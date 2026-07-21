Según se informa, se está preparando un nuevo Google Home Display, pero lo que realmente necesitan nuestros hogares inteligentes en 2026 es un sucesor digno de la Pixel Tablet

Es posible que se esté preparando una nueva pantalla de Google Home, pero seguir con el formato tradicional de centro de control para el hogar inteligente parece una oportunidad perdida. Lo que realmente quiero ver este año es una nueva versión de la tableta Google Pixel de 2023, y esta encajaría mucho mejor en un hogar inteligente moderno impulsado por IA.

Google no ha anunciado oficialmente una nueva pantalla inteligente, pero creo que es solo cuestión de tiempo. El año pasado, Anish Kattukaran, director de Producto de Google Home, dijo que la empresa seguía comprometida con el formato de pantalla inteligente. «Si piensas en las características de una pantalla inteligente: un micrófono, que significa entrada de audio; un altavoz, es decir, salida de audio. Tiene una pantalla, que complementa la modalidad de voz; puedes interactuar con ella y visualizar información», dijo a The Vergecast.

«Al ver hacia dónde se dirige Gemini for Home y Gemini en general, y todo lo que Google está invirtiendo en desarrollar, para mí se siente casi como el factor de forma definitivo para poder ofrecer una experiencia doméstica realmente excelente. Por eso vamos a seguir invirtiendo en esa categoría; creo que va a ser increíble».

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Sin embargo, un centro de control para el hogar inteligente puede ser mucho más que un altavoz, una pantalla y un micrófono, como lo demostró la tableta Google Pixel de 2023; y creo que una nueva versión de ese dispositivo sería una plataforma aún mejor para Gemini que una pantalla de Google Home.

El hogar inteligente sin cables

Si no estás familiarizado con la Pixel Tablet, se trata básicamente de una tableta Android completa diseñada específicamente para usarla en casa. No tiene una gran duración de batería y no cuenta con una ranura para tarjeta SIM para datos móviles, pero eso no es un problema si nunca te alejas del alcance de tu red Wi-Fi doméstica ni la llevas lejos de su base de carga.

A primera vista, se ve igual que un Google Home Display, pero hay una gran diferencia: mientras que el Home Display es una sola unidad, la pantalla de la Pixel Tablet se despega de su base magnética para que puedas llevarla de una habitación a otra.

A diferencia de un Google Home Display, la Pixel Tablet tampoco es solo un centro de control. Aunque puede ser el corazón de tu hogar inteligente, brindando acceso rápido a tus luces, interruptores, robots aspiradores y cámaras mediante controles de voz rápidos, también es una tableta Android con todas las funciones, con acceso a toda la Google Play Store. Eso significa que puedes instalar tu navegador web favorito, ver películas de Netflix o pasar horas en YouTube en su pantalla de 10.95 pulgadas. También cuenta con una cámara frontal de buena calidad, por lo que es ideal para llamadas de Zoom con la familia desde la comodidad de tu sofá.

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(Image credit: Future / Philip Berne)

Mi tablet Pixel está siempre sobre la mesa de mi cocina, donde funciona tanto como centro de control para el hogar inteligente como segunda tele, lo que me permite ver programas a través de BBC iPlayer a la hora del desayuno o usar YouTube Music para escuchar música mientras trabajo. El altavoz integrado de la tableta suena un poco metálico, pero el que viene en su base suena sorprendentemente rico y bien equilibrado.

Cuando llega la hora de preparar la cena, simplemente la saco de su base, la coloco sobre la encimera de la cocina y abro la app de recetas que prefiera; luego, por la noche, puedo recostarme en el sofá, ajustar las luces y terminar mi sesión diaria de Duolingo. Eso no se puede hacer con un Home Display. ¿Suena bien? Lo es —y ahora ya no se fabrica.

Una tablet Pixel más inteligente

Entonces, ¿cómo sería una Pixel Tablet de 2026? Bueno, además de tener Gemini preinstalado (por supuesto), debe funcionar como un enrutador perimetral de Thread, y su altavoz necesita una mejora para estar a la altura del nuevo Google Home Speaker. Sin embargo, su resolución de pantalla de 2,560 x 1,600 píxeles ya es respetable (a modo de comparación, la pantalla del Amazon Echo Show 11, que es más grande, tiene una resolución de 1,920 x 1,200 píxeles) y su peso no importa, ya que no está pensada para llevarla fuera de casa, así que yo no me preocuparía mucho por reducirla mucho más.

Sin embargo, sería bueno que el precio fuera más bajo. La Pixel Tablet original tenía un precio de lista de $499 / £599 / AU$899, lo cual es una suma considerable para una pantalla inteligente. Una Pixel Tablet más barata podría ser una ilusión, pero considerando que se necesitaría una suscripción a Google Home Premium para aprovechar al máximo Gemini, un precio de venta más bajo la convertiría en una propuesta más tentadora.

Existe la posibilidad de que Google me sorprenda con una tableta Google Home que pueda desplazarse de una habitación a otra, pero, de alguna manera, lo dudo. La visión de Apple para el futuro parece incluir múltiples pantallas repartidas por toda la casa, mientras que los dispositivos Amazon Echo son tan accesibles que es fácil justificar la compra de uno para cada habitación. Tendremos que esperar y ver qué pasa.

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