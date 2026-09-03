La nueva era del hogar inteligente: UGREEN presenta HomeAgent y procesamiento de IA local

Nuestro compañero Jorge Covarrubias se encuentra en Boston, ¿la razón? Asistió al increíble evento de lanzamiento de UGREEN, "UGREEN Smart Living", donde la marca dio a conocer HomeAgent, su nueva serie MagFlow, pero eso no es todo, pues Christian Gonzalez se convirtió en nuevo embajador global de la marca.

Este lanzamiento marca la entrada de UGREEN al mercado AIoT y representa una nueva visión sobre el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar dentro del hogar.

Hasta ahora, muchas cámaras y dispositivos inteligentes para el hogar se han enfocado principalmente en registrar riesgos o responder a comandos básicos. Sin embargo, los hogares generan todos los días información, rutinas y momentos importantes que podrían aprovecharse de una manera mucho más inteligente.

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UGREEN HomeAgent nace precisamente para responder a esa necesidad. Se trata de un innovador centro de IA local que integra almacenamiento, procesamiento y control de dispositivos en un solo equipo. Su objetivo es convertir los datos del hogar en información útil, ofrecer asistencia proactiva y brindar a los usuarios un mayor control sobre su privacidad y sus dispositivos.

“El siguiente capítulo del hogar inteligente no consiste simplemente en conectar más dispositivos. Se trata de crear un sistema capaz de comprender, asistir y actuar, manteniendo siempre al usuario en control”, señaló Marshall Mao, Director de Ventas para Norteamérica de UGREEN. “UGREEN HomeAgent lleva esa inteligencia directamente al hogar mediante una arquitectura que prioriza el procesamiento local, diseñada para ofrecer mayor privacidad, rapidez de respuesta y una experiencia más integrada”.

Serie UGREEN HomeAgent HA100: inteligencia local para un hogar más inteligente

UGREEN HomeAgent HA100 reúne inteligencia artificial, almacenamiento, seguridad y control de dispositivos en un único centro inteligente. Ha sido diseñado para hacer que la información almacenada sea más útil, brindar asistencia proactiva, preservar momentos familiares importantes y ofrecer a los usuarios un mayor control sobre sus datos.

reúne inteligencia artificial, almacenamiento, seguridad y control de dispositivos en un único centro inteligente. Ha sido diseñado para hacer que la información almacenada sea más útil, brindar asistencia proactiva, preservar momentos familiares importantes y ofrecer a los usuarios un mayor control sobre sus datos. Habla con tu hogar: Los usuarios pueden pedirle a Uliya que controle dispositivos compatibles, consulte su estado en tiempo real, revise el historial de eventos o configure alertas por voz para situaciones específicas, como la llegada de un paquete o el llanto de un bebé.

Los usuarios pueden pedirle a Uliya que controle dispositivos compatibles, consulte su estado en tiempo real, revise el historial de eventos o configure alertas por voz para situaciones específicas, como la llegada de un paquete o el llanto de un bebé. Manténgalo local: Archivos, fotografías, grabaciones de videovigilancia y actividad de los dispositivos pueden almacenarse y procesarse localmente en HomeAgent, sin necesidad de pagar cuotas mensuales de almacenamiento. Las funciones principales de almacenamiento, seguridad, administración de archivos y hogar inteligente pueden operar dentro de la red local.

Archivos, fotografías, grabaciones de videovigilancia y actividad de los dispositivos pueden almacenarse y procesarse localmente en HomeAgent, sin necesidad de pagar cuotas mensuales de almacenamiento. Las funciones principales de almacenamiento, seguridad, administración de archivos y hogar inteligente pueden operar dentro de la red local. Destacados por IA: HomeAgent puede identificar de forma proactiva momentos importantes dentro de transmisiones en vivo, seleccionar las mejores fotografías de una biblioteca, crear automáticamente videos destacados y mostrarlos en los marcos inteligentes UGREEN Gallery , equipados con pantallas de papel electrónico a color (E-Paper).

HomeAgent puede identificar de forma proactiva momentos importantes dentro de transmisiones en vivo, seleccionar las mejores fotografías de una biblioteca, crear automáticamente videos destacados y mostrarlos en los marcos inteligentes , equipados con pantallas de papel electrónico a color (E-Paper). Protección inteligente para el hogar: La inteligencia artificial local puede reconocer personas, vehículos, mascotas y paquetes, emitir alertas ante actividades inusuales, generar resúmenes de eventos y permitir búsquedas por palabras clave dentro de las grabaciones.

La inteligencia artificial local puede reconocer personas, vehículos, mascotas y paquetes, emitir alertas ante actividades inusuales, generar resúmenes de eventos y permitir búsquedas por palabras clave dentro de las grabaciones. Control total del hogar: Gracias a su compatibilidad con Matter, HomeAgent permite integrar diferentes dispositivos inteligentes compatibles dentro de un único sistema de control local. Los usuarios pueden crear automatizaciones personalizadas y coordinar múltiples equipos mediante un solo comando de voz.

UGREEN HomeAgent HA100 Pro incorpora conectividad de red más rápida y un mayor rendimiento de inteligencia artificial. Esto permite ejecutar tareas de IA más exigentes, comprender mejor el contexto, crear reglas mediante comandos de voz, controlar dispositivos según cada situación y ofrecer funciones avanzadas de reconocimiento.

UGREEN MasterAgent MA100: máxima potencia de IA local para el hogar

UGREEN MasterAgent MA100 es el primer centro local de IA impulsado por NVIDIA® Jetson Thor™ T5000.

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Diseñado para convertirse en el núcleo de inteligencia de un hogar impulsado por IA, ofrece hasta 2,070 TFLOPS FP4 de potencia de procesamiento local, permitiendo ejecutar modelos de mayor escala, comprender intenciones y contextos más complejos, y coordinar múltiples dispositivos y tareas al mismo tiempo.

Además, los desarrolladores podrán ampliar las funciones de MasterAgent mediante la creación de paquetes o skills, siguiendo las directrices de la plataforma para desarrolladores.

Christian Gonzalez, nuevo Embajador Global de Marca de UGREEN

(Image credit: UGREEN)

Este anuncio marca una nueva etapa en la alianza entre UGREEN y los New England Patriots, uno de los equipos más reconocidos de la NFL, después de que la compañía fuera nombrada Socio Oficial de Accesorios Tecnológicos del equipo en abril.

Desde el día del Draft hasta sus destacadas actuaciones como esquinero de los Patriots, Gonzalez ha construido su carrera sobre la preparación, la anticipación y la serenidad, manteniendo además un fuerte vínculo con su familia.

“Al igual que UGREEN, creo que la buena tecnología debe ayudar a las personas a estar preparadas, alcanzar su máximo potencial y dar lo mejor de sí en los momentos que realmente importan”, afirmó Gonzalez.

Como Embajador Global de Marca de UGREEN, Gonzalez mostrará cómo el ecosistema AIoT de la compañía puede ayudar a las familias a proteger sus hogares, simplificar sus rutinas diarias y conservar sus momentos más valiosos.

La serie MagFlow lleva la carga inalámbrica a un nuevo nivel- Más rápida y fresca

La nueva línea MagFlow ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de carga inalámbrica de alta potencia más rápida, eficiente, estable y cómoda.

A la cabeza de esta familia se encuentra UGREEN MagFlow Pro Batería Externa Magnética de 10,000 mAh y 25 W, la primera batería externa magnética Qi2 de 25 W con sistema de enfriamiento líquido del mundo.

Gracias a la tecnología UGREEN CryoPulse, una microbomba hace circular activamente el líquido refrigerante para disipar el calor generado por los componentes principales. Además, una ventana transparente permite observar el funcionamiento del sistema de refrigeración en tiempo real.

Las celdas ATL de alta densidad Dymondcell ofrecen altos estándares de seguridad y confiabilidad, mientras que una pantalla inteligente permite consultar información como la potencia de carga, el nivel de batería, el número de ciclos y el estado del sistema de enfriamiento.

Por su parte, UGREEN MagFlow Pro Soporte de Carga Inalámbrica Magnética 3 en 1 de 25 W combina carga Qi2 de 25 W con el sistema de enfriamiento activo TEC UGREEN CryoPulse y un ventilador ultrasilencioso de apenas 15 dB. El dispositivo permite cargar simultáneamente un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods.

Esta propuesta se complementa con UGREEN MagFlow Cargador Inalámbrico Magnético Plegable 2 en 1 de 25 W que ofrece carga compacta para dos dispositivos en un diseño plegable que también puede utilizarse como soporte magnético para el teléfono. Esto lo convierte en una solución práctica tanto para viajes como para el escritorio o la mesa de noche.

México ha sido un mercado estratégico para UGREEN desde la llegada de la marca al país en 2020.

Gracias al sólido crecimiento de la compañía y al reconocimiento cada vez mayor entre los consumidores, México continúa ganando relevancia dentro de la estrategia global de UGREEN.

Como parte de su compromiso por adaptar su portafolio a las necesidades de cada mercado, está previsto que la serie HomeAgent llegue a México en 2027, acercando las nuevas soluciones de hogar inteligente de UGREEN a más consumidores.

Por su parte, la serie MagFlow estará disponible en México a partir del 19 de septiembre, a través de la tienda oficial de UGREEN y Amazon.