida máxima de 60 W, dos puertos USB-C para cargar varios dispositivos a la vez y una pantalla para ver información sobre la carga y la temperatura.

3. Cargadores de cable con doble sistema de retracción de ESR

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Personalmente, uso varios cargadores con cables retráctiles; su comodidad es inigualable. Por eso, la nueva línea de productos de ESR, los cargadores Xtend, realmente me llama la atención.

La versión de 100 W del cargador de pared Xtend viene no con uno, sino con dos cables integrados que se pueden retraer por completo. Esto significa que es increíblemente fácil cargar dos dispositivos a la vez, ya sea un celular y una computadora portátil, o una tableta y unos audífonos inalámbricos. Los cables integrados también pueden extenderse hasta 95 cm (3.1 pies), lo cual es considerablemente más que en algunos modelos que he probado.

Un segundo modelo, el ESR Xtend de 45 W, cuenta con un solo cable integrado, pero es más compacto y tiene una salida USB-C adicional por si quieres cargar dos dispositivos al mismo tiempo.

Extra: los cargadores de ¿gatos? de UGreen

Bueno, tal vez estos no sean los cargadores más avanzados que vi en la IFA, pero los nuevos cargadores con forma de gato de UGreen realmente me llamaron la atención.

Se ven un poco como gatos con sudaderas con capucha, e incluso vienen con patas desmontables por si quieres evitar dañar el cargador cuando lo llevas en una bolsa, o rasparte al llevarlo en un bolsillo. Tienen un tacto agradable y gomoso, un diseño compacto y ofrecen velocidades de carga de hasta 45 W desde su puerto USB-C. Una opción «ronroneante» para los amantes de los felinos.

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