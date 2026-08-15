El Pixel Tag ya está aquí, pero no será un AirTag para Android hasta que Google resuelva estos problemas con Find Hub

Después del AirTag de Apple y del Galaxy Smart Tag de Samsung, por fin tenemos también el Pixel Tag de Google, y a primera vista, sin haberlo probado, parece un dispositivo bastante bueno. Cuenta con resistencia al agua, compatibilidad con banda ultraancha (UWB) para una localización más precisa y una batería CR2032 reemplazable que debería durar más de un año.

Obviamente, el Pixel Tag funcionará con el Find Hub de Google, que ya te permite rastrear a personas y dispositivos (incluidos teléfonos, tabletas, relojes inteligentes y audífonos) desde un navegador web o una app de Android.

Pero es precisamente ese Find Hub el que podría terminar frenando el avance del Pixel Tag, al menos por ahora. En algunos aspectos, no es tan fluido ni tan completo como el servicio equivalente «Buscar mi dispositivo» que Apple ofrece para sus diversos dispositivos. Aquí te presento cinco mejoras que, en mi opinión, Google podría implementar en Find Hub y que realmente ayudarían a que el Pixel Tag despegue.

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1. Avisos cuando dejes un dispositivo atrás

(Image credit: Future)

Esto es algo que la función “Buscar mi dispositivo” de Apple hace muy bien, y que resulta realmente útil: puedes configurar alertas para que aparezcan cada vez que tu iPhone se separe de tu Mac, iPad, AirPods o un AirTag específico. La idea es que te evite salir de casa o de la oficina y olvidarte algún dispositivo en particular que vayas a necesitar.

En Google Find Hub no existe esa función: puedes recibir alertas cuando ciertas personas salen o llegan a lugares, pero no hay una opción equivalente para tus dispositivos. Si sales por la mañana sin tu tableta Android o tus Pixel Buds, tendrás que arreglártelas sin ellos hasta que regreses. Es algo que creo que usaría mucho en Google Find Hub.

El Google Find Hub en la web (Image credit: Future)

2. Ver el historial de ubicación

(Image credit: Future)

Google Find Hub sirve para ver dónde están los dispositivos en este momento, pero ¿qué pasa con los lugares donde estuvieron antes? Ver el rastro de una cámara o un teléfono perdido puede ser muy útil para localizarlos, y esa misma función se puede usar para trazar una ruta a pie, por ejemplo, o para vigilar a los niños. Es algo que Samsung SmartThings hace bien.

Es evidente que esto genera preocupaciones sobre un posible acoso, pero creo que Google podría incorporar suficientes medidas de seguridad y permisos explícitos para asegurarse de que los dispositivos que estás rastreando realmente te pertenezcan (por ejemplo, se podrían solicitar confirmaciones específicas de manera periódica). Es otra mejora que haría que Find Hub fuera significativamente más útil.

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3. Hacer sonar el rastreador desde el teléfono y viceversa

(Image credit: Future)

A través de Google Find Hub puedes hacer que cualquiera de tus dispositivos rastreados emita un sonido para que sea más fácil localizarlos, pero no existe la opción de hacer que tu teléfono suene desde un rastreador conectado por Bluetooth —como, por ejemplo, un Pixel Tag—. Es el tipo de rastreo inverso que podría resultarte útil si aún tienes tu rastreador, pero tu teléfono se ha perdido en algún lado.

Lo que hace que la omisión de esta función sea aún más frustrante es que sí puedes hacerlo con rastreadores de marcas como Pebblebee y Motorola, pero solo si los usas a través de sus propias aplicaciones complementarias en lugar de Google Find Hub. Esto significa que es más probable que los propietarios de estos otros rastreadores terminen por no usar Find Hub, lo que lo hace menos útil para todos los demás.

4. Demasiadas opciones de rastreo

Si exploras la pantalla de configuración de Find Hub en la mayoría de los dispositivos Android, verás cuatro opciones para controlar cómo esos dispositivos son detectados por la red de colaboración colectiva —y cómo contribuyen a ella—, la cual es necesaria para localizar dispositivos perdidos. Por ejemplo, puedes optar por recibir una notificación cuando otro dispositivo Android detecte tu dispositivo perdido, o esperar a que haya varios reportes.

Hay que reconocerle a Google que esto está diseñado para darte más control sobre tus dispositivos y sobre cómo contribuyen de manera anónima a la red de Find Hub. Además, las cuatro opciones se reducen a dos en los dispositivos Android más nuevos, a partir del Pixel 10. Aun así, sigue siendo una configuración un poco complicada que resulta más difícil de entender de lo que debería.

Hay ciertas opciones que podrían simplificarse (Image credit: Future)

5. No puedes volver a usarlo únicamente con Bluetooth

(Image credit: Future)

La app Find Hub de tu celular Android necesita tanto una conexión a Internet como Bluetooth para localizar tus rastreadores, y aunque la mayoría de las veces eso funciona bien, puede haber ocasiones en las que no tengas la señal de Wi-Fi o celular que necesitas —y en esos casos no puedes simplemente cambiar al modo de solo Bluetooth para el rastreo.

Así que, si estás viajando en trenes o aviones con una conexión inestable, o acabas de llegar a un país extranjero y aún no has podido conectarte a Internet, o estás haciendo senderismo en medio de la naturaleza sin señal, quedas prácticamente aislado de tus rastreadores Bluetooth, aunque estén cerca y sean detectables —otra función que falta y que me gustaría que Google agregara—.

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