PopSockets presenta un nuevo soporte PopSockets MagSafe para iPhone increíblemente delgado que es "una obra de amor"

PopSockets presentó su soporte MagSafe para iPhone más delgado hasta la fecha

Tiene un grosor de 2,6 mm

Viene en 12 colores y está disponible exclusivamente en la Apple Store — por ahora

Cada dispositivo tiene su historia de origen, pero el soporte Low-Pro para iPhone de PopSocket podría ser especial. Presentado hoy en la tienda de Apple, se trata de una idea tan antigua como la marca PopSockets, pero que tuvo que esperar casi una década, hasta que el soporte original se convirtió en un ícono de la industria de los teléfonos inteligentes, adornando la parte trasera de cientos de millones de teléfonos.

PopSockets fabrica una amplia gama de estilos de soportes, y algunos, como el Kick-Out & Grip, son bastante discretos, pero ninguno se compara con el Low-Pro, de 2,6 mm de grosor, al que Lisa Li, vicepresidenta de mercadotecnia de PopSockets, llama «una obra de amor».

La idea del Low-Pro se remonta a los primeros meses de PopSockets, cuando el fundador y director ejecutivo, David Barnett, ya estaba gestando ideas para un agarre ultradelgado. Pero para entender esa idea, es necesario saber por qué y cómo Barnett desarrolló el agarre PopSocket en primer lugar.

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La culpa la tienen los audífonos con cable

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Barnett, un exprofesor de filosofía de la Universidad de Colorado, tenía unos audífonos que usaba con frecuencia con su iPhone y que siempre se enredaban en su bolsillo. Para solucionarlo, compró un par de botones grandes de abrigo y los pegó a la parte trasera de su iPhone 3G (lo vi, es verdad). Luego enrolló el cable de los audífonos alrededor de ellos.

Problema resuelto. Esa chispa de ingenio encendió una pequeña llama de innovación: Barnett se dio cuenta de que podía hacer más con su soporte para el cable del teléfono e imaginó un par de asas acoplables y plegables. Incluso aprendió por su cuenta a usar CAD y creó un modelo impreso en 3D de un disco de 2,1 mm de grosor. La impresión fue un poco fallida, ya que no se expandía y era básicamente un disco rígido que ahora a veces llevaba consigo.

Aun cuando Barnett comenzó a repartir los primeros prototipos de agarres entre sus alumnos y estos empezaron a usarlos como tales, Barnett no podía quitarse de la cabeza la idea de que podrían ser más delgados. Le contó su idea a un amigo:

“Estaba visiblemente molesto y me regañó. Todavía recuerdo que, básicamente, me estaba gritando en esa cafetería. Me dijo: ‘Serías un completo idiota si desviaras tu atención y comenzaras a desarrollar un nuevo producto cuando tienes entre manos algo que podría ser un gran éxito aquí’».

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Barnett tomó en serio su consejo, dejó de lado la idea del modelo ultradelgado y convirtió a PopSockets en una marca popular y, para algunos, en un accesorio indispensable para los teléfonos inteligentes.

Esos malditos skinny jeans

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Además, nunca abandonó la idea y, al hablar con los clientes a lo largo de los años, notó una tendencia curiosa entre los posibles usuarios masculinos, quienes decían que, aunque el producto se veía genial, no lo usarían porque se les atascaría en los bolsillos.

“Qué curioso… ¿de qué están hablando? Yo lo meto en mi bolsillo. Simplemente pongo la mano así [y] lo meto en el bolsillo», dijo Barnett, quien agregó que a él nunca se le había atascado uno de sus PopSocket en los bolsillos.