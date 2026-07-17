El nuevo dispositivo de Belkin es un cargador portátil, una luz nocturna y una señal de SOS, todo en uno

Belkin ha lanzado un nuevo cargador portátil que también incluye una luz.

Esta puede funcionar como luz nocturna, luz de relleno o incluso como señal de SOS.

El cargador portátil tiene una capacidad de 10,000 mAh, pero por el momento solo está disponible en China.

Puede ser difícil destacar al lanzar un nuevo cargador portátil, pero Belkin sin duda lo ha intentado con el Belkin BoostCharge Pro Power Bank 10K, que es capaz de mucho más que simplemente cargar tu celular.

Además de contar con 10,000 mAh de capacidad, también incluye una luz LED emergente, equipada con un sensor de movimiento y controles para ajustar su brillo.

Un uso obvio es como luz nocturna junto a la cama, lo cual puede ser útil cuando te quedas en un hotel. Pero también cuenta con un modo intermitente que ayuda a llamar la atención; en este modo, podría funcionar como una señal de SOS, lo cual podría darte tranquilidad si te encuentras en medio de la naturaleza. Además, también se puede usar como luz de relleno para fotos y videollamadas, cuando la luz ambiental no es la ideal.

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(Image credit: Belkin)

Compacto y potente

Además, este cargador portátil de Belkin cuenta con un cable USB-C trenzado integrado y un puerto USB-C, lo que te permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Ofrece una potencia de salida de 45 W; si estás cargando dos dispositivos, el dispositivo principal recibe 30 W y el otro, 15 W.

También cuenta con una pequeña pantalla circular que muestra el porcentaje de batería restante. Esta pantalla incluye controles para la luz LED —una luz que probablemente no consuma mucha energía, así que es de esperarse que su uso no reduzca mucho la capacidad de carga—.

Mide 118 x 60 x 32 mm y pesa 257 g, por lo que la luz no parece añadir mucho peso ni volumen; sin embargo, lamentablemente por ahora solo está disponible en China, donde JD.com la ofrece a 329 yuanes (aproximadamente 50 dólares / 35 libras esterlinas / 70 dólares australianos). No obstante, dado que Belkin tiene presencia global, es muy probable que también se lance en otros mercados.

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