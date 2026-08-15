Apple y la maldición de la mítica "próxima novedad"

Puede que Apple esté trabajando —o puede que no— en un iPhone compuesto principalmente de vidrio para celebrar el 20.º aniversario. Este proyecto, del que se ha hablado durante mucho tiempo, no necesariamente convertiría al iPhone en un dispositivo completamente transparente, pero sí extendería los paneles de vidrio frontal y trasero para que casi se encuentren alrededor de un borde metálico mucho más delgado.

Pero, como un conejo escondido dentro del compartimento secreto del sombrero de un mago, el dispositivo, dependiendo de cómo se mire, podría no existir y aparecer únicamente gracias a la fuerza de la voluntad o la alquimia.

Lo que no está en duda es que el iPhone celebrará 20 años de existencia, que comenzó el 9 de enero de 2007, cuando el fundador y CEO de Apple, Steve Jobs, lo presentó en alto durante la conferencia Macworld en San Francisco. El hecho de que el dispositivo no llegara al mercado sino hasta seis meses después probablemente no impedirá que Apple haga una retrospectiva y celebre el aniversario a lo grande.

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Eso podría incluir un iPhone de vidrio.

Por un lado, tenemos a un analista que afirma que Apple canceló los planes para el dispositivo del 20.º aniversario debido a los bajos rendimientos de fabricación. Por otro, tenemos al conocido informante de Bloomberg, Mark Gurman, quien asegura que el iPhone de vidrio sigue avanzando conforme a lo previsto. En medio está la realidad de un dispositivo que desafía los límites de la física y promete incorporar mucho más vidrio que metal.

Creo que es seguro decir que Apple finalmente producirá un dispositivo emocionante, aunque práctico, para celebrar el 20.º aniversario del iPhone, y que podríamos verlo llegar fuera de calendario a mediados de 2027. Si el diseño resulta particularmente complicado de fabricar, podría tratarse de una producción limitada, con un precio digno de una pieza de museo y que, en su mayoría, probablemente ni siquiera utilizarían los relativamente pocos entusiastas de Apple que logren conseguir uno.

Enterrado bajo la [fábrica de rumores]

Sin embargo, toda esta historia me llevó a darme cuenta de algo diferente. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Esta conversación sobre un iPhone del 20.º aniversario está en pleno apogeo (y lo ha estado durante años) a solo unas semanas de que Apple presente no solo su línea de iPhone 18, sino también el tan esperado iPhone plegable o iPhone Ultra.

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Eso es algo muy importante, más aún porque el dispositivo flexible no lo presentará el CEO de larga data, Tim Cook, sino John Ternus, quien habrá tomado oficialmente las riendas apenas unos días antes (el 1 de septiembre). Es un momento trascendental para la empresa y para la industria tecnológica.

Y, sin embargo, seguimos obsesionados con la pregunta: «¿qué vendrá después?».

Sin duda, la mayoría de las empresas de tecnología sufren un poco de esto, pero nada se compara con la curiosidad insaciable que ha perseguido a Apple desde el lanzamiento del primer iPhone. Los rumores tecnológicos, en cierto modo, se desarrollaron simplemente para dar cabida a todas las filtraciones y conjeturas que rodean gran parte de lo que hace Apple, especialmente en lo que se refiere al iPhone.

Seguimos obsesionados con la pregunta: "¿Y ahora qué?".

Este impulso no tardó años en desarrollarse. Ya se manifestaba plenamente en 2007. Este artículo del 9 de octubre de 2007 se preguntaba si el próximo iPhone contaría o no con un chip de Intel. Este reportaje de CNet se obsesionaba, con cierta clarividencia, con un posible cambio de nombre (“el iPhone 2G”). Y el video de YouTube de 2009 se adentró en detalle en el diseño del iPhone, llegando incluso a mencionar el «iPhone Nano», que nunca llegó a lanzarse.

Estoy seguro de que a Apple no le molesta la atención, y mientras las filtraciones no infrinjan la ley ni revelen información claramente robada, están felices de dejar que los rumores circulen. Sin embargo, para quienes trabajan en estos nuevos dispositivos, también debe haber cierto nivel de frustración.

Imagínate que estás trabajando en un gran proyecto y tus clientes dicen: "Sí, genial, pero ¿qué pasará con el próximo?". O que cada vez que sirves la cena, tu familia te pregunta qué vas a preparar para mañana o empieza a especular sobre lo que podrías hacer y cómo, obviamente, será mejor que lo que acabas de servir.

Apple nunca puede escapar de la atención, que desvía nuestras mentes, tan propensas a distraerse, hacia el futuro.

Cuando asisto a un evento de lanzamiento del iPhone de Apple, siempre me hace gracia cómo aparecen las historias sobre la próxima versión justo después del lanzamiento del iPhone que aún es nuevo —uno que ni siquiera he reseñado todavía.

Nada de esto beneficia a los consumidores, quienes por lo general todavía están luchando por entender sus dispositivos actuales y tal vez parte del nuevo hardware que se ofrece en este momento. Hablar de un futuro lejano y a veces improbable solo los confunde y probablemente los frustra.

¿A quién le sirve esto?

Últimamente, el impulso de mirar más allá del presente está generando una disonancia sonora en la que los expertos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre los aspectos fundamentales de un futuro incierto. Tienen libertad para hacer afirmaciones, incluso muy dispares, porque, naturalmente, Apple nunca les dirá (ni a ellos ni a nosotros) lo contrario. La información es tan contradictoria que se vuelve inútil (aunque a veces los mercados reaccionen ante estos rumores).

La situación se ha salido tanto de control que ya estamos hablando del iPhone Ultra 2 y del Ultra 3. Así es, el teléfono plegable que aún no se ha lanzado, según los rumores, ya recibió luz verde para una segunda y tercera versión. Esta es la única prueba científica que tenemos de que los vacíos tienen peso y, de hecho, se vuelven más pesados con el tiempo. (Narrador: Los vacíos puros tienen masa y peso cero.)

¿Y si dejáramos de intentar llenar estos vacíos de información con pura especulación y conjeturas infundadas? ¿Y si dejáramos de obsesionarnos con el «qué vendrá después» y nos centráramos en el «qué hay de nuevo», al menos hasta que entendamos el impacto de lo nuevo?

¿Cómo le irá, por ejemplo, al iPhone plegable, que tal vez se llame Ultra o tal vez no? Él también se adentra en un futuro incierto en el que competirá con la consolidada línea Samsung Galaxy Z8, especialmente con ese peculiar Samsung Galaxy Z Fold 8.

Como tal vez hayas notado, a pesar de lo popular que es Samsung, no es objeto de tantos rumores como otras marcas. Sí, siempre hay rumores sobre la próxima línea Galaxy, pero por lo general se limitan al lanzamiento del próximo modelo y no a lo que sucederá dentro de dos o más años.

Estoy emocionado por el próximo iPhone de Apple y, sinceramente, ya me cansé de especular sobre cualquier cosa más allá de eso. Quizás tú y Apple también.

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