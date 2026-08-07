UGREEN presenta su colección de accesorios inspirada en Honkai: Star Rail

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Honkai: Stair Rail, pues Ugreen anunció una nueva serie de productos de carga y accesorios portátiles inspirados en el título.

Bajo el eslogan "¡Recárgate para el próximo viaje trazacaminos!", esta colaboración se centra en Yao Guang, un personaje muy popular, trayendo principalmente cinco productos de carga portátiles: una batería portátil magnética ultrafina de 13,9 mm, un cargador de carga rápida de 65 W, una batería portátil de carga rápida de 10 000 mAh con pantalla inteligente, un cable ajustable de carga rápida de 100 W y un localizador antipérdida compatible con el ecosistema Apple Find My.

UGREEN se compromete a crear productos de electrónica que combinen una calidad excepcional con una experiencia sobresaliente, brindando a los usuarios de todo el mundo una vida digital más cómoda y bajo control. Por su parte, Honkai: Star Rail crea una aventura galáctica que se extiende más allá de las estrellas. El personaje Trazacaminos emprende un viaje interestelar a través de mundos desconocidos con culturas muy diversas, descubriendo sorpresas y explorando lo desconocido en un vasto universo donde se entrelazan la mitología y la ciencia ficción, para escribir su propia epopeya de aventuras. Impulsada por la pasión compartida de ambas marcas por la tecnología y la exploración, el set de colaboración de UGREEN × Honkai: Star Rail busca ofrecer a los jugadores un conjunto de productos de carga portátiles y eficientes. Ya sea para el trabajo móvil, los viajes de larga distancia, las partidas en equipo o el uso simultáneo de varios dispositivos, cada trayecto podrá mantenerse siempre con la energía al máximo.

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Esta colaboración representa una evolución integral de la presencia de UGREEN dentro del ecosistema de propiedades intelectuales de HoYoverse. Tras su colaboración con Genshin Impact, UGREEN alcanza por primera vez un acuerdo profundo con Honkai: Star Rail para lanzar un paquete colaborativo en la categoría de productos de carga. Asimismo, esta es la primera colaboración de Yao Guang en la industria electrónica. La asociación integra profundamente las características del personaje (su capacidad para "planificar estrategias con precisión" y "convertir la adversidad en fortuna") con el sistema de carga rápida de alto rendimiento de UGREEN, ofreciendo a los jugadores una experiencia energizante y de gestión digna de una general celestial del Señor Arquero.

La batería portátil magnética MagFlow Air de UGREEN - Edición de colaboración con Honkai: Star Rail redefine la experiencia de autonomía móvil a un nuevo nivel. Con un cuerpo ultrafino de tan solo 13,9 mm de grosor, admite carga rápida inalámbrica magnética de 15 W, permitiendo cargar el dispositivo con solo acoplarla. Además, incorpora un cable USB-C integrado, compatible con carga rápida bidireccional de 30 W, capaz de alternar dinámicamente entre carga y descarga para ofrecer una auténtica experiencia de uso y carga simultáneos sin interrupciones. Asimismo, el dispositivo está equipado con la tecnología de control inteligente de temperatura Thermal Guard y 13 sistemas de protección de seguridad, garantizando una carga segura y fiable.

El cargador de la serie Nexode Air de UGREEN - Edición de colaboración con Honkai: Star Rail combina un diseño compacto con un rendimiento sobresaliente, permitiendo una carga rápida GaN de hasta 65 W. Gracias a su sistema inteligente de distribución de corriente, es capaz de identificar automáticamente los dispositivos conectados y optimizar la asignación de potencia. Está equipado con la tecnología de control inteligente de temperatura Thermal Guard™ y 9 sistemas de protección de seguridad. Es el compañero más fiable para recargar energía de forma rápida durante cualquier viaje.

El cable USB-C ajustable de la serie Nexode de UGREEN - Edición de colaboración con Honkai: Star Rail admite carga rápida de hasta 100 W y transferencia de datos de alta velocidad. Incorpora un chip E-marker capaz de identificar de forma inteligente los requisitos de potencia de cada dispositivo, evitando sobrecargas. Su diseño de cable retráctil mejora significativamente la portabilidad y la experiencia de almacenamiento diario, mientras que ofrece una gran resistencia a la tracción y una elevada durabilidad.

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El localizador FineTrack Mini 2 de UGREEN - Edición de colaboración con Honkai: Star Rail incorpora por primera vez la categoría de localizadores al ecosistema de colaboraciones del juego. Compatible con el ecosistema Apple Find My, permite la localización de dispositivos en tiempo real y alertas en caso de extravío. Está equipado con una alarma sonora de 110 dB y una función de ubicación compartida, facilitando la gestión unificada de múltiples dispositivos. Su protección IP68 contra agua y polvo, junto con su excepcional batería, garantizan un funcionamiento fiable incluso en entornos complejos.

La batería portátil de la serie Nexode Pro de UGREEN - Edición de colaboración con Honkai: Star Rail es la solución integral de energía portátil para los videojuegos móviles y los viajes diarios. Equipada con una capacidad de 10 000 mAh, admite carga rápida de 45 W/55 W por puerto, autocarga de 35 W y la alimentación simultánea de hasta tres dispositivos, permitiendo cargar al mismo tiempo teléfonos móviles, tabletas y auriculares. Su pantalla inteligente muestra en tiempo real información como el porcentaje de batería restante, la potencia total de entrada y salida y el estado de la carga rápida, entre otros datos. La serie incorpora la tecnología de control inteligente de temperatura Thermal Guard™ y un sistema de 14 niveles de protección de seguridad, garantizando una salida de energía estable y continua incluso bajo cargas elevadas. Encaja a la perfección con la sobresaliente capacidad de planificación y mando de Yao Guang.

Nota: La batería portátil de la serie Nexode Pro de UGREEN - Edición de colaboración con Honkai: Star Rail forma parte de esta línea de productos colaborativos, pero no está incluida en el paquete de colaboración. Asimismo, los productos disponibles y comercializados pueden variar según la región. Consulta la información definitiva de venta de cada región para conocer los detalles.

Además de los cinco productos principales mencionados, esta colaboración también incluye una serie completa de merchandising de personaje, incluidos una figura acrílica 2D chibi del personaje, una tarjeta transparente, una chapa, un boleto holográfico, una correa para teléfono y una bolsa de almacenamiento. El paquete presenta un diseño personalizado unificado con la temática de Yao Guang. Desde los productos y el embalaje hasta el merchandising, todo el conjunto conforma una identidad visual coherente e integrada, que combina valor de uso diario, coleccionismo e idoneidad para regalar.

El set de colaboración de UGREEN × Honkai: Star Rail ya se encuentra a la venta y estará disponible gradualmente a través de canales de venta minorista, tanto en línea como físicos, en distintas regiones del mundo.