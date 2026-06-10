Olvídate de la IA de Siri y del EQ para los AirPods: el anuncio clave de Apple en la WWDC es la transmisión de video en CarPlay, y me preocupa que esto aumente el peligro en las carreteras

La WWDC de Apple, celebrada el 8 de junio, incluyó varios anuncios importantes

…entre ellos, actualizaciones de CarPlay para la transmisión de video mientras el auto está "estacionado"

Ahora puedes explorar tus videos favoritos desde el iPhone en la pantalla de CarPlay

Esto genera preocupación, ya que una de las principales causas de los accidentes es no prestar la atención debida (a la carretera que te rodea)

Apple acaba de cerrar una ajetreada edición de la WWDC. En la conferencia del 8 de junio, el gigante de Cupertino anunció una versión de Siri totalmente renovada con IA, el tan esperado ecualizador para los AirPods, la edición de Fotos de Apple impulsada por IA y mucho más; consulta nuestro resumen de las 17 novedades que conocimos en la WWDC '26 para más detalles.

Pero se dio a conocer otra noticia a los desarrolladores, por lo que pasó un poco desapercibida. Apple ha anunciado una actualización de CarPlay que vendrá con iOS 27, la cual probablemente llegará a los usuarios de iPhone a partir de septiembre (aunque ya puedes descargar la versión beta para desarrolladores). Además de mejoras en la navegación y las «aplicaciones de conversación por voz», la actualización introducirá aplicaciones de video.

Así es: pronto, en teoría, podrás ver programas de Netflix en las pantallas de los autos compatibles (que es, por supuesto, como los creadores pretendían que los vieras), o navegar por YouTube (o incluso TikTok) mientras esperas en el aeropuerto —o, potencialmente, incluso en un semáforo. Qué alegría. En qué mundo vivimos.

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En un video de Apple Developer que explica los cambios, el ingeniero de experiencia automotriz de la marca, Chris Whitney, afirmó que las personas solo podrán usar la función «cuando no estén conduciendo», pero luego dio ejemplos de uso en los que un vehículo podría estar potencialmente en marcha, en lugar de estacionado.

Nos hemos puesto en contacto con Apple para que nos aclare este punto, pero la posibilidad de transmitir videos a la pantalla de tu auto cuando el vehículo está encendido (aunque esté estacionado y no pueda moverse, por ejemplo) me hace ser muy cauteloso. Tenga en cuenta que la "falta de atención" a las carreteras que nos rodean mientras conducimos es citada habitualmente por los abogados como una de las principales causas de los accidentes de tráfico en el Reino Unido, donde resido, y espero que comprenda mi preocupación.

Las carreteras podrían volverse más peligrosas

Que Apple impida la reproducción de videos cuando un vehículo está en movimiento tiene como objetivo evidente evitar que los conductores se distraigan viendo un partido o cualquier otro contenido mientras circulan por la carretera. Pero eso, por sí solo, no es suficiente.

Por lo que puedo ver, no habría nada que impidiera reproducir algunos videos cortos de YouTube mientras esperas que cambie un semáforo o haces fila en un autoservicio. Lo que intento decir es que aún podría ser muy fácil ver videos mediante CarPlay cuando, como conductor, sigues representando un riesgo para otras personas.

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La conducción distraída es una amenaza enorme para todos los usuarios de las vías. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), en 2024 más de 3,200 personas murieron y 315,000 resultaron heridas debido a este problema. La agencia señala repetidamente el uso de teléfonos móviles como una de las principales fuentes de distracción. Acepto que interactuar con la pantalla de CarPlay es mejor que manipular directamente el teléfono, pero la diferencia no es tan grande cuando se trata de conducir de forma segura.

Lo más importante es que el peligro en la carretera existe independientemente de si el vehículo está en movimiento o detenido. Cualquiera que haya tomado clases de manejo sabe que una de las primeras lecciones es mantenerse atento al entorno en todo momento. Recuerdo que me insistían en revisar todos los ángulos antes de incorporarme a una vía; eso requiere tiempo y atención. Además, ambas manos deben permanecer en el volante.

En conclusión, tu tiempo y atención deben estar enfocados en la carretera, no en la pantalla de tu automóvil. Tal vez estés fascinado con un documental sobre una tienda de LEGO que robó 200,000 dólares en sets de Star Wars, pero si lo estás viendo dentro de tu vehículo cuando deberías estar atento al camino, te conviertes en un riesgo.

Y si Apple permite reproducir videos mientras estás en la vía pública —esperando en el tráfico, detenido en una zona de ascenso y descenso de pasajeros en un aeropuerto o en situaciones similares— podrías pasar por alto un cambio importante en el entorno, distraerte y terminar representando un peligro para otros usuarios de la vía al arrancar sin revisar adecuadamente los espejos o la presencia de ciclistas.

Como muestran las estadísticas mencionadas anteriormente, la conducción distraída no es un problema nuevo, y no estoy afirmando que Apple la haya inventado. Sin embargo, sí considero que funciones como la reproducción de video en CarPlay la fomentan, lo que resulta irresponsable. CarPlay debería ayudar a reducir las distracciones y mejorar la seguridad, no introducir nuevos motivos para apartar la vista del camino.

Por eso, como alguien que pasa mucho tiempo conduciendo o desplazándose cerca del tráfico, mi petición es simple: no utilices esta función. Las carreteras ya son suficientemente peligrosas, y si las personas comienzan a ver videos en la pantalla de su automóvil en lugar de prestar atención a su entorno, la situación solo empeorará.

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